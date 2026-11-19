Obiehanie kamiónu cez plnú čiaru sa stalo vodičke osudným, čelnú zrážku s oprotiidúcim autom neprežila – FOTO
Alkohol u vodičov vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. Čelnú zrážku dvoch osobných áut na ceste medzi obcami Jahodná a Tomášikovo v okrese Galanta vo štvrtok ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Alkohol u vodičov vykonanou dychovou skúškou zistený nebol.
Čelnú zrážku dvoch osobných áut na ceste medzi obcami Jahodná a Tomášikovo v okrese Galanta vo štvrtok skoro ráno neprežila vodička Fordu Focus. Podľa doterajších informácií polície z miesta nehody obiehala cez plnú čiaru vodiča kamiónu, pričom sa v protismere čelne zrazila s oprotiidúcim vozidlom zn. Škoda Karoq, v ktorom sa viezli dve osoby. Následkom nárazu malo prísť aj k nárazu Fordu do kamiónu.
"54 ročná vodička Fordu utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. 35 ročný vodič Škody a jeho 29 ročná spolujazdkyňa utrpeli doposiaľ presne nešpecifikované zranenia, s ktorými boli prevezení na vyšetrenie do nemocnice. Vodič kamiónu zranenia neutrpel," informovala o udalosti trnavská krajská polícia.
Alkohol u vodičov vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. U nebohej bude odobratý biologický materiál, ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu. Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Cesta II/507 bola po nehode na nevyhnutný čas úplne uzavretá.
Zdroj: SITA.sk - Obiehanie kamiónu cez plnú čiaru sa stalo vodičke osudným, čelnú zrážku s oprotiidúcim autom neprežila – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Čelnú zrážku dvoch osobných áut na ceste medzi obcami Jahodná a Tomášikovo v okrese Galanta vo štvrtok skoro ráno neprežila vodička Fordu Focus. Podľa doterajších informácií polície z miesta nehody obiehala cez plnú čiaru vodiča kamiónu, pričom sa v protismere čelne zrazila s oprotiidúcim vozidlom zn. Škoda Karoq, v ktorom sa viezli dve osoby. Následkom nárazu malo prísť aj k nárazu Fordu do kamiónu.
"54 ročná vodička Fordu utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. 35 ročný vodič Škody a jeho 29 ročná spolujazdkyňa utrpeli doposiaľ presne nešpecifikované zranenia, s ktorými boli prevezení na vyšetrenie do nemocnice. Vodič kamiónu zranenia neutrpel," informovala o udalosti trnavská krajská polícia.
Alkohol u vodičov vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. U nebohej bude odobratý biologický materiál, ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu. Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Cesta II/507 bola po nehode na nevyhnutný čas úplne uzavretá.
Zdroj: SITA.sk - Obiehanie kamiónu cez plnú čiaru sa stalo vodičke osudným, čelnú zrážku s oprotiidúcim autom neprežila – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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