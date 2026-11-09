Nóri dostali od IIHF informáciu, že majú prenechať miesto Rusom. Ako nováčikovia tak zrejme prídu o MS do 20 rokov
Nórsko má prepustiť miesto Rusku na MS v hokeji do 20 rokov v Kanade. Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu o návrate ruských hokejových ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Nórsko má prepustiť miesto Rusku na MS v hokeji do 20 rokov v Kanade.
Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu o návrate ruských hokejových reprezentácií do elitných divízií majstrovstiev sveta začína prinášať prvé problémové situácie.
Na svetovom šampionáte juniorov do 20 rokov, ktorý sa uskutoční na prelome rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer, by podľa najnovších informácií nemali štartovať Nóri, ale namiesto nich Rusi.
Nórsko ako pôvodný nováčik MS elitnej kategórie bude v novom rozpise šampionátu presunuté do A-skupiny 1. divízie MS, ale táto informácia ešte nie je konečná.
Nórska hokejová asociácia (NIHF) dostala od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) informáciu, že v dôsledku rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS) z piatka 30. októbra je povinná prijať potrebné opatrenia na opätovné začlenenie Ruska do MS juniorov. Keďže IIHF je viazaná rozhodnutím CAS, musí pokračovať v implementácii a potrebných úpravách štruktúry šampionátu.
"V novom rozpise majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Kanade, ktoré sa začínajú 26. decembra, bolo Rusko zaradené ako národ číslo desať. To znamená, že Nórsko, ako najnižšie umiestnený tím, je presunuté do divízie 1A," napísal nórsky hokejový web hockey.no.
V takom prípade by v B-skupine elitných MS do 20 rokov na seba narazili Česi, Švajčiari, Lotyši, domáci Kanaďania a Rusi. A-skupina by mala zostať nemenná v zložení: USA, Švédsko, Fínsko, Nemecko a Slovensko.
"Sme si vedomí stavu a opatrení, ktoré je IIHF nútená prijať, a v najbližších dňoch budeme od IIHF čakať na ďalšie informácie. Už skôr sme jasne uviedli, aký je náš postoj k otázke účasti Ruska. Domnievame sa, že by sa nemalo zúčastňovať na podujatiach na medzinárodnej úrovni, pokiaľ bude pokračovať vojna na Ukrajine. Jasne to tiež ukazuje na okamžité dôsledky pre všetkých zúčastnených, keď nejakej krajine okamžite obnovia účasť na šampionáte," uviedol generálny tajomník NIHF Petter Salsten.
Situácia je stále nevyriešená. keďže Kanada uviedla, že ruským hráčom nebudú udelené víza na majstrovstvá a niekoľko zúčastnených krajín oznámilo, že si neželajú hrať proti Rusku.
"Úrady v Kanade jasne uviedli, že ruským hráčom nebudú udelené víza na účasť na majstrovstvách sveta juniorov. Okrem toho niekoľko zúčastnených krajín uviedlo, že nebudú hrať proti Rusku, ak príde na ich vzájomný zápas na šampionáte. To znamená, že dúfame, že o našej účasti v Kanade v decembri ešte nepadlo posledné slovo," uzavrel Salsten.
Nórska hokejová asociácia očakáva v najbližších dňoch ďalšie informácie od IIHF.
Zdroj: SITA.sk - Nóri dostali od IIHF informáciu, že majú prenechať miesto Rusom. Ako nováčikovia tak zrejme prídu o MS do 20 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu o návrate ruských hokejových reprezentácií do elitných divízií majstrovstiev sveta začína prinášať prvé problémové situácie.
Na svetovom šampionáte juniorov do 20 rokov, ktorý sa uskutoční na prelome rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer, by podľa najnovších informácií nemali štartovať Nóri, ale namiesto nich Rusi.
Nórsko ako pôvodný nováčik MS elitnej kategórie bude v novom rozpise šampionátu presunuté do A-skupiny 1. divízie MS, ale táto informácia ešte nie je konečná.
CAS rozhodol a IIHF koná
Nórska hokejová asociácia (NIHF) dostala od Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) informáciu, že v dôsledku rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS) z piatka 30. októbra je povinná prijať potrebné opatrenia na opätovné začlenenie Ruska do MS juniorov. Keďže IIHF je viazaná rozhodnutím CAS, musí pokračovať v implementácii a potrebných úpravách štruktúry šampionátu.
Rusi majú nahradiť Nórov
"V novom rozpise majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Kanade, ktoré sa začínajú 26. decembra, bolo Rusko zaradené ako národ číslo desať. To znamená, že Nórsko, ako najnižšie umiestnený tím, je presunuté do divízie 1A," napísal nórsky hokejový web hockey.no.
V takom prípade by v B-skupine elitných MS do 20 rokov na seba narazili Česi, Švajčiari, Lotyši, domáci Kanaďania a Rusi. A-skupina by mala zostať nemenná v zložení: USA, Švédsko, Fínsko, Nemecko a Slovensko.
Postoj Nórov sa nemení
"Sme si vedomí stavu a opatrení, ktoré je IIHF nútená prijať, a v najbližších dňoch budeme od IIHF čakať na ďalšie informácie. Už skôr sme jasne uviedli, aký je náš postoj k otázke účasti Ruska. Domnievame sa, že by sa nemalo zúčastňovať na podujatiach na medzinárodnej úrovni, pokiaľ bude pokračovať vojna na Ukrajine. Jasne to tiež ukazuje na okamžité dôsledky pre všetkých zúčastnených, keď nejakej krajine okamžite obnovia účasť na šampionáte," uviedol generálny tajomník NIHF Petter Salsten.
Pustia Kanaďania Rusov?
Situácia je stále nevyriešená. keďže Kanada uviedla, že ruským hráčom nebudú udelené víza na majstrovstvá a niekoľko zúčastnených krajín oznámilo, že si neželajú hrať proti Rusku.
"Úrady v Kanade jasne uviedli, že ruským hráčom nebudú udelené víza na účasť na majstrovstvách sveta juniorov. Okrem toho niekoľko zúčastnených krajín uviedlo, že nebudú hrať proti Rusku, ak príde na ich vzájomný zápas na šampionáte. To znamená, že dúfame, že o našej účasti v Kanade v decembri ešte nepadlo posledné slovo," uzavrel Salsten.
Nórska hokejová asociácia očakáva v najbližších dňoch ďalšie informácie od IIHF.
Zdroj: SITA.sk - Nóri dostali od IIHF informáciu, že majú prenechať miesto Rusom. Ako nováčikovia tak zrejme prídu o MS do 20 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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