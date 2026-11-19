Trump vyhlásil, že samit s Putinom a Si Ťin-pchingom vstúpi do dejín, svet čaká na jeho výsledky – FOTO
Lídri troch veľmocí otvorili otázky jadrového odzbrojenia, vojny na Ukrajine aj konfliktu s Iránom. Stretnutie vyvolalo obavy z nového rozdelenia sveta na sféry vplyvu.
19.11.2026 (SITA.sk) - Lídri troch veľmocí otvorili otázky jadrového odzbrojenia, vojny na Ukrajine aj konfliktu s Iránom. Stretnutie vyvolalo obavy z nového rozdelenia sveta na sféry vplyvu.
„Som nadšený, že nám táto cesta poskytla príležitosť na vôbec prvé trojstranné stretnutie lídrov Spojených štátov, Ruska a Číny. V tomto zmysle, a myslím si, že aj v mnohých ďalších, skutočne píšeme históriu,“ vyhlásil Trump na úvod rokovaní.
Čínsky prezident vyzval oboch lídrov, aby spolu s ním „chránili svetový mier a stabilitu“. Putin zdôraznil, že ich krajiny majú spoločné záujmy pri riešení medzinárodných konfliktov.
„Naše krajiny majú mnoho spoločných záujmov pri riešení regionálnych konfliktov vrátane, samozrejme, konfliktu na Ukrajine,“ povedal ruský prezident. Dodal, že všetky tri veľmoci nesú spoločnú zodpovednosť za medzinárodnú bezpečnosť.
Osobitnú pozornosť venovali lídri situácii na Ukrajine. Trump počas samostatného stretnutia so Si Ťin-pchingom vyhlásil, že Washington aj Peking chcú pomôcť ukončiť vojnu.
Moskva však presadzuje širšie rokovania o európskej bezpečnosti, zatiaľ čo Čína sa dlhodobo zdráha prevziať priamu zodpovednosť za riešenie konfliktu.
Samit vyvolal v Kyjeve a európskych metropolách obavy, že veľmoci by sa mohli pokúsiť rozhodovať o bezpečnostnom usporiadaní Európy bez účasti Ukrajiny a jej spojencov.
Kritici pripomínajú Jaltskú konferenciu z roku 1945 a varujú pred novým rozdeľovaním sveta na sféry vplyvu. „Toto stretnutie poskytuje Putinovi priestor na legitimizáciu jeho útočnej vojny proti Ukrajine prakticky bez následkov,“ upozornil analytik Lyle Morris z Asia Society Policy Institute.
Ďalšou kľúčovou témou bolo jadrové odzbrojenie. Po februárovom vypršaní poslednej významnej rusko-americkej dohody o obmedzovaní strategických jadrových zbraní Nový START sa zvýšili obavy z nových pretekov v zbrojení.
„Spojené štáty, Rusko a Čína majú ako tri jednoznačne najväčšie jadrové veľmoci jedinečnú možnosť diskutovať o znížení počtu jadrových zbraní na svete a tiež o obmedzení rizika ich použitia,“ vyhlásil Trump.
Peking však doteraz odmietal zapojenie do trojstranných rokovaní o jadrovom odzbrojení, kým Washington a Moskva výrazne nezredukujú svoje podstatne väčšie arzenály.
Lídri údajne hovorili aj o energetickej a potravinovej bezpečnosti, ktorú narúšajú vojny na Ukrajine a v Iráne. Konflikt medzi Washingtonom a Teheránom obmedzil dodávky ropy a prispel k rastu spotrebiteľských cien vo svete.
Historickému samitu predchádzali samostatné rokovania všetkých troch prezidentov. Trump sa vo štvrtok stretol s Putinom prvýkrát od augusta 2025 a absolvoval aj tretie tohtoročné bilaterálne rokovanie so Si Ťin-pchingom.
Ruský a čínsky prezident rokovali už v stredu, pričom podľa Si Ťin-pchinga išlo o ich v poradí 50. osobné alebo virtuálne stretnutie.
Pozornosť vyvolalo aj nezvyčajné privítanie Trumpa priamo na letisku čínskym prezidentom, ktoré sprevádzali prelet vojenských lietadiel a slávnostný ceremoniál.
Na okraji samitu Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce (APEC) sa uskutočnili aj ďalšie diplomatické kontakty. Japonská premiérka Sanae Takaičiová rokovala s Putinom a deklarovala záujem o stabilizáciu vzťahov s Čínou, samostatné stretnutie so Si Ťin-pchingom sa jej však nepodarilo zabezpečiť.
Napriek zásadným rozdielom medzi zúčastnenými krajinami sa všetci lídri vrátane Putina spoločne fotografovali na tradičnej skupinovej snímke samitu APEC.
