Filip Horáček: Zlato ako investícia aj spôsob platby. Čím sa líši od Bitcoinu a ako sa odhaľujú falzifikáty? – ROZHOVOR
Rozhovor s Filipom Horáčkom, obchodným riaditeľom z IBIS InGold. Akcie generujú dividendy, kryptomeny prinášajú dynamiku, no investičné zlato tu funguje už 6 000 rokov ako preverený stabilizátor ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Rozhovor s Filipom Horáčkom, obchodným riaditeľom z IBIS InGold.
Akcie generujú dividendy, kryptomeny prinášajú dynamiku, no investičné zlato tu funguje už 6 000 rokov ako preverený stabilizátor portfólia. Obchodný riaditeľ IBIS InGold Mgr. Ing. Filip Horáček, Ph.D. nám vysvetlil, prečo aj odporúčania popredných svetových bánk tlačia podiel zlata v majetku nahor, ako si overiť pravosť tehličky cez aplikáciu a prečo sa na trhu práve teraz odohráva investičný výpredaj.
Tradičná poučka o 5 % podiele zlata v portfóliu už v dnešnom dynamickom svete neplatí. Podľa Filipa Horáčka narastajúce geopolitické napätie, deglobalizácia a otrasy na dolárovo-devízových rezervách vytvárajú prostredie, v ktorom aj doterajší odporcovia drahých kovov menia svoj názor. Napríklad Bank of America dnes odporúča držať v zlate až 25 % portfólia.
„Keď sa pozrieme na veľkú krízu v roku 2008, index S&P 500 klesol o viac ako 50 %, zatiaľ čo cena zlata počas troch rokov vzrástla o 300 %. Stačí relatívne malý diel zlata v portfóliu, ktorý dokáže vyvážiť aj obrovské prepady akcií,“ zdôrazňuje Horáček.
Mladšia generácia často preferuje digitálny svet a bitcoin, no Horáček upozorňuje, že obe aktíva stoja na rovnakom základnom ekonomickom princípe - na vzácnosti. Kým pri bitcoine poznáme presný limit vyťažiteľných mincí, pri zlate sa zásoby známych ťažiteľných ložísk pri súčasnom tempe odhadujú na približne 17 rokov.
Zlato má však výhodu preverenú tisícročiami. Ako unikátny chemický prvok nekoroduje, neoxiduje a historicky vždy slúžilo ako bezpečná kotva pri transformáciách ekonomických systémov či kolapsoch mien.
S rastúcim záujmom o zlato stúpa aj riziko podvodov. Na trhu sa objavujú napodobeniny z ázijských e-shopov, ktoré laik od originálu nerozozná - súhlasí váha, obal aj vzhľad Bežný úradný test pravosti pritom často znamená deštruktívne rozrezanie alebo roztavenie tehličky, čím investor prichádza o jej hodnotu.
Riešením sú moderné technológie švajčiarskych rafinérií (napr. PAMP s technológiou VERISCAN), ktoré využívajú unikátnu mikroskopickú štruktúru povrchu zlata - podobne ako odtlačok prsta u človeka. Investorovi stačí aplikácia v smartfóne a fotografia na to, aby mal 100 % istotu pravosti bez poškodenia kovu.
Obava, že zlato je len pre milionárov, je dnes prežitkom. Vďaka produktom postupného sporenia (iiplan) môžu klienti nakupovať investičné zlato už od malých čiastok, pričom každá platba sa okamžite premení na zodpovedajúci podiel kovu. Klient navyše získava výhodnejšiu cenu za gram – najmä pri programoch ako iiplanGold®, kde sa sporenie zameriava na vyššiu gramáž, ktorá má prirodzene priaznivejšiu obstarávaciu cenu za gram.
Vypočujte si celý rozhovor s Filipom Horáčkom a zistite, ako si vybudovať majetkovú rezervu odolnú voči krízam!
Zdroj: SITA.sk - Filip Horáček: Zlato ako investícia aj spôsob platby. Čím sa líši od Bitcoinu a ako sa odhaľujú falzifikáty? – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Akcie generujú dividendy, kryptomeny prinášajú dynamiku, no investičné zlato tu funguje už 6 000 rokov ako preverený stabilizátor portfólia. Obchodný riaditeľ IBIS InGold Mgr. Ing. Filip Horáček, Ph.D. nám vysvetlil, prečo aj odporúčania popredných svetových bánk tlačia podiel zlata v majetku nahor, ako si overiť pravosť tehličky cez aplikáciu a prečo sa na trhu práve teraz odohráva investičný výpredaj.
