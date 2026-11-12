Slovensku hrozí nedostatok miest pre seniorov. Penta prichádza so značkou Senevida a plánuje nové zariadenia
Slovensku už dnes chýba takmer 5-tisíc miest v zariadeniach pre seniorov. Do roku 2040 sa môže tento nedostatok zvýšiť až na 13-tisíc. Kým populácia rýchlo starne, rodín schopných postarať ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Slovensku už dnes chýba takmer 5-tisíc miest v zariadeniach pre seniorov. Do roku 2040 sa môže tento nedostatok zvýšiť až na 13-tisíc.
Kým populácia rýchlo starne, rodín schopných postarať sa o svojich blízkych ubúda. Na rastúci dopyt po dlhodobej starostlivosti reaguje Penta Hospitals Slovensko, ktorá na slovenský trh uvádza značku Senevida. Prvé zariadenia už fungujú v Galante a Stropkove, ďalšie plánuje vybudovať v Bratislave.
Čo robiť, keď sa rodič alebo starý rodič po hospitalizácii už nedokáže vrátiť domov a potrebuje každodennú pomoc? Pre čoraz viac slovenských rodín je to otázka, na ktorú sa odpoveď nehľadá ľahko. Miesta v zariadeniach sociálnych služieb sú obmedzené a potreba dlhodobej starostlivosti neustále rastie.
Na tento problém chce reagovať aj sieť Penta Hospitals Slovensko, ktorá v stredu 11. novembra 2026 na tlačovej konferencii v Bratislave predstavila vstup značky Senevida Slovensko na trh dlhodobej a sociálnej starostlivosti. Nová značka má prepájať služby sociálnych zariadení s nemocničnou a ambulantnou starostlivosťou. Penta Hospitals už pod ňou prevádzkuje štyri zariadenia s celkovou kapacitou 301 lôžok. Zároveň oznámila prvý investičný zámer - výstavbu moderného zariadenia v blízkosti Univerzitnej nemocnice Bory v Bratislave.
"Jeseň života by nemala byť obdobím samoty, neistoty alebo obáv. Mala by byť obdobím dôstojnosti, rešpektu, bezpečia a empatie. Starnutie nezastavíme, môžeme však pomôcť, aby naň bolo Slovensko lepšie pripravené," uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovensko.
Demografické prognózy naznačujú, že Slovensko čaká jedna z najvýraznejších spoločenských zmien za posledné desaťročia. Podiel obyvateľov starších ako 65 rokov sa za posledných desať rokov zvýšil o 4,8 percentuálneho bodu. Ide o druhý najvyšší nárast v Európskej únii.
Podľa štúdie Pripravme sa na dlhší život, ktorú vypracoval Advance Institute, žilo v roku 2022 na Slovensku približne 969-tisíc ľudí starších ako 65 rokov. Do roku 2040 sa má ich počet zvýšiť na 1,2 milióna. Seniori tak budú predstavovať približne štvrtinu populácie.
Ešte výraznejší nárast sa očakáva medzi najstaršími obyvateľmi. Kým v roku 2022 žilo na Slovensku približne 80-tisíc ľudí nad 85 rokov, v roku 2040 ich má byť už 180-tisíc. Práve v tejto vekovej skupine pritom výrazne rastie potreba každodennej pomoci a ošetrovateľskej starostlivosti.
Problémom je aj ubúdajúci počet ľudí, ktorí sa o seniorov môžu postarať. Kým dnes pripadajú na jedného seniora takmer štyria ľudia v produktívnom veku, v roku 2040 ich bude približne dva a pol.
Slovensko už dnes zápasí s nedostatkom kapacít v zariadeniach pre seniorov. Podľa prezentovaných odhadov chýba takmer 5-tisíc miest. Ak budú nové kapacity pribúdať doterajším tempom, približne 780 miest ročne, do roku 2040 sa môže nedostatok zvýšiť až na 13-tisíc miest.
Ešte závažnejšie vyznieva údaj, podľa ktorého 36 percent seniorov odkázaných na pomoc iných nedostáva žiadnu formálnu starostlivosť. Nemajú teda zabezpečenú profesionálnu pomoc ani v domácom prostredí, ani v pobytovom zariadení. Starostlivosť tak často zostáva na rodinných príslušníkoch, ktorí ju musia kombinovať so zamestnaním a ďalšími povinnosťami.