Zdroj: SITA.sk - Trump vyhlásil, že samit s Putinom a Si Ťin-pchingom vstúpi do dejín, svet čaká na jeho výsledky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezidenti Spojených štátov, Ruska a Číny Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching sa vo štvrtok stretli na historicky prvom trojstrannom samite, ktorého hlavnými témami boli jadrové odzbrojenie, vojna na Ukrajine, konflikt s Iránom a budúcnosť vzťahov svetových veľmocí.
Trump bol nadšený
Bezprecedentné rokovania za zatvorenými dverami vo vile Čchi-lin v čínskom Šen-čene trvali hodinu a 20 minút. O konkrétnych dohodách zatiaľ neinformovali.
„Som nadšený, že nám táto cesta poskytla príležitosť na vôbec prvé trojstranné stretnutie lídrov Spojených štátov, Ruska a Číny. V tomto zmysle, a myslím si, že aj v mnohých ďalších, skutočne píšeme históriu,“ vyhlásil Trump na úvod rokovaní.
Si a Putin chcú chrániť svetový mier
Čínsky prezident vyzval oboch lídrov, aby spolu s ním „chránili svetový mier a stabilitu“. Putin zdôraznil, že ich krajiny majú spoločné záujmy pri riešení medzinárodných konfliktov.
„Naše krajiny majú mnoho spoločných záujmov pri riešení regionálnych konfliktov vrátane, samozrejme, konfliktu na Ukrajine,“ povedal ruský prezident. Dodal, že všetky tri veľmoci nesú spoločnú zodpovednosť za medzinárodnú bezpečnosť.
Vojna na Ukrajine
Osobitnú pozornosť venovali lídri situácii na Ukrajine. Trump počas samostatného stretnutia so Si Ťin-pchingom vyhlásil, že Washington aj Peking chcú pomôcť ukončiť vojnu.
Moskva však presadzuje širšie rokovania o európskej bezpečnosti, zatiaľ čo Čína sa dlhodobo zdráha prevziať priamu zodpovednosť za riešenie konfliktu.
Samit vyvolal v Kyjeve a európskych metropolách obavy, že veľmoci by sa mohli pokúsiť rozhodovať o bezpečnostnom usporiadaní Európy bez účasti Ukrajiny a jej spojencov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Jalta stále rezonuje
Kritici pripomínajú Jaltskú konferenciu z roku 1945 a varujú pred novým rozdeľovaním sveta na sféry vplyvu. „Toto stretnutie poskytuje Putinovi priestor na legitimizáciu jeho útočnej vojny proti Ukrajine prakticky bez následkov,“ upozornil analytik Lyle Morris z Asia Society Policy Institute.
Jadrové odzbrojenie a Peking
Ďalšou kľúčovou témou bolo jadrové odzbrojenie. Po februárovom vypršaní poslednej významnej rusko-americkej dohody o obmedzovaní strategických jadrových zbraní Nový START sa zvýšili obavy z nových pretekov v zbrojení.
„Spojené štáty, Rusko a Čína majú ako tri jednoznačne najväčšie jadrové veľmoci jedinečnú možnosť diskutovať o znížení počtu jadrových zbraní na svete a tiež o obmedzení rizika ich použitia,“ vyhlásil Trump.
Peking však doteraz odmietal zapojenie do trojstranných rokovaní o jadrovom odzbrojení, kým Washington a Moskva výrazne nezredukujú svoje podstatne väčšie arzenály.
Hovorilo sa aj o Iráne
Lídri údajne hovorili aj o energetickej a potravinovej bezpečnosti, ktorú narúšajú vojny na Ukrajine a v Iráne. Konflikt medzi Washingtonom a Teheránom obmedzil dodávky ropy a prispel k rastu spotrebiteľských cien vo svete.
Päťdesiat stretnutí
Historickému samitu predchádzali samostatné rokovania všetkých troch prezidentov. Trump sa vo štvrtok stretol s Putinom prvýkrát od augusta 2025 a absolvoval aj tretie tohtoročné bilaterálne rokovanie so Si Ťin-pchingom.
Ruský a čínsky prezident rokovali už v stredu, pričom podľa Si Ťin-pchinga išlo o ich v poradí 50. osobné alebo virtuálne stretnutie.
Pozornosť vyvolalo aj nezvyčajné privítanie Trumpa priamo na letisku čínskym prezidentom, ktoré sprevádzali prelet vojenských lietadiel a slávnostný ceremoniál.
Takaičiová rokovala s Putinom
Na okraji samitu Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce (APEC) sa uskutočnili aj ďalšie diplomatické kontakty. Japonská premiérka Sanae Takaičiová rokovala s Putinom a deklarovala záujem o stabilizáciu vzťahov s Čínou, samostatné stretnutie so Si Ťin-pchingom sa jej však nepodarilo zabezpečiť.
Napriek zásadným rozdielom medzi zúčastnenými krajinami sa všetci lídri vrátane Putina spoločne fotografovali na tradičnej skupinovej snímke samitu APEC.
Zdroj: SITA.sk - Trump vyhlásil, že samit s Putinom a Si Ťin-pchingom vstúpi do dejín, svet čaká na jeho výsledky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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