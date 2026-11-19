Ján Čurilla sa vrátil do práce. Ministerstvo rešpektovalo rozhodnutie súdu
Domnienky o nemožnosti prideľovania úloh či prekážkach vo výkone služby sú preto podľa ministerstva klamlivé. Vyšetrovateľ Ján Čurilla sa vrátil do práce. ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Domnienky o nemožnosti prideľovania úloh či prekážkach vo výkone služby sú preto podľa ministerstva klamlivé.
Vyšetrovateľ Ján Čurilla sa vrátil do práce. Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že rešpektuje rozhodnutie Správneho súdu v Bratislave. „Jánovi Čurillovi bolo po dostavení sa na útvar jeho zaradenia a predložení príslušného rozsudku umožnené vykonávať štátnu službu. Predmetným rozsudkom však nedošlo k zmene služobného zaradenia policajta, a preto bude tento policajt zastávať funkciu, na ktorej je zaradený, a ktorá je určená podľa posledného rozhodnutia nadriadeného o jeho ustanovení do funkcie,“ informovalo ministerstvo. Rezort vnútra dodal, že rovnako ako pri všetkých ostatných policajtoch mu vytvorili podmienky na to, aby mohol vykonávať službu. Domnienky o nemožnosti prideľovania úloh či prekážkach vo výkone služby sú preto podľa ministerstva klamlivé.
Právny zástupca vyšetrovateľa Čurillu Peter Kubina v stredu na sociálnej sieti informoval, že na základe rozsudku Správneho súdu v Bratislave, ktorý nadobudol právoplatnosť, sa Čurilla vráti vo štvrtok 19. novembra do práce. V októbri totiž uspel v súdnom spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) - správny súd zrušil personálny rozkaz ministra z roku 2023, ktorým postavil Čurillu mimo služby.
Dôvodom bolo obvinenie zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Správny súd v tejto súvislosti rozhodol, že vec vracia kompetentnému orgánu na ďalšie rozhodnutie. Zároveň policajtovi priznal náhradu trov konania.
Vyšetrovateľ bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) tak vo štvrtok prišiel na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I, kde sa má venovať vyšetrovaniu násilnej kriminality. Čurilla od samotného začiatku tvrdil, že rozhodnutie ministra vnútra bolo nezákonné. Súčasne pripustil, že v prípade jeho návratu do práce môže byť opätovne postavený mimo služby tak, ako sa to udialo aj v prípade jeho kolegu Pavla Ďurku.
Zdroj: SITA.sk - Ján Čurilla sa vrátil do práce. Ministerstvo rešpektovalo rozhodnutie súdu © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ Ján Čurilla sa vrátil do práce. Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že rešpektuje rozhodnutie Správneho súdu v Bratislave. „Jánovi Čurillovi bolo po dostavení sa na útvar jeho zaradenia a predložení príslušného rozsudku umožnené vykonávať štátnu službu. Predmetným rozsudkom však nedošlo k zmene služobného zaradenia policajta, a preto bude tento policajt zastávať funkciu, na ktorej je zaradený, a ktorá je určená podľa posledného rozhodnutia nadriadeného o jeho ustanovení do funkcie,“ informovalo ministerstvo. Rezort vnútra dodal, že rovnako ako pri všetkých ostatných policajtoch mu vytvorili podmienky na to, aby mohol vykonávať službu. Domnienky o nemožnosti prideľovania úloh či prekážkach vo výkone služby sú preto podľa ministerstva klamlivé.
Právny zástupca vyšetrovateľa Čurillu Peter Kubina v stredu na sociálnej sieti informoval, že na základe rozsudku Správneho súdu v Bratislave, ktorý nadobudol právoplatnosť, sa Čurilla vráti vo štvrtok 19. novembra do práce. V októbri totiž uspel v súdnom spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) - správny súd zrušil personálny rozkaz ministra z roku 2023, ktorým postavil Čurillu mimo služby.
Dôvodom bolo obvinenie zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Správny súd v tejto súvislosti rozhodol, že vec vracia kompetentnému orgánu na ďalšie rozhodnutie. Zároveň policajtovi priznal náhradu trov konania.
Vyšetrovateľ bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) tak vo štvrtok prišiel na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I, kde sa má venovať vyšetrovaniu násilnej kriminality. Čurilla od samotného začiatku tvrdil, že rozhodnutie ministra vnútra bolo nezákonné. Súčasne pripustil, že v prípade jeho návratu do práce môže byť opätovne postavený mimo služby tak, ako sa to udialo aj v prípade jeho kolegu Pavla Ďurku.
Zdroj: SITA.sk - Ján Čurilla sa vrátil do práce. Ministerstvo rešpektovalo rozhodnutie súdu © SITA Všetky práva vyhradené.
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