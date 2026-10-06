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06. októbra 2026
Ďalšie krutá smrť na škole. Turecká školáčka dobodala osem dievčat, jedno z nich v nemocnici zomrelo
V apríli otriasli južným Tureckom dva strelecké útoky mladistvých na školách počas dvoch po sebe nasledujúcich dní. Pri útoku nožom na škole v Istanbule zomrela v ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - V apríli otriasli južným Tureckom dva strelecké útoky mladistvých na školách počas dvoch po sebe nasledujúcich dní.
Pri útoku nožom na škole v Istanbule zomrela v utorok jedna žiačka a ďalších sedem utrpelo zranenia, oznámilo turecké ministerstvo vnútra v súvislosti s tragickým incidentom, ku ktorému došlo približne o 8.40 h v istanbulskej štvrti Başakşehir. Obeť patrila medzi osem žiačok, ktoré utrpeli bodné zranenia.
„Jedna zo študentiek, ktorá sa podrobovala liečbe, napriek maximálnemu úsiliu lekárov zomrela. Liečba ďalších siedmich zranených študentiek pokračuje,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na sociálnej sieti X.
Polícia zadržala podozrivú 15-ročnú študentku z inej školy. Podľa tureckých úradov navštevovala desiaty ročník, pričom na školský areál prišla v školskej uniforme. Guvernér Istanbulu Davut Gül uviedol, že útočníčka býva v rovnakej štvrti ako napadnuté deti, no navštevuje inú školu.
„Študentka, ktorá útok vykonala, býva v tej istej štvrti a chodí do inej školy. Vošla do areálu v školskej uniforme a deti bodala bez rozdielu,“ povedal Gül novinárom.
Dnešný útok nebol prvým násilným incidentom na tureckých školách v tomto roku. Minulý mesiac tínedžer spustil streľbu pred školou na západe krajiny, pri ktorej utrpelo zranenia 11 žiakov, z toho traja vážne. V apríli navyše otriasli južným Tureckom dva strelecké útoky mladistvých počas dvoch po sebe nasledujúcich dní, ktoré vyvolali šok a obavy verejnosti o bezpečnosť na školách.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie krutá smrť na škole. Turecká školáčka dobodala osem dievčat, jedno z nich v nemocnici zomrelo © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri útoku nožom na škole v Istanbule zomrela v utorok jedna žiačka a ďalších sedem utrpelo zranenia, oznámilo turecké ministerstvo vnútra v súvislosti s tragickým incidentom, ku ktorému došlo približne o 8.40 h v istanbulskej štvrti Başakşehir. Obeť patrila medzi osem žiačok, ktoré utrpeli bodné zranenia.
„Jedna zo študentiek, ktorá sa podrobovala liečbe, napriek maximálnemu úsiliu lekárov zomrela. Liečba ďalších siedmich zranených študentiek pokračuje,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení na sociálnej sieti X.
Polícia zadržala podozrivú 15-ročnú študentku z inej školy. Podľa tureckých úradov navštevovala desiaty ročník, pričom na školský areál prišla v školskej uniforme. Guvernér Istanbulu Davut Gül uviedol, že útočníčka býva v rovnakej štvrti ako napadnuté deti, no navštevuje inú školu.
„Študentka, ktorá útok vykonala, býva v tej istej štvrti a chodí do inej školy. Vošla do areálu v školskej uniforme a deti bodala bez rozdielu,“ povedal Gül novinárom.
Dnešný útok nebol prvým násilným incidentom na tureckých školách v tomto roku. Minulý mesiac tínedžer spustil streľbu pred školou na západe krajiny, pri ktorej utrpelo zranenia 11 žiakov, z toho traja vážne. V apríli navyše otriasli južným Tureckom dva strelecké útoky mladistvých počas dvoch po sebe nasledujúcich dní, ktoré vyvolali šok a obavy verejnosti o bezpečnosť na školách.
Zdroj: SITA.sk - Ďalšie krutá smrť na škole. Turecká školáčka dobodala osem dievčat, jedno z nich v nemocnici zomrelo © SITA Všetky práva vyhradené.
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