Home Delivery Aliancia: Nová európska sieť pre doručovanie nábytku a domácich spotrebičov koncovým zákazníkom
Spoločnosti Hermes Einrichtungs Service, JP HOME a Gebrüder Weiss prepájajú svoje doručovacie siete v 21 európskych krajinách. Löhne (Nemecko), Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Francúzsko), Lauterach ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Spoločnosti Hermes Einrichtungs Service, JP HOME a Gebrüder Weiss prepájajú svoje doručovacie siete v 21 európskych krajinách.
Löhne (Nemecko), Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Francúzsko), Lauterach (Rakúsko), 18. November, 2026. Traja poprední poskytovatelia služieb doručovania tovaru priamo do domácností spájajú svoje siete s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre európsky trh. Špecialisti na B2C logistiku Hermes Einrichtungs Service (HES), JP HOME (skupina Jacky Perrenot) a Gebrüder Weiss spúšťajú iniciatívu The Home Delivery Alliance. Nová aliancia zjednoduší cezhraničné doručovanie nábytku, domácich spotrebičov a fitness zariadení pre obchodníkov a výrobcov v 21 európskych krajinách.
Vznik aliancie je reakciou na rastúcu internacionalizáciu obchodu. Nábytok a veľké domáce spotrebiče sa čoraz častejšie predávajú aj na zahraničných trhoch, samotné doručovanie však naďalej často funguje na národnej úrovni. Rozdielni poskytovatelia služieb a odlišné procesy sťažujú zabezpečenie jednotnej úrovne doručovacích služieb v celej Európe. Zároveň rastú aj očakávania koncových zákazníkov. Spotrebitelia čoraz viac očakávajú doručenie v dohodnutom termíne, vynesenie tovaru na miesto určenia v domácnosti, ako aj doplnkové služby, napríklad inštaláciu či montáž.
Home Delivery Alliancia reaguje na tieto výzvy prepojením špecializovaných poskytovateľov doručovacích služieb do jednej európskej siete, ktorá funguje na základe štandardizovaných procesov a jednotných kvalitatívnych štandardov. Vznikajú tak plynulo nadväzujúce dodávateľské reťazce – od vyzdvihnutia zásielky v krajine odoslania až po jej finálne doručenie dvojčlennou posádkou priamo ku koncovému zákazníkovi.
"Mnohí obchodníci dnes pôsobia na viacerých európskych trhoch a ich zákazníci očakávajú spoľahlivé doručenie, transparentnosť a vysokú úroveň služieb bez ohľadu na krajinu. Prostredníctvom Home Delivery Alliancie vytvárame prvú celoeurópsku sieť pre doručovanie nábytku a veľkých domácich spotrebičov koncovým zákazníkom s využitím dvojčlenných doručovacích tímov. Zabezpečujeme tak jednotnú kvalitu služieb aj pri cezhraničných dodávkach," hovorí Peter Schafleitner, člen predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss.
"Doručovanie na poslednej míle sa stáva čoraz dôležitejším faktorom úspešnej expanzie obchodníkov a výrobcov na nové trhy. Najmä pri objemnom tovare, ako je nábytok či elektronika, zohráva spoľahlivé doručenie orientované na zákazníka kľúčovú úlohu pri vytváraní pozitívnej zákazníckej skúsenosti. Spoločnosti, ktoré plánujú medzinárodný rast, by preto mali logistiku od začiatku vnímať ako strategický faktor úspechu. Dobre nastavené logistické procesy totiž nielen umožňujú efektívne fungovanie cezhraničných dodávok, ale významne prispievajú aj k spokojnosti zákazníkov, posilňujú dôveru v značku a v konečnom dôsledku zvyšujú konkurencieschopnosť obchodníkov a výrobcov," vysvetľuje Viviane Reichert-Brown, konateľka spoločnosti HES.
"Obchodníci dnes predávajú na celom európskom trhu. Logistika doručovania priamo do domácností musí držať krok s týmto vývojom. Prostredníctvom Home Delivery Alliancie spájajú traja lídri v oblasti dvojčlenného doručovania do domácností svoje kapacity a spoločné hodnoty, aby obchodníkom ponúkli jedinečný nástroj na podporu ich rastu: jednu sieť, jeden štandard a jednotný prehľad o prepravných tokoch v celej Európe. A to je len začiatok," hovorí Philippe Cuoc, generálny riaditeľ skupiny Jacky Perrenot.