"Za týmito číslami sú konkrétni ľudia a ich životné príbehy. Investičná kapacita bola doteraz legislatívou obmedzená, je ich menej, než ich potrebujeme a budeme potrebovať. Ako prví to už pocítili naši starí rodičia a pocítia to aj naši rodičia. Preto chceme budovať nové moderné kapacity reflektujúce potreby klientov, nielen preberať tie existujúce," zdôraznila Miriama Letovanec, riaditeľka pre stratégiu Penta Hospitals Slovensko.
Slovensko pritom na dlhodobú starostlivosť vynakladá menej verejných prostriedkov než viaceré okolité krajiny. V roku 2023 predstavovali verejné výdavky na tento segment približne 0,7 percenta slovenského HDP. V Česku to bolo 1,5 percenta a priemer Európskej únie dosahoval 1,7 percenta HDP.
Penta Hospitals Slovensko vstupuje do nového segmentu prostredníctvom značky Senevida, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Penta Hospitals International. Na Slovensku začína so štyrmi zariadeniami a celkovou kapacitou 301 lôžok. V týchto zariadeniach pracuje 192 zamestnancov. Prvým krokom boli tohtoročné akvizície troch zariadení v Galante a jej okolí. Ide o Pohodu Seniorov so 70 lôžkami, Senior Care Galenia so 71 lôžkami a Senior Care Kaskády pri vodnej nádrži Kráľová s 80 lôžkami. Do novej siete sa zároveň začleňuje špecializované zariadenie v Stropkove, ktoré poskytuje starostlivosť 80 klientom s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou a demenciou.
Výber lokalít nie je náhodný. Zariadenia v Galante sa nachádzajú v blízkosti tamojšej nemocnice Penta Hospitals a zariadenie v Stropkove tvorí jeden areál s miestnou nemocnicou. Práve prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti má byť jedným z hlavných pilierov fungovania novej siete.
Jedným z problémov slovenského systému je situácia, keď pacient po hospitalizácii už nepotrebuje akútne nemocničné lôžko, no jeho zdravotný stav mu stále neumožňuje vrátiť sa domov. Môže ísť napríklad o seniora po mozgovej príhode, náročnej operácii alebo človeka s postupujúcim neurodegeneratívnym ochorením. Takýto pacient potrebuje rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť a pravidelný dohľad, ktoré rodina často nedokáže zabezpečiť. Senevida chce vytvoriť model, v ktorom bude prechod medzi nemocnicou, ambulanciou a zariadením sociálnych služieb jednoduchší.
"Viac ako pätnásť rokov budujeme sieť nemocníc, ambulancií, dopravnej a pracovnej zdravotnej služby. Senevida je článok, ktorý nám doteraz chýbal. Chceme, aby medzi nemocnicou, ambulanciou a sociálnym zariadením neboli bariéry, ale prirodzená kontinuita starostlivosti," vysvetlil Radoslav Čuha.
Marián Haviernik, riaditeľ pre dlhodobú a sociálnu starostlivosť Penta Hospitals Slovensko a Senevidy Slovensko, zdôraznil najmä význam blízkosti zdravotníckych zariadení.
"Naše zariadenia v Galante aj v Stropkove majú nemocnicu na dosah. Pre klienta a jeho rodinu to znamená istotu, že keď sa mu zhorší zdravotný stav, nečaká ho sťahovanie do neznáma ani zbytočná administratíva. To je len začiatok," uviedol.
Penta Hospitals nechce zostať iba pri prevzatí existujúcich zariadení. Pripravuje aj výstavbu nových kapacít. Prvým investičným zámerom je moderné integrované zariadenie v tesnej blízkosti Univerzitnej nemocnice Bory v Bratislave. Projekt vzniká v spolupráci so spoločnosťou Penta Real Estate. Nové zariadenie má na štyroch podlažiach ponúknuť približne 120 lôžok a spojiť dva typy starostlivosti. Prvým bude špecializované zariadenie pre ľudí s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou a demenciou. Druhým domov ošetrovateľskej starostlivosti určený najmä pacientom po mozgovej príhode či operácii, ktorí ešte nie sú pripravení na návrat domov.
Architektonické riešenie má klásť dôraz na menšie skupiny klientov. V jednej skupine by malo žiť najviac 20 ľudí, pričom každá bude mať vlastnú jedáleň, spoločné priestory na aktivity a zázemie pre personál. Súčasťou areálu má byť aj terapeutická záhrada. Výšku investície ani termín otvorenia zatiaľ spoločnosť nezverejnila. Podrobnosti chce predstaviť po definitívnom schválení projektu.
Senevida nie je úplne novou značkou. V rámci skupiny Penta Hospitals International už pôsobí vo viacerých krajinách strednej Európy. Najrozvinutejšiu sieť má v Českej republike, kde patrí medzi najväčších poskytovateľov pobytových sociálnych služieb. Značka pôsobí aj v Poľsku a skupina má zariadenia dlhodobej starostlivosti tiež v Estónsku.
