Trump neočakáva obnovenie vojny s Iránom, žiada však záväznú dohodu
Americký prezident sa v pondelok stretne s katarským premiérom, Teherán medzitým naznačil pozastavenie mierových rokovaní. Americký prezident
9.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident sa v pondelok stretne s katarským premiérom, Teherán medzitým naznačil pozastavenie mierových rokovaní.
„Závisí to od toho, či podpíšu veľmi pevnú dohodu. Je veľmi nepravdepodobné, že to bude potrebné,“ uviedol Trump. Zároveň pripomenul ničivé americké útoky na Irán a zdôraznil, že v prípade potreby je pripravený zasiahnuť znova.
Katarský premiér, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí, vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí však v nedeľu naznačil, že diplomatické úsilie sa pozastavilo po drvivej porážke republikánov v amerických kongresových voľbách. „V posledných dňoch sa cesty sprostredkovateľov zastavili, pretože výsledky amerických volieb všetkých šokovali,“ povedal iránskej štátnej televízii.
Trump pripustil, že nepopulárna vojna s Iránom prispela k volebnej porážke jeho strany. Zároveň tvrdí, že hospodárske problémy prinútia Teherán prijať americké podmienky.
Iránske médiá medzitým informovali o nových výbuchoch na ostrove Kešm v Hormuzskom prielive. Ich príčina zostáva nejasná.
Hoci rozsiahle boje prevažne ustali, Irán naďalej obmedzuje plavbu Hormuzským prielivom a americké námorníctvo udržiava blokádu iránskych prístavov. Katar a Pakistan sa už niekoľko mesiacov neúspešne usilujú o trvalé ukončenie konfliktu.
Zdroj: SITA.sk - Trump neočakáva obnovenie vojny s Iránom, žiada však záväznú dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump považuje obnovenie rozsiahlych bojov s Iránom za veľmi nepravdepodobné, nevylučuje však ďalšie vojenské údery, ak Teherán nepristúpi na podmienky Washingtonu. Vyhlásil to v nedeľnom rozhovore pre CNN pred pondelkovým stretnutím s katarským premiérom Muhammadom Sáním.
Hlavný sprostredkovateľ
Katarský premiér, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí, vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí však v nedeľu naznačil, že diplomatické úsilie sa pozastavilo po drvivej porážke republikánov v amerických kongresových voľbách. „V posledných dňoch sa cesty sprostredkovateľov zastavili, pretože výsledky amerických volieb všetkých šokovali,“ povedal iránskej štátnej televízii.
Trump pripustil, že nepopulárna vojna s Iránom prispela k volebnej porážke jeho strany. Zároveň tvrdí, že hospodárske problémy prinútia Teherán prijať americké podmienky.
Ďalšie výbuchy
Iránske médiá medzitým informovali o nových výbuchoch na ostrove Kešm v Hormuzskom prielive. Ich príčina zostáva nejasná.
Hoci rozsiahle boje prevažne ustali, Irán naďalej obmedzuje plavbu Hormuzským prielivom a americké námorníctvo udržiava blokádu iránskych prístavov. Katar a Pakistan sa už niekoľko mesiacov neúspešne usilujú o trvalé ukončenie konfliktu.
Zdroj: SITA.sk - Trump neočakáva obnovenie vojny s Iránom, žiada však záväznú dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.
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