Aliancia zjednodušuje riadenie medzinárodných zásielok. Zákazníci môžu sledovať zásielky aj pri cezhraničnej preprave, integrovať informácie o ich aktuálnom stave do vlastných systémov a poskytovať koncovým zákazníkom aktuálne informácie v reálnom čase. Za samotné doručenie na poslednej míle v každej cieľovej krajine zodpovedá príslušný lokálny logistický partner.
Každý zo zakladajúcich partnerov prináša do aliancie svoje regionálne know-how a pokrytie trhu. Hermes Einrichtungs Service (HES) zabezpečuje služby v Nemecku a Švajčiarsku. JP HOME, špecialista na B2C doručovanie do domácností zo skupiny Jacky Perrenot, pokrýva Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. Gebrüder Weiss prináša svoje skúsenosti s doručovaním v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Rakúsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku, v Slovinsku, Českej republike a Maďarsku.
Aliancia plánuje v nasledujúcich rokoch ďalej rozširovať svoju pôsobnosť. Do siete by mali postupne pribúdať ďalší partneri a nové krajiny.
Viac informácií: www.home-delivery-alliance.com
Home Delivery Alliancia (HDA) združuje popredných európskych poskytovateľov služieb doručovania priamo do domácností do jednej spoločnej siete pre cezhraničné doručovanie. Pod sloganom "Together we bring it home" (Spoločne doručujeme až k vám domov) ponúka aliancia obchodníkom a spoločnostiam pôsobiacim v oblasti elektronického obchodu spoľahlivé riešenie na doručovanie nábytku, domácich spotrebičov a ďalšieho objemného tovaru.
Jednotné kvalitatívne štandardy zabezpečujú vysokú úroveň poskytovaných služieb bez ohľadu na hranice jednotlivých krajín. Zakladajúcimi členmi aliancie sú spoločnosti Hermes Einrichtungs Service (HES), JP HOME a Gebrüder Weiss. Spoločne pokrývajú 21 európskych krajín a prepájajú znalosť lokálnych trhov a odborné skúsenosti s poskytovaním služieb v jednotlivých regiónoch s celoeurópskym dosahom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Home Delivery Aliancia: Nová európska sieť pre doručovanie nábytku a domácich spotrebičov koncovým zákazníkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Löhne (Nemecko), Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Francúzsko), Lauterach (Rakúsko), 18. November, 2026. Traja poprední poskytovatelia služieb doručovania tovaru priamo do domácností spájajú svoje siete s cieľom vytvoriť spoločnú platformu pre európsky trh. Špecialisti na B2C logistiku Hermes Einrichtungs Service (HES), JP HOME (skupina Jacky Perrenot) a Gebrüder Weiss spúšťajú iniciatívu The Home Delivery Alliance. Nová aliancia zjednoduší cezhraničné doručovanie nábytku, domácich spotrebičov a fitness zariadení pre obchodníkov a výrobcov v 21 európskych krajinách.
Vznik aliancie je reakciou na rastúcu internacionalizáciu obchodu. Nábytok a veľké domáce spotrebiče sa čoraz častejšie predávajú aj na zahraničných trhoch, samotné doručovanie však naďalej často funguje na národnej úrovni. Rozdielni poskytovatelia služieb a odlišné procesy sťažujú zabezpečenie jednotnej úrovne doručovacích služieb v celej Európe. Zároveň rastú aj očakávania koncových zákazníkov. Spotrebitelia čoraz viac očakávajú doručenie v dohodnutom termíne, vynesenie tovaru na miesto určenia v domácnosti, ako aj doplnkové služby, napríklad inštaláciu či montáž.
Home Delivery Alliancia reaguje na tieto výzvy prepojením špecializovaných poskytovateľov doručovacích služieb do jednej európskej siete, ktorá funguje na základe štandardizovaných procesov a jednotných kvalitatívnych štandardov. Vznikajú tak plynulo nadväzujúce dodávateľské reťazce – od vyzdvihnutia zásielky v krajine odoslania až po jej finálne doručenie dvojčlennou posádkou priamo ku koncovému zákazníkovi.