Na bratislavskej tlačovej konferencii predstavil české skúsenosti Ivan Černovský, riaditeľ pre sociálnu a domácu starostlivosť Penta Hospitals CZ a Senevida CZ. Český model stavia na prepojení sociálnych služieb so zdravotnou starostlivosťou, jednotných štandardoch kvality a pravidelnom vyhodnocovaní potrieb klientov. Súčasťou systému je aj telemedicína, ktorá umožňuje konzultovať zdravotný stav klienta s lekárom na diaľku.
Zaujímavosťou je tiež mobilná aplikácia Rodinná zóna. Rodinným príslušníkom umožňuje sledovať, ako ich blízky trávi deň, akých aktivít sa zúčastnil a ako sa mu darí. Zároveň poskytuje možnosť komunikovať s personálom zariadenia.
"Rodiny sú so zariadením v neustálom spojení cez vlastnú mobilnú aplikáciu Rodinná zóna. Vidia v nej, čo ich blízky počas dňa zažil a ako sa mu darí, a kedykoľvek sa môžu ozvať personálu. Takáto inšpirácia je pre nás veľkou výhodou. Nemusíme začínať od nuly," priblížil Marián Haviernik.
Vstup značky Senevida na slovenský trh prichádza v období, keď sa otázka starostlivosti o seniorov stáva čoraz naliehavejšou. Budovanie nových zariadení je síce nevyhnutné, samo osebe však nestačí. Dôležitá bude aj dostupnosť kvalifikovaného personálu, financovanie služieb, spolupráca zdravotníckeho a sociálneho systému či finančná dostupnosť starostlivosti pre rodiny.
Penta Hospitals vstupuje do segmentu, v ktorom bude dopyt v nasledujúcich desaťročiach výrazne rásť. Slovensko však bude musieť nájsť odpoveď na širšiu otázku, a to ako zabezpečiť dôstojnú starostlivosť pre starnúcu populáciu bez toho, aby celá záťaž zostala na rodinách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensku hrozí nedostatok miest pre seniorov. Penta prichádza so značkou Senevida a plánuje nové zariadenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Kým populácia rýchlo starne, rodín schopných postarať sa o svojich blízkych ubúda. Na rastúci dopyt po dlhodobej starostlivosti reaguje Penta Hospitals Slovensko, ktorá na slovenský trh uvádza značku Senevida. Prvé zariadenia už fungujú v Galante a Stropkove, ďalšie plánuje vybudovať v Bratislave.
Čo robiť, keď sa rodič alebo starý rodič po hospitalizácii už nedokáže vrátiť domov a potrebuje každodennú pomoc? Pre čoraz viac slovenských rodín je to otázka, na ktorú sa odpoveď nehľadá ľahko. Miesta v zariadeniach sociálnych služieb sú obmedzené a potreba dlhodobej starostlivosti neustále rastie.
Na tento problém chce reagovať aj sieť Penta Hospitals Slovensko, ktorá v stredu 11. novembra 2026 na tlačovej konferencii v Bratislave predstavila vstup značky Senevida Slovensko na trh dlhodobej a sociálnej starostlivosti. Nová značka má prepájať služby sociálnych zariadení s nemocničnou a ambulantnou starostlivosťou. Penta Hospitals už pod ňou prevádzkuje štyri zariadenia s celkovou kapacitou 301 lôžok. Zároveň oznámila prvý investičný zámer - výstavbu moderného zariadenia v blízkosti Univerzitnej nemocnice Bory v Bratislave.
"Jeseň života by nemala byť obdobím samoty, neistoty alebo obáv. Mala by byť obdobím dôstojnosti, rešpektu, bezpečia a empatie. Starnutie nezastavíme, môžeme však pomôcť, aby naň bolo Slovensko lepšie pripravené," uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ Penta Hospitals Slovensko.
Slovensko starne rýchlejšie, než sa stíha pripraviť
Demografické prognózy naznačujú, že Slovensko čaká jedna z najvýraznejších spoločenských zmien za posledné desaťročia. Podiel obyvateľov starších ako 65 rokov sa za posledných desať rokov zvýšil o 4,8 percentuálneho bodu. Ide o druhý najvyšší nárast v Európskej únii.
Podľa štúdie Pripravme sa na dlhší život, ktorú vypracoval Advance Institute, žilo v roku 2022 na Slovensku približne 969-tisíc ľudí starších ako 65 rokov. Do roku 2040 sa má ich počet zvýšiť na 1,2 milióna. Seniori tak budú predstavovať približne štvrtinu populácie.
