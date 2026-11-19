Čo bude, keď sa Si Ťin-pching pominie? Vodca si nevychoval nástupcu, odovzdávanie moci sa môže skomplikovať, upozorňuje sinológ
Kým v minulosti sa budúci líder objavil vo vrcholných straníckych funkciách približne päť rokov pred prevzatím moci, dnes podľa neho nie je viditeľný žiadny jasný nástupca.
19.11.2026 (SITA.sk) - Kým v minulosti sa budúci líder objavil vo vrcholných straníckych funkciách približne päť rokov pred prevzatím moci, dnes podľa neho nie je viditeľný žiadny jasný nástupca.
Čínsky prezident Si Ťin-pching v posledných rokoch výrazne posilnil svoju moc a oslabil mechanizmy, ktoré mali zabezpečiť kontrolu vládnucej Komunistickej strany Číny, konštatoval český sinológ Martin Hála v podcaste Okno do sveta.
Podľa Hálu sa po kultúrnej revolúcii čínske vedenie snažilo zabrániť nadmernej koncentrácii moci zavedením systému kolektívneho riadenia, obmedzenia funkčných období či generačnej výmeny vedenia. Si Ťin-pching však podľa neho tento model postupne rozložil. „Prelomil obmedzenia funkčných období a odstránil pravidlá, ktoré mali zabezpečovať pravidelné odovzdávanie moci,“ povedal expert.
Súčasťou upevňovania moci sú aj rozsiahle stranícke čistky. Hála tvrdí, že nejde len o boj proti korupcii. „Veľmi často sa týkajú disciplinárnych previnení vrátane nedostatočnej lojality voči samotnému Si Ťin-pchingovi,“ vysvetlil.
Podľa neho sa dôraz presúva od odbornosti k osobnej oddanosti vodcovi. „Nejde ani tak o odborné predpoklady ľudí vo funkciách, ale predovšetkým o ich spoľahlivosť, oddanosť a lojalitu,“ uviedol.
Hála zároveň upozornil na neistotu okolo budúceho nástupníctva. Kým v minulosti sa budúci líder objavil vo vrcholných straníckych funkciách približne päť rokov pred prevzatím moci, dnes podľa neho nie je viditeľný žiadny jasný nástupca. Očakáva sa pritom, že budúcoročný stranícky zjazd potvrdí Si Ťin-pchingovi už štvrté funkčné obdobie.
„Čo sa stane, keď tento jediný muž odíde, je vo hviezdach,“ varoval Hála. Dodal, že systém je dnes vo veľkej miere závislý od rozhodnutí jedného človeka, čo môže v budúcnosti skomplikovať pokojný prenos moci.
Podľa sinológa je jedným z najväčších rizík práve skutočnosť, že Si Ťin-pching zrušil mechanizmy generačnej výmeny bez toho, aby vytvoril nové pravidlá nástupníctva. Ak by preto z politickej scény odišiel náhle, Čína by mohla čeliť obdobiu veľkej neistoty pri odovzdávaní moci.
Zdroj: SITA.sk - Čo bude, keď sa Si Ťin-pching pominie? Vodca si nevychoval nástupcu, odovzdávanie moci sa môže skomplikovať, upozorňuje sinológ © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínsky prezident Si Ťin-pching v posledných rokoch výrazne posilnil svoju moc a oslabil mechanizmy, ktoré mali zabezpečiť kontrolu vládnucej Komunistickej strany Číny, konštatoval český sinológ Martin Hála v podcaste Okno do sveta.
Lojalita sa cenní
Podľa Hálu sa po kultúrnej revolúcii čínske vedenie snažilo zabrániť nadmernej koncentrácii moci zavedením systému kolektívneho riadenia, obmedzenia funkčných období či generačnej výmeny vedenia. Si Ťin-pching však podľa neho tento model postupne rozložil. „Prelomil obmedzenia funkčných období a odstránil pravidlá, ktoré mali zabezpečovať pravidelné odovzdávanie moci,“ povedal expert.
Súčasťou upevňovania moci sú aj rozsiahle stranícke čistky. Hála tvrdí, že nejde len o boj proti korupcii. „Veľmi často sa týkajú disciplinárnych previnení vrátane nedostatočnej lojality voči samotnému Si Ťin-pchingovi,“ vysvetlil.
Podľa neho sa dôraz presúva od odbornosti k osobnej oddanosti vodcovi. „Nejde ani tak o odborné predpoklady ľudí vo funkciách, ale predovšetkým o ich spoľahlivosť, oddanosť a lojalitu,“ uviedol.
Problémy nástupníctva
Hála zároveň upozornil na neistotu okolo budúceho nástupníctva. Kým v minulosti sa budúci líder objavil vo vrcholných straníckych funkciách približne päť rokov pred prevzatím moci, dnes podľa neho nie je viditeľný žiadny jasný nástupca. Očakáva sa pritom, že budúcoročný stranícky zjazd potvrdí Si Ťin-pchingovi už štvrté funkčné obdobie.
„Čo sa stane, keď tento jediný muž odíde, je vo hviezdach,“ varoval Hála. Dodal, že systém je dnes vo veľkej miere závislý od rozhodnutí jedného človeka, čo môže v budúcnosti skomplikovať pokojný prenos moci.
Podľa sinológa je jedným z najväčších rizík práve skutočnosť, že Si Ťin-pching zrušil mechanizmy generačnej výmeny bez toho, aby vytvoril nové pravidlá nástupníctva. Ak by preto z politickej scény odišiel náhle, Čína by mohla čeliť obdobiu veľkej neistoty pri odovzdávaní moci.
Zdroj: SITA.sk - Čo bude, keď sa Si Ťin-pching pominie? Vodca si nevychoval nástupcu, odovzdávanie moci sa môže skomplikovať, upozorňuje sinológ © SITA Všetky práva vyhradené.
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