Princ Harry je pripravený brániť Britániu proti Rusku so zbraňou v ruke: Ak by to bolo potrebné, ihneď by som opäť narukoval
V rozhovore pre The Telegraph zároveň ocenil odolnosť Ukrajiny a naznačil, že z jej skúseností sa môže poučiť celý svet. Britský princ Harry vyhlásil, že by ...
19.11.2026 (SITA.sk) - V rozhovore pre The Telegraph zároveň ocenil odolnosť Ukrajiny a naznačil, že z jej skúseností sa môže poučiť celý svet.
Britský princ Harry vyhlásil, že by bol pripravený opäť nastúpiť do vojenskej služby a bojovať proti Rusku, ak by si to vyžadovala obrana Veľkej Británie. Povedal to počas svojej návštevy Ukrajiny v rozhovore, ktorý vo štvrtok zverejnil denník The Telegraph.
„Ak by ma opäť povolali do služby a bola by to potrebná, potom by som sa na sto percent postavil po bok svojich kolegov veteránov a príslušníkov ozbrojených síl pri službe svojej krajine,“ uviedol mladší syn britského kráľa Karola III.
Bývalý dôstojník britskej armády, ktorý bol v minulosti nasadený v misii v Afganistane, navštívil počas uplynulého víkendu západoukrajinský Ľvov, kde sa stretol so zranenými vojakmi a zdravotníkmi. Išlo o jeho štvrtú návštevu Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
V rozhovore ocenil odolnosť Ukrajiny a naznačil, že z jej skúseností sa môže poučiť celý svet. Zároveň upozornil, že hrozby pre Európu pretrvávajú aj mimo bojiska. „To, že okolo nás nelietajú drony, guľky a rakety, ešte neznamená, že nie sme vo vojne,“ povedal.
Harry vyjadril podporu jednotnému postupu európskych krajín voči Rusku a ocenil pokračujúcu pomoc Kyjevu. „Som presvedčený, že Európa vystupuje jednotne, a bolo by skvelé, keby sa k tomu pridala ešte väčšia podpora zo Spojených štátov,“ dodal.
Princ Harry je zakladateľom športového podujatia Invictus Games pre zranených veteránov. V Ľvove sa stretol aj s ukrajinskými športovcami pripravujúcimi sa na budúcoročné hry v britskom Birminghame.
Už počas návštevy Ľvova povedal zraneným vojakom a zdravotníkom, že „vojnu vyhrajú“. V zverejnenom rozhovore následne zopakoval, že podľa neho Ukrajina víťazí a „neexistuje taká verzia (reality), v ktorej by Rusko dosahovalo ďalšie územné zisky“.
Zdroj: SITA.sk - Princ Harry je pripravený brániť Britániu proti Rusku so zbraňou v ruke: Ak by to bolo potrebné, ihneď by som opäť narukoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský princ Harry vyhlásil, že by bol pripravený opäť nastúpiť do vojenskej služby a bojovať proti Rusku, ak by si to vyžadovala obrana Veľkej Británie. Povedal to počas svojej návštevy Ukrajiny v rozhovore, ktorý vo štvrtok zverejnil denník The Telegraph.
„Ak by ma opäť povolali do služby a bola by to potrebná, potom by som sa na sto percent postavil po bok svojich kolegov veteránov a príslušníkov ozbrojených síl pri službe svojej krajine,“ uviedol mladší syn britského kráľa Karola III.
Príklad pre celý svet
Bývalý dôstojník britskej armády, ktorý bol v minulosti nasadený v misii v Afganistane, navštívil počas uplynulého víkendu západoukrajinský Ľvov, kde sa stretol so zranenými vojakmi a zdravotníkmi. Išlo o jeho štvrtú návštevu Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
V rozhovore ocenil odolnosť Ukrajiny a naznačil, že z jej skúseností sa môže poučiť celý svet. Zároveň upozornil, že hrozby pre Európu pretrvávajú aj mimo bojiska. „To, že okolo nás nelietajú drony, guľky a rakety, ešte neznamená, že nie sme vo vojne,“ povedal.
Harry vyjadril podporu jednotnému postupu európskych krajín voči Rusku a ocenil pokračujúcu pomoc Kyjevu. „Som presvedčený, že Európa vystupuje jednotne, a bolo by skvelé, keby sa k tomu pridala ešte väčšia podpora zo Spojených štátov,“ dodal.
Podporovateľ veteránov
Princ Harry je zakladateľom športového podujatia Invictus Games pre zranených veteránov. V Ľvove sa stretol aj s ukrajinskými športovcami pripravujúcimi sa na budúcoročné hry v britskom Birminghame.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Už počas návštevy Ľvova povedal zraneným vojakom a zdravotníkom, že „vojnu vyhrajú“. V zverejnenom rozhovore následne zopakoval, že podľa neho Ukrajina víťazí a „neexistuje taká verzia (reality), v ktorej by Rusko dosahovalo ďalšie územné zisky“.
Zdroj: SITA.sk - Princ Harry je pripravený brániť Britániu proti Rusku so zbraňou v ruke: Ak by to bolo potrebné, ihneď by som opäť narukoval © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Starosta Starého Mesta Vagač si vybral dvoch zástupcov. Jeden bude riešiť dopravu, druhá krízovú pripravenosť
- Pokojné a výhodné Vianoce s Black Weeks v Lidli so zľavou až do 60 %
- Von der Leyenová verí, že aj Slovensko podporí ďalšiu pôžičku Ukrajine. V hre je 45 miliárd eur
- Home Delivery Aliancia: Nová európska sieť pre doručovanie nábytku a domácich spotrebičov koncovým zákazníkom
- Obiehanie kamiónu cez plnú čiaru sa stalo vodičke osudným, čelnú zrážku s oprotiidúcim autom neprežila – FOTO