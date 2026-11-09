Pri požiari bytového domu v Číne zahynulo 14 ľudí
Požiare s tragickými následkami sú v Číne pomerne časté pre nedostatočne prísne stavebné predpisy a často nedôsledné dodržiavanie bezpečnostných opatrení na pracoviskách. Najmenej 14 ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Požiare s tragickými následkami sú v Číne pomerne časté pre nedostatočne prísne stavebné predpisy a často nedôsledné dodržiavanie bezpečnostných opatrení na pracoviskách.
Najmenej 14 ľudí zahynulo pri požiari bytového domu na severe Číny. Informovala o tom v pondelok čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua .
Požiar vypukol v nedeľu približne o 17:00 miestneho času v meste Tchaj-jüan v provincii Šan-si. Agentúra v nedeľu večer uviedla, že do nemocníc previezli na ošetrenie 38 ľudí, z ktorých päť zomrelo. V pondelok ráno sa počet obetí zvýšil na 14.
Príčinu požiaru vyšetrujú. Požiare s tragickými následkami sú v Číne pomerne časté pre nedostatočne prísne stavebné predpisy a často nedôsledné dodržiavanie bezpečnostných opatrení na pracoviskách.
Čína vlani v novembri spustila kampaň zameranú na zníženie rizika vzniku požiarov vo výškových budovách po tom, čo rozsiahly požiar zachvátil niekoľko výškových obytných domov v Hongkongu a vyžiadal si 168 obetí. V decembri minulého roka pri požiari obytnej budovy v juhočínskej provincii Kuang-tung zahynulo 12 ľudí. V júli si požiar v továrni na výrobu topánok na východe krajiny vyžiadal najmenej 28 obetí.
Zdroj: SITA.sk - Pri požiari bytového domu v Číne zahynulo 14 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 14 ľudí zahynulo pri požiari bytového domu na severe Číny. Informovala o tom v pondelok čínska štátna tlačová agentúra Sin-chua .
Požiar vypukol v nedeľu približne o 17:00 miestneho času v meste Tchaj-jüan v provincii Šan-si. Agentúra v nedeľu večer uviedla, že do nemocníc previezli na ošetrenie 38 ľudí, z ktorých päť zomrelo. V pondelok ráno sa počet obetí zvýšil na 14.
Príčinu požiaru vyšetrujú. Požiare s tragickými následkami sú v Číne pomerne časté pre nedostatočne prísne stavebné predpisy a často nedôsledné dodržiavanie bezpečnostných opatrení na pracoviskách.
Čína vlani v novembri spustila kampaň zameranú na zníženie rizika vzniku požiarov vo výškových budovách po tom, čo rozsiahly požiar zachvátil niekoľko výškových obytných domov v Hongkongu a vyžiadal si 168 obetí. V decembri minulého roka pri požiari obytnej budovy v juhočínskej provincii Kuang-tung zahynulo 12 ľudí. V júli si požiar v továrni na výrobu topánok na východe krajiny vyžiadal najmenej 28 obetí.
Zdroj: SITA.sk - Pri požiari bytového domu v Číne zahynulo 14 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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