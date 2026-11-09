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Trump neočakáva obnovenie vojny s Iránom, žiada však záväznú dohodu

Americký prezident sa v pondelok stretne s katarským premiérom, Teherán medzitým naznačil pozastavenie mierových rokovaní. Americký prezident

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9.11.2026 (SITA.sk) - Americký prezident sa v pondelok stretne s katarským premiérom, Teherán medzitým naznačil pozastavenie mierových rokovaní.

Americký prezident Donald Trump považuje obnovenie rozsiahlych bojov s Iránom za veľmi nepravdepodobné, nevylučuje však ďalšie vojenské údery, ak Teherán nepristúpi na podmienky Washingtonu. Vyhlásil to v nedeľnom rozhovore pre CNN pred pondelkovým stretnutím s katarským premiérom Muhammadom Sáním.


„Závisí to od toho, či podpíšu veľmi pevnú dohodu. Je veľmi nepravdepodobné, že to bude potrebné,“ uviedol Trump. Zároveň pripomenul ničivé americké útoky na Irán a zdôraznil, že v prípade potreby je pripravený zasiahnuť znova.

Hlavný sprostredkovateľ


Katarský premiér, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí, vystupuje ako jeden z hlavných sprostredkovateľov rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí však v nedeľu naznačil, že diplomatické úsilie sa pozastavilo po drvivej porážke republikánov v amerických kongresových voľbách. „V posledných dňoch sa cesty sprostredkovateľov zastavili, pretože výsledky amerických volieb všetkých šokovali,“ povedal iránskej štátnej televízii.

Trump pripustil, že nepopulárna vojna s Iránom prispela k volebnej porážke jeho strany. Zároveň tvrdí, že hospodárske problémy prinútia Teherán prijať americké podmienky.

Ďalšie výbuchy


Iránske médiá medzitým informovali o nových výbuchoch na ostrove Kešm v Hormuzskom prielive. Ich príčina zostáva nejasná.

Hoci rozsiahle boje prevažne ustali, Irán naďalej obmedzuje plavbu Hormuzským prielivom a americké námorníctvo udržiava blokádu iránskych prístavov. Katar a Pakistan sa už niekoľko mesiacov neúspešne usilujú o trvalé ukončenie konfliktu.



Zdroj: SITA.sk - Trump neočakáva obnovenie vojny s Iránom, žiada však záväznú dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.

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