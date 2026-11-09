Cytológia, ktorá dokáže včas odhaliť predrakovinové stavy krčka maternice, je pre poistenky VšZP po novom vo vybraných laboratóriách bezplatná
Poistenky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) majú po novom vyšetrenie krčka maternice modernou LBC metódou bezplatné. Poistenky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) majú po novom ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Poistenky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) majú po novom vyšetrenie krčka maternice modernou LBC metódou bezplatné.
Poistenky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) majú po novom vyšetrenie krčka maternice modernou LBC metódou bezplatné už v rámci preventívnej prehliadky u gynekológa. Doteraz bola táto moderná a veľmi presná metóda hradená z verejného zdravotného poistenia iba v prípade, keď bola poistenke indikovaná ošetrujúcim lekárom pre zdravotný problém. LBC pritom dokáže včas a s veľkou presnosťou odhaliť predrakovinové a rakovinové stavy krčka maternice.
Podmienkou úhrady vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia je, aby zmluvný lekár zaslal cytologický ster z krčka maternice na vyšetrenie do siete laboratórií Medicyt. Poistenky by sa mali vopred informovať u svojho gynekológa, či s touto sieťou spolupracuje.
"Naše poistenky majú na toto cytologické vyšetrenie nárok raz ročne, už aj v rámci preventívnej prehliadky u gynekológa. Hlavnou výhodou modernej LBC metódy je minimalizovanie počtu falošne negatívnych výsledkov a včasnejšie zachytenie predrakovinových zmien," vysvetlila členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.
Pre čo najširšiu dostupnosť tohto moderného a presného vyšetrenia ponecháva Všeobecná zdravotná poisťovňa v platnosti aj možnosť čerpania finančného príspevku na LBC z Peňaženky zdravia. Poistenky staršie ako 18 rokov ho môžu čerpať raz ročne v rámci preventívnej prehliadky, a to do výšky 30 eur.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Cytológia, ktorá dokáže včas odhaliť predrakovinové stavy krčka maternice, je pre poistenky VšZP po novom vo vybraných laboratóriách bezplatná © SITA Všetky práva vyhradené.
Poistenky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) majú po novom vyšetrenie krčka maternice modernou LBC metódou bezplatné už v rámci preventívnej prehliadky u gynekológa. Doteraz bola táto moderná a veľmi presná metóda hradená z verejného zdravotného poistenia iba v prípade, keď bola poistenke indikovaná ošetrujúcim lekárom pre zdravotný problém. LBC pritom dokáže včas a s veľkou presnosťou odhaliť predrakovinové a rakovinové stavy krčka maternice.
Podmienkou úhrady vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia je, aby zmluvný lekár zaslal cytologický ster z krčka maternice na vyšetrenie do siete laboratórií Medicyt. Poistenky by sa mali vopred informovať u svojho gynekológa, či s touto sieťou spolupracuje.
"Naše poistenky majú na toto cytologické vyšetrenie nárok raz ročne, už aj v rámci preventívnej prehliadky u gynekológa. Hlavnou výhodou modernej LBC metódy je minimalizovanie počtu falošne negatívnych výsledkov a včasnejšie zachytenie predrakovinových zmien," vysvetlila členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková.
Pre čo najširšiu dostupnosť tohto moderného a presného vyšetrenia ponecháva Všeobecná zdravotná poisťovňa v platnosti aj možnosť čerpania finančného príspevku na LBC z Peňaženky zdravia. Poistenky staršie ako 18 rokov ho môžu čerpať raz ročne v rámci preventívnej prehliadky, a to do výšky 30 eur.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Cytológia, ktorá dokáže včas odhaliť predrakovinové stavy krčka maternice, je pre poistenky VšZP po novom vo vybraných laboratóriách bezplatná © SITA Všetky práva vyhradené.
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