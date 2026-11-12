Zmeny v Trestnom zákone by podľa podpredsedu KDH mali mať celospoločenskú zhodu, úprava kajúcnikov neprejde testom ústavnosti – VIDEO
Podľa neho v tejto súvislosti nestačí mať len vládnu väčšinu, keďže Trestný zákon je jeden zo základných hodnotových zákonov štátu. Zmeny v Trestnom zákone by ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Podľa neho v tejto súvislosti nestačí mať len vládnu väčšinu, keďže Trestný zákon je jeden zo základných hodnotových zákonov štátu.
Zmeny v Trestnom zákone by sa mali robiť inkluzívne, to znamená, tak, aby na nich bola spoločenská zhoda. V rozhovore v štúdiu SITA to povedal podpredseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia a advokát Viliam Karas. Podľa neho v tejto súvislosti nestačí mať len vládnu väčšinu, keďže Trestný zákon je jeden zo základných hodnotových zákonov štátu. Novelizácie by preto mali presiahnuť koaličný potenciál a mal by sa hľadať prienik s opozíciou.
„Občiansky zákonník mal 90 hlasov, keď sa prijímal, a aj nejaké z KDH, pretože sme s ním súhlasili, pretože sme sa s ním hodnotovo stotožnili,“ pripomenul Karas. Doplnil, že nový Občiansky zákonník sa robil expertne, odborne, roky, a tiež v spolupráci s odbornou obcou. O koaličných zmenách v Trestnom zákone sa to podľa neho však nedá povedať.
Koaličná novela, ktorá sa zaoberala problematikou takzvaných kajúcnikov a na schválenie ktorej chýbal v stredu jeden hlas, podľa Karasa nezodpovedá nálezu Ústavného súdu SR. „Kým ten nález nebol, tak mohli argumentovať, že však to upravíme ako najlepšie vieme, ale dnes ten nález je. On im jasne hovorí limity. Ale ja tvrdím, že ešte aj ak by išli v súlade s tým nálezom, ešte stále sú tam ustanovenia, ktoré obmedzia možnosť využívania kajúcnika,“ zdôraznil Karas. V tejto súvislosti poukázal aj na retroaktivitu návrhu. „Že to ide dozadu, to znamená, že sa to môže použiť aj na aktuálne súdne procesy,“ vysvetlil podpredseda KDH.
Karas zároveň upozornil, že novela o spolupracujúcich obvinených zavádzala do využívania inštitútu kajúcnika takú mieru formalizmu, že by to kvázi znemožnilo využiť ho, pretože kajúcnik nebude do poslednej chvíle vedieť, ako dopadne. Ak by teda návrh zostal v predloženej podobe, určite by podľa Karasa neprešiel testom ústavnosti. „Ako poznám vládnu koalíciu, nebude mať záujem odstrániť tie vady, pretože by potom nedosiahli cieľ, ktorý chcú,“ doplnil s tým, že zákon ako taký je zle nastavený.
Zdroj: SITA.sk - Zmeny v Trestnom zákone by podľa podpredsedu KDH mali mať celospoločenskú zhodu, úprava kajúcnikov neprejde testom ústavnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zmeny v Trestnom zákone by sa mali robiť inkluzívne, to znamená, tak, aby na nich bola spoločenská zhoda. V rozhovore v štúdiu SITA to povedal podpredseda opozičného Kresťanskodemokratického hnutia a advokát Viliam Karas. Podľa neho v tejto súvislosti nestačí mať len vládnu väčšinu, keďže Trestný zákon je jeden zo základných hodnotových zákonov štátu. Novelizácie by preto mali presiahnuť koaličný potenciál a mal by sa hľadať prienik s opozíciou.
„Občiansky zákonník mal 90 hlasov, keď sa prijímal, a aj nejaké z KDH, pretože sme s ním súhlasili, pretože sme sa s ním hodnotovo stotožnili,“ pripomenul Karas. Doplnil, že nový Občiansky zákonník sa robil expertne, odborne, roky, a tiež v spolupráci s odbornou obcou. O koaličných zmenách v Trestnom zákone sa to podľa neho však nedá povedať.
Koaličná novela, ktorá sa zaoberala problematikou takzvaných kajúcnikov a na schválenie ktorej chýbal v stredu jeden hlas, podľa Karasa nezodpovedá nálezu Ústavného súdu SR. „Kým ten nález nebol, tak mohli argumentovať, že však to upravíme ako najlepšie vieme, ale dnes ten nález je. On im jasne hovorí limity. Ale ja tvrdím, že ešte aj ak by išli v súlade s tým nálezom, ešte stále sú tam ustanovenia, ktoré obmedzia možnosť využívania kajúcnika,“ zdôraznil Karas. V tejto súvislosti poukázal aj na retroaktivitu návrhu. „Že to ide dozadu, to znamená, že sa to môže použiť aj na aktuálne súdne procesy,“ vysvetlil podpredseda KDH.
Karas zároveň upozornil, že novela o spolupracujúcich obvinených zavádzala do využívania inštitútu kajúcnika takú mieru formalizmu, že by to kvázi znemožnilo využiť ho, pretože kajúcnik nebude do poslednej chvíle vedieť, ako dopadne. Ak by teda návrh zostal v predloženej podobe, určite by podľa Karasa neprešiel testom ústavnosti. „Ako poznám vládnu koalíciu, nebude mať záujem odstrániť tie vady, pretože by potom nedosiahli cieľ, ktorý chcú,“ doplnil s tým, že zákon ako taký je zle nastavený.
>>>> Celý rozhovor s Viliamom Karasom
Zdroj: SITA.sk - Zmeny v Trestnom zákone by podľa podpredsedu KDH mali mať celospoločenskú zhodu, úprava kajúcnikov neprejde testom ústavnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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