Krízy, deglobalizácia a nová ekonomická paradigma
Tradičná poučka o 5 % podiele zlata v portfóliu už v dnešnom dynamickom svete neplatí. Podľa Filipa Horáčka narastajúce geopolitické napätie, deglobalizácia a otrasy na dolárovo-devízových rezervách vytvárajú prostredie, v ktorom aj doterajší odporcovia drahých kovov menia svoj názor. Napríklad Bank of America dnes odporúča držať v zlate až 25 % portfólia.
„Keď sa pozrieme na veľkú krízu v roku 2008, index S&P 500 klesol o viac ako 50 %, zatiaľ čo cena zlata počas troch rokov vzrástla o 300 %. Stačí relatívne malý diel zlata v portfóliu, ktorý dokáže vyvážiť aj obrovské prepady akcií,“ zdôrazňuje Horáček.
Zlato vs. Bitcoin: Súboj dvoch vzácností
Mladšia generácia často preferuje digitálny svet a bitcoin, no Horáček upozorňuje, že obe aktíva stoja na rovnakom základnom ekonomickom princípe - na vzácnosti. Kým pri bitcoine poznáme presný limit vyťažiteľných mincí, pri zlate sa zásoby známych ťažiteľných ložísk pri súčasnom tempe odhadujú na približne 17 rokov.
Zlato má však výhodu preverenú tisícročiami. Ako unikátny chemický prvok nekoroduje, neoxiduje a historicky vždy slúžilo ako bezpečná kotva pri transformáciách ekonomických systémov či kolapsoch mien.
Pozor na falzifikáty z Ázie: Ako jednoducho overiť pravosť?
S rastúcim záujmom o zlato stúpa aj riziko podvodov. Na trhu sa objavujú napodobeniny z ázijských e-shopov, ktoré laik od originálu nerozozná - súhlasí váha, obal aj vzhľad Bežný úradný test pravosti pritom často znamená deštruktívne rozrezanie alebo roztavenie tehličky, čím investor prichádza o jej hodnotu.
Riešením sú moderné technológie švajčiarskych rafinérií (napr. PAMP s technológiou VERISCAN), ktoré využívajú unikátnu mikroskopickú štruktúru povrchu zlata - podobne ako odtlačok prsta u človeka. Investorovi stačí aplikácia v smartfóne a fotografia na to, aby mal 100 % istotu pravosti bez poškodenia kovu.
Zlato pre každého: Nakupovať môžete už od 4 eur mesačne
Obava, že zlato je len pre milionárov, je dnes prežitkom. Vďaka produktom postupného sporenia (iiplan) môžu klienti nakupovať investičné zlato už od malých čiastok, pričom každá platba sa okamžite premení na zodpovedajúci podiel kovu. Klient navyše získava výhodnejšiu cenu za gram – najmä pri programoch ako iiplanGold®, kde sa sporenie zameriava na vyššiu gramáž, ktorá má prirodzene priaznivejšiu obstarávaciu cenu za gram.
Vo videopodcaste sa dozviete aj o:
- Platba zlatom cez mobil: Ako funguje nový revolučný systém, pri ktorom môžete v kaviarni zaplatiť priamo gramami zlata zo svojho účtu?
- Spread a likvidita: Na čo si dať pozor v zmluvách pri spätnom výkupe a čo určuje rýchlosť návratnosti vašej investície?
- Výpredaj na trhu: Prečo je nedávny pokles ceny zlata z historických maxím ideálnou príležitosťou na vytvorenie vlastnej rezervy?
- Bezplatná úschova: Ako bezpečne skladovať zlato v depozite bez zbytočných transakčných poplatkov.
Vypočujte si celý rozhovor s Filipom Horáčkom a zistite, ako si vybudovať majetkovú rezervu odolnú voči krízam!
Zdroj: SITA.sk - Filip Horáček: Zlato ako investícia aj spôsob platby. Čím sa líši od Bitcoinu a ako sa odhaľujú falzifikáty? – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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