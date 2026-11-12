Útvar hodnoty za peniaze odobril projekt ministerstva Šutaja Eštoka týkajúci sa telových kamier pre policajtov
Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR, pričom zároveň zdôraznilo, že projekt pripravuje tak, aby štát kupoval len to, čo sa v praxi osvedčí: postupne, po fázach a s overením prínosov.
12.11.2026 (SITA.sk) - Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR, pričom zároveň zdôraznilo, že projekt pripravuje tak, aby štát kupoval len to, čo sa v praxi osvedčí: postupne, po fázach a s overením prínosov.
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR vo svojom hodnotení potvrdil, že telové kamery zvýšia bezpečnosť policajtov aj občanov pri zásahoch a posilnia dôveru v políciu. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR, pričom zároveň zdôraznilo, že projekt pripravuje tak, aby štát kupoval len to, čo sa v praxi osvedčí: postupne, po fázach a s overením prínosov.
„Robíme to tak, ako sa má. Kamery sme si najprv overili v praxi, kupovať budeme postupne a rozširovať len to, čo sa osvedčí. Analytici ministerstva financií potvrdili, že telové kamery chránia policajtov aj občanov. Je to ďalší krok k bezpečnému a odolnému Slovensku,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Polícia telové kamery testuje v praxi od júna 2025 v Bratislave a Košiciach a porovnala kamery štyroch výrobcov. Podľa stanoviska ÚHP sú telové kamery v európskych krajinách štandardom, prispievajú k zníženiu agresivity pri zásahoch a zvyšujú dôveru v políciu.
Projekt Bezpečnostného videoanalytického dohľadového centra štátu je podľa rezortu vnútra rozdelený na fázy. V prvej dostanú kamery policajti poriadkovej a dopravnej polície, ktorí sú denne v kontakte s ľuďmi, a analytické pracoviská vzniknú najprv v pilotnej prevádzke.
Ďalšie rozširovanie príde podľa ministerstva na rad až po tom, čo sa prínosy preukážu v praxi. Počíta s tým štúdia rezortu a rovnaký postup odporúča aj ÚHP. Rámcová zmluva určuje najvyšší možný rozsah nákupu, nie objem, ktorý sa naozaj nakúpi.
Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti zdôraznilo, že bude objednávať postupne, podľa skutočných potrieb a dostupných zdrojov. Samotné telové kamery s príslušenstvom tvoria z celkového odhadu čiastku 12 miliónov eur.
Prvá fáza pre potreby Policajného zboru má podľa hodnotenia ÚHP hodnotu 105 miliónov eur na desať rokov vrátane prevádzky. Odhad 289 miliónov eur zodpovedá plnému rozsahu rámcovej zmluvy na desať rokov vrátane prevádzkových a personálnych výdavkov; nejde o jednorazový nákup ani o záväzok vyčerpať celú sumu.
Projekt chce ministerstvo vnútra financovať aj z európskych štrukturálnych fondov v novom programovacom období. Projekt podľa rezortu nepočíta s plošným sledovaním.
S analytikou v reálnom čase sa ráta len vo vzťahu ku konkrétnej osobe alebo hrozbe a pokročilé analytické nástroje ministerstvo obstará až po overení, že ich využívanie je v súlade s platnou legislatívou. Ministerstvo doplnilo, že odporúčania ÚHP zohľadní pri ďalšej príprave projektu. Súťaž zatiaľ nebola vyhlásená; dodávateľa aj konečnú cenu určí jej výsledok.
Zdroj: SITA.sk - Útvar hodnoty za peniaze odobril projekt ministerstva Šutaja Eštoka týkajúci sa telových kamier pre policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.
Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR vo svojom hodnotení potvrdil, že telové kamery zvýšia bezpečnosť policajtov aj občanov pri zásahoch a posilnia dôveru v políciu. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR, pričom zároveň zdôraznilo, že projekt pripravuje tak, aby štát kupoval len to, čo sa v praxi osvedčí: postupne, po fázach a s overením prínosov.
Štandard v európskych krajinách
„Robíme to tak, ako sa má. Kamery sme si najprv overili v praxi, kupovať budeme postupne a rozširovať len to, čo sa osvedčí. Analytici ministerstva financií potvrdili, že telové kamery chránia policajtov aj občanov. Je to ďalší krok k bezpečnému a odolnému Slovensku,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Polícia telové kamery testuje v praxi od júna 2025 v Bratislave a Košiciach a porovnala kamery štyroch výrobcov. Podľa stanoviska ÚHP sú telové kamery v európskych krajinách štandardom, prispievajú k zníženiu agresivity pri zásahoch a zvyšujú dôveru v políciu.
Najvyšší možný rozsah nákupu
Projekt Bezpečnostného videoanalytického dohľadového centra štátu je podľa rezortu vnútra rozdelený na fázy. V prvej dostanú kamery policajti poriadkovej a dopravnej polície, ktorí sú denne v kontakte s ľuďmi, a analytické pracoviská vzniknú najprv v pilotnej prevádzke.
Ďalšie rozširovanie príde podľa ministerstva na rad až po tom, čo sa prínosy preukážu v praxi. Počíta s tým štúdia rezortu a rovnaký postup odporúča aj ÚHP. Rámcová zmluva určuje najvyšší možný rozsah nákupu, nie objem, ktorý sa naozaj nakúpi.
Prevádzkové a personálne výdavky
Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti zdôraznilo, že bude objednávať postupne, podľa skutočných potrieb a dostupných zdrojov. Samotné telové kamery s príslušenstvom tvoria z celkového odhadu čiastku 12 miliónov eur.
Prvá fáza pre potreby Policajného zboru má podľa hodnotenia ÚHP hodnotu 105 miliónov eur na desať rokov vrátane prevádzky. Odhad 289 miliónov eur zodpovedá plnému rozsahu rámcovej zmluvy na desať rokov vrátane prevádzkových a personálnych výdavkov; nejde o jednorazový nákup ani o záväzok vyčerpať celú sumu.
Zohľadnenie odporúčaní
Projekt chce ministerstvo vnútra financovať aj z európskych štrukturálnych fondov v novom programovacom období. Projekt podľa rezortu nepočíta s plošným sledovaním.
S analytikou v reálnom čase sa ráta len vo vzťahu ku konkrétnej osobe alebo hrozbe a pokročilé analytické nástroje ministerstvo obstará až po overení, že ich využívanie je v súlade s platnou legislatívou. Ministerstvo doplnilo, že odporúčania ÚHP zohľadní pri ďalšej príprave projektu. Súťaž zatiaľ nebola vyhlásená; dodávateľa aj konečnú cenu určí jej výsledok.
Zdroj: SITA.sk - Útvar hodnoty za peniaze odobril projekt ministerstva Šutaja Eštoka týkajúci sa telových kamier pre policajtov © SITA Všetky práva vyhradené.
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