Zelenskyj: Rusi využili prímerie v Oleškách na presun vojakov a vojenskej techniky do mesta a jeho okolia
„Velenie ozbrojených síl Ukrajiny musí predložiť návrhy na ďalšie opatrenia na ochranu životov obyvateľov Chersonu pred ruským terorom,“ napísal prezident. Rusi využili prímerie v Oleškách, ...
9.11.2026 (SITA.sk) - „Velenie ozbrojených síl Ukrajiny musí predložiť návrhy na ďalšie opatrenia na ochranu životov obyvateľov Chersonu pred ruským terorom,“ napísal prezident.
Rusi využili prímerie v Oleškách, ktoré platilo od 27. októbra do 1. novembra, na presun vojakov a vojenskej techniky do mesta a jeho okolia. Ako referuje web Liga.net informoval a tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Velenie ozbrojených síl Ukrajiny musí predložiť návrhy na ďalšie opatrenia na ochranu životov obyvateľov Chersonu pred ruským terorom,“ napísal prezident.
Zelenskyj uviedol, že Rusi pod zámienkou humanitárnej operácie v Oleškách uskutočnili „rozsiahlu“ rotáciu vojakov a vojenskej techniky na ľavom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti. Toto územie okupuje ruská armáda. „Rusi presunuli do Olešiek a ich okolia ďalšie okupačné sily,“ konštatoval prezident.
V Oleškách vypukla v dôsledku ruskej blokády humanitárna katastrofa. Za sprostredkovania Spojených štátov obe strany vyhlásili prímerie a evakuovali obyvateľov na územia kontrolované Ukrajinou a Ruskom. Ukrajinská vláda tvrdí, že táto operácia by mohla slúžiť ako príklad pre ďalšie obce, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii.
Šéf komunikačného oddelenia 34. samostatnej brigády námornej pechoty Borysfen Jevhen Voroneckyj v piatok pre verejnoprávnu televíziu Suspiľne uviedol, že ruská armáda využila prímerie na presun približne tisíc vojakov na ľavý breh Dnepra. Ruská armáda prepravila aj vojenskú techniku, palivo, náhradné dielce a ďalšie zásoby. Dodal, že zatiaľ nezaznamenali pokusy o útočné operácie ani zvýšenie intenzity útokov. Ukrajinskí obrancovia však takýto vývoj očakávajú. Jesenné a zimné poveternostné podmienky sú totiž pre podobné aktivity priaznivé, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Rusi využili prímerie v Oleškách na presun vojakov a vojenskej techniky do mesta a jeho okolia © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusi využili prímerie v Oleškách, ktoré platilo od 27. októbra do 1. novembra, na presun vojakov a vojenskej techniky do mesta a jeho okolia. Ako referuje web Liga.net informoval a tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„Velenie ozbrojených síl Ukrajiny musí predložiť návrhy na ďalšie opatrenia na ochranu životov obyvateľov Chersonu pred ruským terorom,“ napísal prezident.
Zelenskyj uviedol, že Rusi pod zámienkou humanitárnej operácie v Oleškách uskutočnili „rozsiahlu“ rotáciu vojakov a vojenskej techniky na ľavom brehu Dnepra v Chersonskej oblasti. Toto územie okupuje ruská armáda. „Rusi presunuli do Olešiek a ich okolia ďalšie okupačné sily,“ konštatoval prezident.
V Oleškách vypukla v dôsledku ruskej blokády humanitárna katastrofa. Za sprostredkovania Spojených štátov obe strany vyhlásili prímerie a evakuovali obyvateľov na územia kontrolované Ukrajinou a Ruskom. Ukrajinská vláda tvrdí, že táto operácia by mohla slúžiť ako príklad pre ďalšie obce, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii.
Šéf komunikačného oddelenia 34. samostatnej brigády námornej pechoty Borysfen Jevhen Voroneckyj v piatok pre verejnoprávnu televíziu Suspiľne uviedol, že ruská armáda využila prímerie na presun približne tisíc vojakov na ľavý breh Dnepra. Ruská armáda prepravila aj vojenskú techniku, palivo, náhradné dielce a ďalšie zásoby. Dodal, že zatiaľ nezaznamenali pokusy o útočné operácie ani zvýšenie intenzity útokov. Ukrajinskí obrancovia však takýto vývoj očakávajú. Jesenné a zimné poveternostné podmienky sú totiž pre podobné aktivity priaznivé, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch.
Viac o téme. Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj: Rusi využili prímerie v Oleškách na presun vojakov a vojenskej techniky do mesta a jeho okolia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Tréner Országh po turnaji v Düsseldorfe: Bolo to solídne až na poslednú tretinu s Nemeckom – VIDEO
- Moldavsko sa chce zbaviť závislosti od Ruska, elektrinu bude dovážať z Rumunska
- Slafkovský otvorene o svojich výkonoch: Chcem mať 90 percent dobrých striedaní. Priznal, čo musí zlepšiť
- Merz chce za prezidentku Ilse Aignerovú, Nemecko by po prvý raz mohlo mať ženu na čele štátu
- Slováci mali dobré momenty, ale nie celé zápasy – KOMENTÁR