Ešte výraznejší nárast sa očakáva medzi najstaršími obyvateľmi. Kým v roku 2022 žilo na Slovensku približne 80-tisíc ľudí nad 85 rokov, v roku 2040 ich má byť už 180-tisíc. Práve v tejto vekovej skupine pritom výrazne rastie potreba každodennej pomoci a ošetrovateľskej starostlivosti.
Problémom je aj ubúdajúci počet ľudí, ktorí sa o seniorov môžu postarať. Kým dnes pripadajú na jedného seniora takmer štyria ľudia v produktívnom veku, v roku 2040 ich bude približne dva a pol.
Tisíce seniorov nemajú zabezpečenú potrebnú starostlivosť
Slovensko už dnes zápasí s nedostatkom kapacít v zariadeniach pre seniorov. Podľa prezentovaných odhadov chýba takmer 5-tisíc miest. Ak budú nové kapacity pribúdať doterajším tempom, približne 780 miest ročne, do roku 2040 sa môže nedostatok zvýšiť až na 13-tisíc miest.
Ešte závažnejšie vyznieva údaj, podľa ktorého 36 percent seniorov odkázaných na pomoc iných nedostáva žiadnu formálnu starostlivosť. Nemajú teda zabezpečenú profesionálnu pomoc ani v domácom prostredí, ani v pobytovom zariadení. Starostlivosť tak často zostáva na rodinných príslušníkoch, ktorí ju musia kombinovať so zamestnaním a ďalšími povinnosťami.
"Za týmito číslami sú konkrétni ľudia a ich životné príbehy. Investičná kapacita bola doteraz legislatívou obmedzená, je ich menej, než ich potrebujeme a budeme potrebovať. Ako prví to už pocítili naši starí rodičia a pocítia to aj naši rodičia. Preto chceme budovať nové moderné kapacity reflektujúce potreby klientov, nielen preberať tie existujúce," zdôraznila Miriama Letovanec, riaditeľka pre stratégiu Penta Hospitals Slovensko.
Slovensko pritom na dlhodobú starostlivosť vynakladá menej verejných prostriedkov než viaceré okolité krajiny. V roku 2023 predstavovali verejné výdavky na tento segment približne 0,7 percenta slovenského HDP. V Česku to bolo 1,5 percenta a priemer Európskej únie dosahoval 1,7 percenta HDP.
Senevida začína so štyrmi zariadeniami a 301 lôžkami
Penta Hospitals Slovensko vstupuje do nového segmentu prostredníctvom značky Senevida, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Penta Hospitals International. Na Slovensku začína so štyrmi zariadeniami a celkovou kapacitou 301 lôžok. V týchto zariadeniach pracuje 192 zamestnancov. Prvým krokom boli tohtoročné akvizície troch zariadení v Galante a jej okolí. Ide o Pohodu Seniorov so 70 lôžkami, Senior Care Galenia so 71 lôžkami a Senior Care Kaskády pri vodnej nádrži Kráľová s 80 lôžkami. Do novej siete sa zároveň začleňuje špecializované zariadenie v Stropkove, ktoré poskytuje starostlivosť 80 klientom s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou a demenciou.
Výber lokalít nie je náhodný. Zariadenia v Galante sa nachádzajú v blízkosti tamojšej nemocnice Penta Hospitals a zariadenie v Stropkove tvorí jeden areál s miestnou nemocnicou. Práve prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti má byť jedným z hlavných pilierov fungovania novej siete.
Keď pacient odíde z nemocnice, starostlivosť sa nemusí skončiť
Jedným z problémov slovenského systému je situácia, keď pacient po hospitalizácii už nepotrebuje akútne nemocničné lôžko, no jeho zdravotný stav mu stále neumožňuje vrátiť sa domov. Môže ísť napríklad o seniora po mozgovej príhode, náročnej operácii alebo človeka s postupujúcim neurodegeneratívnym ochorením. Takýto pacient potrebuje rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť a pravidelný dohľad, ktoré rodina často nedokáže zabezpečiť. Senevida chce vytvoriť model, v ktorom bude prechod medzi nemocnicou, ambulanciou a zariadením sociálnych služieb jednoduchší.
"Viac ako pätnásť rokov budujeme sieť nemocníc, ambulancií, dopravnej a pracovnej zdravotnej služby. Senevida je článok, ktorý nám doteraz chýbal. Chceme, aby medzi nemocnicou, ambulanciou a sociálnym zariadením neboli bariéry, ale prirodzená kontinuita starostlivosti," vysvetlil Radoslav Čuha.
