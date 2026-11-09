Svet vstupuje do éry klimatických extrémov, OSN varuje pred rekordným oteplením aj v roku 2027
Silný klimatický jav El Niño môže ešte zvýšiť globálne teploty a zintenzívniť extrémne počasie. Podľa meteorológov patrí rok 2026 medzi štyri najteplejšie v histórii meraní. Svet vstupuje do ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Silný klimatický jav El Niño môže ešte zvýšiť globálne teploty a zintenzívniť extrémne počasie. Podľa meteorológov patrí rok 2026 medzi štyri najteplejšie v histórii meraní.
Svet vstupuje do novej éry, v ktorej sa extrémne prejavy počasia stávajú bežnou súčasťou života. V pondelok pred tým varoval generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres pri príležitosti začiatku klimatickej konferencie COP31 v tureckej Antalyi. Podľa neho sa mimoriadne silný klimatický jav El Niño spája s dôsledkami globálneho otepľovania spôsobeného ľudskou činnosťou, čo môže priniesť ďalšie teplotné rekordy a ničivé prírodné javy.
„Mimoriadne silný El Niño sa stretáva s planétou, ktorá je už prehriata klimatickou zmenou spôsobenou človekom,“ uviedol Guterres vo vyhlásení. „Vstúpili sme do novej éry klimatických extrémov,“ zdôraznil. Svetových lídrov vyzval, aby začali konať vážnejšie, rýchlejšie znižovali emisie skleníkových plynov, urýchlili spravodlivý odklon od fosílnych palív a zabezpečili financovanie aj ochranu pre najzraniteľnejšie krajiny.
Jeho varovanie sprevádza nová správa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), podľa ktorej rok 2026 pokračuje v sérii mimoriadne vysokých globálnych teplôt. Každý z posledných dvanástich rokov patrí medzi dvanásť najteplejších v histórii meraní. Priemerná globálna teplota zemského povrchu bola od januára do septembra tohto roka približne o 1,47 stupňa Celzia vyššia než v predindustriálnom období. Predbežné údaje naznačujú, že rok 2026 sa zaradí medzi štyri najteplejšie zaznamenané roky, pričom jeho konečné umiestnenie môže ovplyvniť pokračujúci El Niño.
„To, čo pozorujeme, dáva slovnému spojeniu ‚mimo stupnice‘ úplne nový význam,“ vyhlásila šéfka WMO Celeste Saulová na tlačovej konferencii v Ženeve. Upozornila, že súčasný mimoriadne silný El Niño môže prinášať ďalšie horúčavy a extrémne počasie až do budúceho roka. „Mali by sme sa pripraviť na ďalší rekordný rok v roku 2027,“ povedala. Podľa meteorológov by mohol byť súčasný El Niño najsilnejší minimálne od roku 1950. WMO predpokladá, že od novembra do januára môže teplota povrchu mora v príslušnej oblasti tropického Tichého oceánu dosahovať až 3,8 stupňa Celzia nad dlhodobým priemerom.
Meteorologická organizácia zároveň upozornila na rekordne vysokú hladinu svetových oceánov, ubúdajúce zásoby sladkej vody a pokračujúce topenie ľadovcov. Len v roku 2025 sa podľa jej údajov každú sekundu stratilo také množstvo ľadu, ktoré by naplnilo päť olympijských plaveckých bazénov. „Ešte viac zosilňujeme extrémy počasia a El Niño bude znásobovať riziká,“ varovala Saulová. Vlny horúčav, tropické cyklóny a prudké dažde podľa nej naberajú na intenzite rýchlejšie, než predpokladali doterajšie skúsenosti a historické údaje.
WMO však poukázala aj na pozitívny vývoj v oblasti ochrany obyvateľstva. Počet krajín vybavených systémami včasného varovania pred viacerými druhmi prírodných hrozieb vzrástol z 55 v roku 2015 na 136 v roku 2025. Organizácia preto vyzvala účastníkov konferencie COP31, aby podporili ďalšie investície do meteorologických pozorovaní, zberu údajov a predpovedných systémov. „Nemôžeme si dovoliť lietať naslepo,“ zdôraznila Saulová.
