Starosta Starého Mesta Vagač si vybral dvoch zástupcov. Jeden bude riešiť dopravu, druhá krízovú pripravenosť
Jeho úlohou bude iniciovať a podporovať napĺňanie priorít mestskej časti v týchto oblastiach. Starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač na ustanovujúcom ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Jeho úlohou bude iniciovať a podporovať napĺňanie priorít mestskej časti v týchto oblastiach.
Starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poveril svojich dvoch zástupcov. Prvým vicestarostom zostáva Erik Illéš (Progresívne Slovensko), ktorý bude zodpovedný za oblasť manažmentu miestnych aktív a mobility. Druhou vicestarostkou je Veronika Gubková (Team Bratislava), ktorá bude zastrešovať oblasť odolnosti mestskej časti a vzťahov s verejnosťou.
Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Kristína Tobiašová, Erik Illéš sa bude venovať koncepčnému zastrešovaniu priorít v oblasti správy, využívania a rozvoja majetku a ďalších miestnych aktív, ako aj mobility a dopravnej politiky na území Starého Mesta. Jeho úlohou bude iniciovať a podporovať napĺňanie priorít mestskej časti v týchto oblastiach.
"Posledné dva roky sa podieľal v pozícii vicestarostu sa na rozvoji Technických služieb Starého Mesta, zatraktívnení Trhoviska Žilinská, zavádzaní parkovacieho systému PAAS aj organizácii vianočných trhov. Pred pôsobením v samospráve pracoval niekoľko rokov vo finančnom sektore a bankovníctve," dodala hovorkyňa.
Veronika Gubková bude zodpovedná za oblasť odolnosti mestskej časti a vzťahov s verejnosťou. Jej agenda sa zameria na posilňovanie pripravenosti Starého Mesta na krízové situácie, adaptáciu na klimatické zmeny, rozvoj komunikácie s obyvateľmi a podporu ich aktívneho zapájania do správy a rozvoja mestskej časti.
Posledné štyri roky zastávala pozíciu hovorkyne mestskej časti a vedúcej oddelenia komunikácie a participácie. "V samospráve pôsobí viac ako šesť rokov, v minulosti sa venovala oblasti kultúry, komunikácie a marketingu," dodala Tobiašová.
Zdroj: SITA.sk - Starosta Starého Mesta Vagač si vybral dvoch zástupcov. Jeden bude riešiť dopravu, druhá krízovú pripravenosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poveril svojich dvoch zástupcov. Prvým vicestarostom zostáva Erik Illéš (Progresívne Slovensko), ktorý bude zodpovedný za oblasť manažmentu miestnych aktív a mobility. Druhou vicestarostkou je Veronika Gubková (Team Bratislava), ktorá bude zastrešovať oblasť odolnosti mestskej časti a vzťahov s verejnosťou.
Erik Illéš zostáva prvým vicestarostom
Ako uviedla hovorkyňa mestskej časti Kristína Tobiašová, Erik Illéš sa bude venovať koncepčnému zastrešovaniu priorít v oblasti správy, využívania a rozvoja majetku a ďalších miestnych aktív, ako aj mobility a dopravnej politiky na území Starého Mesta. Jeho úlohou bude iniciovať a podporovať napĺňanie priorít mestskej časti v týchto oblastiach.
"Posledné dva roky sa podieľal v pozícii vicestarostu sa na rozvoji Technických služieb Starého Mesta, zatraktívnení Trhoviska Žilinská, zavádzaní parkovacieho systému PAAS aj organizácii vianočných trhov. Pred pôsobením v samospráve pracoval niekoľko rokov vo finančnom sektore a bankovníctve," dodala hovorkyňa.
Gubková bude zodpovedná za odolnosť mestskej časti
Veronika Gubková bude zodpovedná za oblasť odolnosti mestskej časti a vzťahov s verejnosťou. Jej agenda sa zameria na posilňovanie pripravenosti Starého Mesta na krízové situácie, adaptáciu na klimatické zmeny, rozvoj komunikácie s obyvateľmi a podporu ich aktívneho zapájania do správy a rozvoja mestskej časti.
Posledné štyri roky zastávala pozíciu hovorkyne mestskej časti a vedúcej oddelenia komunikácie a participácie. "V samospráve pôsobí viac ako šesť rokov, v minulosti sa venovala oblasti kultúry, komunikácie a marketingu," dodala Tobiašová.
Zdroj: SITA.sk - Starosta Starého Mesta Vagač si vybral dvoch zástupcov. Jeden bude riešiť dopravu, druhá krízovú pripravenosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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