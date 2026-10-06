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06. októbra 2026

V ukrajinskom meste Koveľ otvorili Centrum zelenej ekonomiky, ktoré vzniklo aj s podporou Slovenska


Tagy: pomoc Ukrajine slovensko-ukrajinské vzťahy

Centrum bude plniť viacero funkcií s cieľom pomôcť pozitívnym zmenám v meste. V ukrajinskom meste Koveľ vo Volynskej oblasti otvorili Centrum zelenej ekonomiky, ktoré ponúka priestor na ...



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gettyimages 1397259947 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Centrum bude plniť viacero funkcií s cieľom pomôcť pozitívnym zmenám v meste.


V ukrajinskom meste Koveľ vo Volynskej oblasti otvorili Centrum zelenej ekonomiky, ktoré ponúka priestor na vzdelávanie, spoluprácu a hľadanie praktických riešení v oblasti zelenej transformácie a energetickej bezpečnosti. Centrum je súčasťou projektu Fondu mestských experimentov (CEF), ktorý podporuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky a realizuje Rozvojový program OSN (UNDP).

Centrum bude plniť viacero funkcií s cieľom pomôcť pozitívnym zmenám v meste. Bude slúžiť ako informačné centrum, priestor na praktické školenia, komunikačná platforma pre partnerské podujatia a miesto na prezentáciu nových energeticky efektívnych riešení. Centrum má obyvateľom mesta vrátane predstaviteľov združení vlastníkov bytov, podnikateľov a pracovníkov verejného sektora poskytnúť potrebné vedomosti a zručnosti. Tie im majú pomôcť zavádzať energeticky úsporné opatrenia, znižovať náklady na energie a zmierňovať vplyvy na životné prostredie.

Prvý zástupca primátora mesta Koveľ Taras Jakovliev počas oficiálneho otvorenia zdôraznil strategický význam centra pre dlhodobý rozvoj mesta.

„Podpora vlády Slovenskej republiky a UNDP je dôležitá pre budovanie bezpečnej, udržateľnej a prosperujúcej budúcnosti nášho mesta. Veľmi si ju vážime,“ povedal Jakovliev.

Tretia tajomníčka pre rozvojovú spoluprácu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky na Ukrajine Michaela Kukučková, ktorá sa na podujatí zúčastnila, opätovne potvrdila záväzok Slovenska podporovať udržateľný rozvoj Ukrajiny.

„Sme hrdí, že prostredníctvom Fondu mestských experimentov podporujeme otvorenie Centra zelenej ekonomiky v Koveli. Táto iniciatíva je praktickým krokom k tomu, aby sa komunita stala energeticky nezávislejšou a odolnejšou, čo je v súčasnej situácii mimoriadne dôležité,“ uviedla Kukučková.

Centrum v Koveli je druhým zariadením tohto druhu, ktoré na Ukrajine vzniklo v rámci projektu CEF. Prvé centrum otvorili v meste Nižyn v Černihivskej oblasti.


Zdroj: SITA.sk - V ukrajinskom meste Koveľ otvorili Centrum zelenej ekonomiky, ktoré vzniklo aj s podporou Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: pomoc Ukrajine slovensko-ukrajinské vzťahy
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