Marián Haviernik, riaditeľ pre dlhodobú a sociálnu starostlivosť Penta Hospitals Slovensko a Senevidy Slovensko, zdôraznil najmä význam blízkosti zdravotníckych zariadení.
"Naše zariadenia v Galante aj v Stropkove majú nemocnicu na dosah. Pre klienta a jeho rodinu to znamená istotu, že keď sa mu zhorší zdravotný stav, nečaká ho sťahovanie do neznáma ani zbytočná administratíva. To je len začiatok," uviedol.
Na Boroch plánujú nové zariadenie so 120 lôžkami
Penta Hospitals nechce zostať iba pri prevzatí existujúcich zariadení. Pripravuje aj výstavbu nových kapacít. Prvým investičným zámerom je moderné integrované zariadenie v tesnej blízkosti Univerzitnej nemocnice Bory v Bratislave. Projekt vzniká v spolupráci so spoločnosťou Penta Real Estate. Nové zariadenie má na štyroch podlažiach ponúknuť približne 120 lôžok a spojiť dva typy starostlivosti. Prvým bude špecializované zariadenie pre ľudí s Alzheimerovou či Parkinsonovou chorobou a demenciou. Druhým domov ošetrovateľskej starostlivosti určený najmä pacientom po mozgovej príhode či operácii, ktorí ešte nie sú pripravení na návrat domov.
Architektonické riešenie má klásť dôraz na menšie skupiny klientov. V jednej skupine by malo žiť najviac 20 ľudí, pričom každá bude mať vlastnú jedáleň, spoločné priestory na aktivity a zázemie pre personál. Súčasťou areálu má byť aj terapeutická záhrada. Výšku investície ani termín otvorenia zatiaľ spoločnosť nezverejnila. Podrobnosti chce predstaviť po definitívnom schválení projektu.
Skúsenosti z Česka chcú preniesť aj na Slovensko
Senevida nie je úplne novou značkou. V rámci skupiny Penta Hospitals International už pôsobí vo viacerých krajinách strednej Európy. Najrozvinutejšiu sieť má v Českej republike, kde patrí medzi najväčších poskytovateľov pobytových sociálnych služieb. Značka pôsobí aj v Poľsku a skupina má zariadenia dlhodobej starostlivosti tiež v Estónsku.
Na bratislavskej tlačovej konferencii predstavil české skúsenosti Ivan Černovský, riaditeľ pre sociálnu a domácu starostlivosť Penta Hospitals CZ a Senevida CZ. Český model stavia na prepojení sociálnych služieb so zdravotnou starostlivosťou, jednotných štandardoch kvality a pravidelnom vyhodnocovaní potrieb klientov. Súčasťou systému je aj telemedicína, ktorá umožňuje konzultovať zdravotný stav klienta s lekárom na diaľku.
Zaujímavosťou je tiež mobilná aplikácia Rodinná zóna. Rodinným príslušníkom umožňuje sledovať, ako ich blízky trávi deň, akých aktivít sa zúčastnil a ako sa mu darí. Zároveň poskytuje možnosť komunikovať s personálom zariadenia.
"Rodiny sú so zariadením v neustálom spojení cez vlastnú mobilnú aplikáciu Rodinná zóna. Vidia v nej, čo ich blízky počas dňa zažil a ako sa mu darí, a kedykoľvek sa môžu ozvať personálu. Takáto inšpirácia je pre nás veľkou výhodou. Nemusíme začínať od nuly," priblížil Marián Haviernik.
Budúcnosť starostlivosti o seniorov nebude iba o nových budovách
Vstup značky Senevida na slovenský trh prichádza v období, keď sa otázka starostlivosti o seniorov stáva čoraz naliehavejšou. Budovanie nových zariadení je síce nevyhnutné, samo osebe však nestačí. Dôležitá bude aj dostupnosť kvalifikovaného personálu, financovanie služieb, spolupráca zdravotníckeho a sociálneho systému či finančná dostupnosť starostlivosti pre rodiny.
Penta Hospitals vstupuje do segmentu, v ktorom bude dopyt v nasledujúcich desaťročiach výrazne rásť. Slovensko však bude musieť nájsť odpoveď na širšiu otázku, a to ako zabezpečiť dôstojnú starostlivosť pre starnúcu populáciu bez toho, aby celá záťaž zostala na rodinách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensku hrozí nedostatok miest pre seniorov. Penta prichádza so značkou Senevida a plánuje nové zariadenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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