Infantino už pozná svojich protivníkov v boji o post prezidenta FIFA. O koho ide a aké majú skúsenosti?
Medzinárodná futbalová federácia uviedla, že kandidatúry najprv posúdi volebná komisia organizácie, ktorá následne rozhodne o ich oficiálnom prijatí. Šéf francúzskeho futbalu
19.11.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná futbalová federácia uviedla, že kandidatúry najprv posúdi volebná komisia organizácie, ktorá následne rozhodne o ich oficiálnom prijatí.
Šéf francúzskeho futbalu Philippe Diallo a skúsený japonský funkcionár Kozo Tašima boli organizáciou FIFA potvrdení ako vyzývatelia súčasného prezidenta Gianniho Infantina v budúcoročných prezidentských voľbách.
Ten čelil kritike pre svoj, napokon nezrealizovaný, plán umožniť vstup súkromných investícií do majstrovstiev sveta. Napriek tomu sa stále teší značnej podpore v snahe o znovuzvolenie, o ktorom sa rozhodne v marci 2027.
Prezident Francúzskej futbalovej federácie Diallo bude zastupovať UEFA – európsku konfederáciu, ktorá bola v kritike Infantina najhlasnejšia. Tašima je bývalým šéfom Japonskej futbalovej asociácie a pôsobil aj v Rade FIFA.
Medzinárodná futbalová federácia uviedla, že kandidatúry najprv posúdi volebná komisia organizácie, ktorá následne rozhodne o ich oficiálnom prijatí.
Medzi kandidátov sa nedostal Ramon Vega, bývalý švajčiarsky obranca Tottenhamu, ktorý prejavil záujem kandidovať proti Infantinovi.
Diallo naznačil, že by chcel s Tašimom rokovať o možnom "spojení síl" s cieľom pripraviť Infantina o funkciu. Šesťdesiatosemročný japonský funkcionár, ktorý chce z FIFA urobiť "dôveryhodnejšiu organizáciu", vyjadril ochotu rokovať, no k ďalším krokom pristupuje opatrne.
"Je jasné, že sa musíme porozprávať. Musíme však zvážiť jednu vec - stačí fakt, že máme podobné programy, na to, aby sme spolupracovali alebo sa spojili? Alebo by sme mali uvažovať takticky a pýtať sa, aká stratégia by bola najúčinnejšia na zdolanie Infantina?" pýta sa.
Tým, že sa stavia proti Infantinovi, ide Tašima proti vlastnej organizácii – Ázijská futbalová konfederácia (AFC) totiž minulý mesiac oznámila, že v boji o znovuzvolenie podporí 56-ročného Švajčiara.
Infantino má tiež podporu Africkej futbalovej konfederácie (CAF), pričom naklonená je mu aj juhoamerická organizácia CONMEBOL. Počas jeho pôsobenia vo vedení zisky FIFA prudko vzrástli, rovnako ako finančné prostriedky, ktoré dostávajú členské federácie.
Zdroj: SITA.sk - Infantino už pozná svojich protivníkov v boji o post prezidenta FIFA. O koho ide a aké majú skúsenosti? © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf francúzskeho futbalu Philippe Diallo a skúsený japonský funkcionár Kozo Tašima boli organizáciou FIFA potvrdení ako vyzývatelia súčasného prezidenta Gianniho Infantina v budúcoročných prezidentských voľbách.
Ten čelil kritike pre svoj, napokon nezrealizovaný, plán umožniť vstup súkromných investícií do majstrovstiev sveta. Napriek tomu sa stále teší značnej podpore v snahe o znovuzvolenie, o ktorom sa rozhodne v marci 2027.
Prezident Francúzskej futbalovej federácie Diallo bude zastupovať UEFA – európsku konfederáciu, ktorá bola v kritike Infantina najhlasnejšia. Tašima je bývalým šéfom Japonskej futbalovej asociácie a pôsobil aj v Rade FIFA.
Medzinárodná futbalová federácia uviedla, že kandidatúry najprv posúdi volebná komisia organizácie, ktorá následne rozhodne o ich oficiálnom prijatí.
Spoja sily?
Medzi kandidátov sa nedostal Ramon Vega, bývalý švajčiarsky obranca Tottenhamu, ktorý prejavil záujem kandidovať proti Infantinovi.
Diallo naznačil, že by chcel s Tašimom rokovať o možnom "spojení síl" s cieľom pripraviť Infantina o funkciu. Šesťdesiatosemročný japonský funkcionár, ktorý chce z FIFA urobiť "dôveryhodnejšiu organizáciu", vyjadril ochotu rokovať, no k ďalším krokom pristupuje opatrne.
"Je jasné, že sa musíme porozprávať. Musíme však zvážiť jednu vec - stačí fakt, že máme podobné programy, na to, aby sme spolupracovali alebo sa spojili? Alebo by sme mali uvažovať takticky a pýtať sa, aká stratégia by bola najúčinnejšia na zdolanie Infantina?" pýta sa.
Potrebná podpora
Tým, že sa stavia proti Infantinovi, ide Tašima proti vlastnej organizácii – Ázijská futbalová konfederácia (AFC) totiž minulý mesiac oznámila, že v boji o znovuzvolenie podporí 56-ročného Švajčiara.
Infantino má tiež podporu Africkej futbalovej konfederácie (CAF), pričom naklonená je mu aj juhoamerická organizácia CONMEBOL. Počas jeho pôsobenia vo vedení zisky FIFA prudko vzrástli, rovnako ako finančné prostriedky, ktoré dostávajú členské federácie.
Zdroj: SITA.sk - Infantino už pozná svojich protivníkov v boji o post prezidenta FIFA. O koho ide a aké majú skúsenosti? © SITA Všetky práva vyhradené.
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