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Ďalšia rana pre Trumpa. Súboj o senátorské kreslo v tradične republikánskom štáte Mississippi vyhral demokrat

Scott Colom sa tak stal prvým demokratickým senátorom za Mississippi za takmer 40 rokov a prvým černošským senátorom z tohto štátu od obdobia rekonštrukcie po americkej občianskej vojne. Demokrat ...

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12.11.2026 (SITA.sk) - Scott Colom sa tak stal prvým demokratickým senátorom za Mississippi za takmer 40 rokov a prvým černošským senátorom z tohto štátu od obdobia rekonštrukcie po americkej občianskej vojne.

Demokrat Scott Colom zvíťazil vo voľbách do amerického Senátu v tradične republikánskom štáte Mississippi. Stal sa tak prvým demokratickým senátorom za Mississippi za takmer 40 rokov a prvým černošským senátorom z tohto štátu od obdobia rekonštrukcie po americkej občianskej vojne. Najnovšie víťazstvo, o ktorom v stredu informovali americké médiá vrátane CNN, NBC a CBS, zabezpečí demokratom 55 kresiel v 100-člennom Senáte. Republikáni budú mať 44 kresiel, pričom výsledok volieb v štáte Aljaška ešte nie je známy.

Štyridsaťtriročný okresný prokurátor Colom porazil úradujúcu republikánsku senátorku Cindy Hyde-Smithovú. Colomovo víťazstvo zasadilo prezidentovi Donaldovi Trumpovi ďalšiu ranu po zdrvujúcej volebnej porážke, keďže republikáni stratili podporu voličov dokonca aj v štátoch, ktoré celé desaťročia nemali vo Washingtone demokratického zástupcu.

Televízia CNN v stredu, osem dní po voľbách, označila Coloma za víťaza. Súboj zostal mimoriadne tesný až do konca. Po sčítaní približne 99 percent hlasov získal demokrat 49,2 percenta, zatiaľ čo Hyde-Smithová 48,7 percenta. V Mississippi neexistuje zákon, ktorý by v prípade tesného volebného výsledku nariaďoval prepočítanie hlasov. Právne tímy oboch kandidátov sa však údajne intenzívne pripravujú na možné námietky voči výsledkom volieb.



Zdroj: SITA.sk - Ďalšia rana pre Trumpa. Súboj o senátorské kreslo v tradične republikánskom štáte Mississippi vyhral demokrat © SITA Všetky práva vyhradené.

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