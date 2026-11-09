Fico už nechce viesť ministerstvo životného prostredia. Do hry vracia SNS, Pellegrinimu poslal návrh
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Premiér Robert ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce prezidentovi Petrovi Pellegrinimu vrátiť poverenie na riadenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Fico to uviedol v statuse na sociálnej sieti s tým, že hlavu štátu o tom informoval v nedeľu 8. novembra v telefonáte. Poverenie plánuje vrátiť v pondelok. Pellegrinimu tiež navrhuje, aby envirorezort riadil nominant Slovenskej národnej strany (SNS).
„Spor medzi predsedom SNS A. Dankom a bývalým ministrom životného prostredia SR za SNS T. Tarabom, ktorého A. Danko odvolal s opozíciou, nebude pokračovať na môj úkor. Ako predseda vlády SR a Smeru-SD nechcem mať nič spoločné s nevyriešeným osobným vzťahom pánov Danka a Tarabu, a s faktom, že tak politickej strane SNS, ako aj strane Hlas-SD sa rozpadli poslanecké kluby, čo som musel v záujme udržania parlamentnej väčšiny riešiť,” napísal Fico.
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj SNS, ktorej nominantom bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva. Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý je aj nominantom národniarov na ministerský post. Prezident ho však odmieta vymenovať, obrátil sa aj na Ústavný súd SR.
Robert Fico sa vo svojom statuse na sociálnej sieti venoval aj téme referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2003. Opätovne ho spochybnil, rovnako ako počas piatkovej (6. novembra) diskusie pri príležitosti otvorenia Akadémie sociálnej demokracie. Fico vtedy povedal, že keby referendum nebolo sfalšované, tak by nebolo úspešné.
„Prekvapuje ma, že niekto spochybňuje manipulácie pri priebehu referenda o vstupe do EÚ v máji 2003. A najmä ma prekvapuje, že to robia politici, ktorí neboli v tomto období aktívni. Boli porušené všetky zákony o zákaze viesť kampaň počas moratória. V prvý deň referenda v piatok bola účasť tak extrémne nízka, že všetky strany pokračovali vo volebnej kampani, hoci to zákon výslovne zakazoval,” uviedol v statuse na sociálnej sieti. Ako dodal, v sobotu dopoludnia bolo zrejmé, že účasť na referende nepresiahne 50 percent. V statuse oslovil novinárov, aby sa obrátili na vtedajších vládnych politikov s tým, čo robili v sobotu krátko pred uzatvorením volebných miestností na Štatistickom úrade SR.
Fico tiež pripomenul, že bez podpory opozičných strán Smer-SD a HZDS by referendum nemalo žiadnu šancu na úspech, podpora vládnych strán bola podľa jeho slov v tom čase minimálna. „Deklarovaná účasť na referende cez 52 percent je čistý výmysel, ak sa pozrieme na vývoj účasti voličov počas prvého a druhého dňa tohto referenda. Vyhradzujem si právo vyslovovať vlastné názory na udalosti, ktorých som bol priamym účastníkom,” uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico už nechce viesť ministerstvo životného prostredia. Do hry vracia SNS, Pellegrinimu poslal návrh © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce prezidentovi Petrovi Pellegrinimu vrátiť poverenie na riadenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Fico to uviedol v statuse na sociálnej sieti s tým, že hlavu štátu o tom informoval v nedeľu 8. novembra v telefonáte. Poverenie plánuje vrátiť v pondelok. Pellegrinimu tiež navrhuje, aby envirorezort riadil nominant Slovenskej národnej strany (SNS).
Fico chce, aby envirorezort viedol nominant SNS
„Spor medzi predsedom SNS A. Dankom a bývalým ministrom životného prostredia SR za SNS T. Tarabom, ktorého A. Danko odvolal s opozíciou, nebude pokračovať na môj úkor. Ako predseda vlády SR a Smeru-SD nechcem mať nič spoločné s nevyriešeným osobným vzťahom pánov Danka a Tarabu, a s faktom, že tak politickej strane SNS, ako aj strane Hlas-SD sa rozpadli poslanecké kluby, čo som musel v záujme udržania parlamentnej väčšiny riešiť,” napísal Fico.
Exminister životného prostredia Tomáš Taraba bol zo svojho postu odvolaný na sklonku septembra, keď mu poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru. Za jeho odvolanie spolu s opozíciou hlasovala aj SNS, ktorej nominantom bol, a ktorá dlhší čas volala po jeho odchode z ministerstva. Prezident Pellegrini poveril vedením MŽP SR premiéra Fica, ministerstvo ale riadi najmä štátny tajomník Filip Kuffa, ktorý je aj nominantom národniarov na ministerský post. Prezident ho však odmieta vymenovať, obrátil sa aj na Ústavný súd SR.
Fico tvrdí, že deklarovaná účasť bola výmyslom
Robert Fico sa vo svojom statuse na sociálnej sieti venoval aj téme referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2003. Opätovne ho spochybnil, rovnako ako počas piatkovej (6. novembra) diskusie pri príležitosti otvorenia Akadémie sociálnej demokracie. Fico vtedy povedal, že keby referendum nebolo sfalšované, tak by nebolo úspešné.
„Prekvapuje ma, že niekto spochybňuje manipulácie pri priebehu referenda o vstupe do EÚ v máji 2003. A najmä ma prekvapuje, že to robia politici, ktorí neboli v tomto období aktívni. Boli porušené všetky zákony o zákaze viesť kampaň počas moratória. V prvý deň referenda v piatok bola účasť tak extrémne nízka, že všetky strany pokračovali vo volebnej kampani, hoci to zákon výslovne zakazoval,” uviedol v statuse na sociálnej sieti. Ako dodal, v sobotu dopoludnia bolo zrejmé, že účasť na referende nepresiahne 50 percent. V statuse oslovil novinárov, aby sa obrátili na vtedajších vládnych politikov s tým, čo robili v sobotu krátko pred uzatvorením volebných miestností na Štatistickom úrade SR.
Fico tiež pripomenul, že bez podpory opozičných strán Smer-SD a HZDS by referendum nemalo žiadnu šancu na úspech, podpora vládnych strán bola podľa jeho slov v tom čase minimálna. „Deklarovaná účasť na referende cez 52 percent je čistý výmysel, ak sa pozrieme na vývoj účasti voličov počas prvého a druhého dňa tohto referenda. Vyhradzujem si právo vyslovovať vlastné názory na udalosti, ktorých som bol priamym účastníkom,” uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico už nechce viesť ministerstvo životného prostredia. Do hry vracia SNS, Pellegrinimu poslal návrh © SITA Všetky práva vyhradené.
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