"Mnohí obchodníci dnes pôsobia na viacerých európskych trhoch a ich zákazníci očakávajú spoľahlivé doručenie, transparentnosť a vysokú úroveň služieb bez ohľadu na krajinu. Prostredníctvom Home Delivery Alliancie vytvárame prvú celoeurópsku sieť pre doručovanie nábytku a veľkých domácich spotrebičov koncovým zákazníkom s využitím dvojčlenných doručovacích tímov. Zabezpečujeme tak jednotnú kvalitu služieb aj pri cezhraničných dodávkach," hovorí Peter Schafleitner, člen predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss.
"Doručovanie na poslednej míle sa stáva čoraz dôležitejším faktorom úspešnej expanzie obchodníkov a výrobcov na nové trhy. Najmä pri objemnom tovare, ako je nábytok či elektronika, zohráva spoľahlivé doručenie orientované na zákazníka kľúčovú úlohu pri vytváraní pozitívnej zákazníckej skúsenosti. Spoločnosti, ktoré plánujú medzinárodný rast, by preto mali logistiku od začiatku vnímať ako strategický faktor úspechu. Dobre nastavené logistické procesy totiž nielen umožňujú efektívne fungovanie cezhraničných dodávok, ale významne prispievajú aj k spokojnosti zákazníkov, posilňujú dôveru v značku a v konečnom dôsledku zvyšujú konkurencieschopnosť obchodníkov a výrobcov," vysvetľuje Viviane Reichert-Brown, konateľka spoločnosti HES.
"Obchodníci dnes predávajú na celom európskom trhu. Logistika doručovania priamo do domácností musí držať krok s týmto vývojom. Prostredníctvom Home Delivery Alliancie spájajú traja lídri v oblasti dvojčlenného doručovania do domácností svoje kapacity a spoločné hodnoty, aby obchodníkom ponúkli jedinečný nástroj na podporu ich rastu: jednu sieť, jeden štandard a jednotný prehľad o prepravných tokoch v celej Európe. A to je len začiatok," hovorí Philippe Cuoc, generálny riaditeľ skupiny Jacky Perrenot.
Aliancia zjednodušuje riadenie medzinárodných zásielok. Zákazníci môžu sledovať zásielky aj pri cezhraničnej preprave, integrovať informácie o ich aktuálnom stave do vlastných systémov a poskytovať koncovým zákazníkom aktuálne informácie v reálnom čase. Za samotné doručenie na poslednej míle v každej cieľovej krajine zodpovedá príslušný lokálny logistický partner.
Každý zo zakladajúcich partnerov prináša do aliancie svoje regionálne know-how a pokrytie trhu. Hermes Einrichtungs Service (HES) zabezpečuje služby v Nemecku a Švajčiarsku. JP HOME, špecialista na B2C doručovanie do domácností zo skupiny Jacky Perrenot, pokrýva Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Luxembursko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. Gebrüder Weiss prináša svoje skúsenosti s doručovaním v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Rakúsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku, v Slovinsku, Českej republike a Maďarsku.
Aliancia plánuje v nasledujúcich rokoch ďalej rozširovať svoju pôsobnosť. Do siete by mali postupne pribúdať ďalší partneri a nové krajiny.
Viac informácií: www.home-delivery-alliance.com
O aliancii Home Delivery Alliancia
Home Delivery Alliancia (HDA) združuje popredných európskych poskytovateľov služieb doručovania priamo do domácností do jednej spoločnej siete pre cezhraničné doručovanie. Pod sloganom "Together we bring it home" (Spoločne doručujeme až k vám domov) ponúka aliancia obchodníkom a spoločnostiam pôsobiacim v oblasti elektronického obchodu spoľahlivé riešenie na doručovanie nábytku, domácich spotrebičov a ďalšieho objemného tovaru.
Jednotné kvalitatívne štandardy zabezpečujú vysokú úroveň poskytovaných služieb bez ohľadu na hranice jednotlivých krajín. Zakladajúcimi členmi aliancie sú spoločnosti Hermes Einrichtungs Service (HES), JP HOME a Gebrüder Weiss. Spoločne pokrývajú 21 európskych krajín a prepájajú znalosť lokálnych trhov a odborné skúsenosti s poskytovaním služieb v jednotlivých regiónoch s celoeurópskym dosahom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Home Delivery Aliancia: Nová európska sieť pre doručovanie nábytku a domácich spotrebičov koncovým zákazníkom © SITA Všetky práva vyhradené.
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