Zdroj: SITA.sk - Svet vstupuje do éry klimatických extrémov, OSN varuje pred rekordným oteplením aj v roku 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
Svet vstupuje do novej éry, v ktorej sa extrémne prejavy počasia stávajú bežnou súčasťou života. V pondelok pred tým varoval generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres pri príležitosti začiatku klimatickej konferencie COP31 v tureckej Antalyi. Podľa neho sa mimoriadne silný klimatický jav El Niño spája s dôsledkami globálneho otepľovania spôsobeného ľudskou činnosťou, čo môže priniesť ďalšie teplotné rekordy a ničivé prírodné javy.
„Mimoriadne silný El Niño sa stretáva s planétou, ktorá je už prehriata klimatickou zmenou spôsobenou človekom,“ uviedol Guterres vo vyhlásení. „Vstúpili sme do novej éry klimatických extrémov,“ zdôraznil. Svetových lídrov vyzval, aby začali konať vážnejšie, rýchlejšie znižovali emisie skleníkových plynov, urýchlili spravodlivý odklon od fosílnych palív a zabezpečili financovanie aj ochranu pre najzraniteľnejšie krajiny.
Jeho varovanie sprevádza nová správa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), podľa ktorej rok 2026 pokračuje v sérii mimoriadne vysokých globálnych teplôt. Každý z posledných dvanástich rokov patrí medzi dvanásť najteplejších v histórii meraní. Priemerná globálna teplota zemského povrchu bola od januára do septembra tohto roka približne o 1,47 stupňa Celzia vyššia než v predindustriálnom období. Predbežné údaje naznačujú, že rok 2026 sa zaradí medzi štyri najteplejšie zaznamenané roky, pričom jeho konečné umiestnenie môže ovplyvniť pokračujúci El Niño.
„To, čo pozorujeme, dáva slovnému spojeniu ‚mimo stupnice‘ úplne nový význam,“ vyhlásila šéfka WMO Celeste Saulová na tlačovej konferencii v Ženeve. Upozornila, že súčasný mimoriadne silný El Niño môže prinášať ďalšie horúčavy a extrémne počasie až do budúceho roka. „Mali by sme sa pripraviť na ďalší rekordný rok v roku 2027,“ povedala. Podľa meteorológov by mohol byť súčasný El Niño najsilnejší minimálne od roku 1950. WMO predpokladá, že od novembra do januára môže teplota povrchu mora v príslušnej oblasti tropického Tichého oceánu dosahovať až 3,8 stupňa Celzia nad dlhodobým priemerom.
Meteorologická organizácia zároveň upozornila na rekordne vysokú hladinu svetových oceánov, ubúdajúce zásoby sladkej vody a pokračujúce topenie ľadovcov. Len v roku 2025 sa podľa jej údajov každú sekundu stratilo také množstvo ľadu, ktoré by naplnilo päť olympijských plaveckých bazénov. „Ešte viac zosilňujeme extrémy počasia a El Niño bude znásobovať riziká,“ varovala Saulová. Vlny horúčav, tropické cyklóny a prudké dažde podľa nej naberajú na intenzite rýchlejšie, než predpokladali doterajšie skúsenosti a historické údaje.
WMO však poukázala aj na pozitívny vývoj v oblasti ochrany obyvateľstva. Počet krajín vybavených systémami včasného varovania pred viacerými druhmi prírodných hrozieb vzrástol z 55 v roku 2015 na 136 v roku 2025. Organizácia preto vyzvala účastníkov konferencie COP31, aby podporili ďalšie investície do meteorologických pozorovaní, zberu údajov a predpovedných systémov. „Nemôžeme si dovoliť lietať naslepo,“ zdôraznila Saulová.
Zdroj: SITA.sk - Svet vstupuje do éry klimatických extrémov, OSN varuje pred rekordným oteplením aj v roku 2027 © SITA Všetky práva vyhradené.
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