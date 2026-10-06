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06. októbra 2026

Švédsko pošle do Poľska systém Patriot na obranu logistického uzla NATO s vojenskou a civilnou pomocou pre Ukrajinu


Tagy: Protiraketový systém Patriot Protivzdušná obrana severoatlantická aliancia systém protivzdušnej obrany Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine východné krídlo NATO

Protiraketový systém a približne 100-členný vojenský kontingent by mal do Poľska doraziť začiatkom decembra. Švédsko vyšle do Poľska systém protivzdušnej ...



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gettyimages 2166649395 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Protiraketový systém a približne 100-členný vojenský kontingent by mal do Poľska doraziť začiatkom decembra.


Švédsko vyšle do Poľska systém protivzdušnej obrany Patriot a približne 100 vojakov na ochranu logistického uzla Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), cez ktorý prúdi vojenská aj civilná pomoc na Ukrajinu, oznámili v utorok švédske ozbrojené sily.

Cieľom tohto príspevku je zabezpečiť vojenskú a civilnú podporu pre Ukrajinu,“ povedala ministerka zahraničných vecí Maria Malmer Stenergardová na tlačovej konferencii.

Švédsky kontingent by mal do Poľska doraziť začiatkom decembra, keď prevezme zodpovednosť za ochranu logistickej základne od Holandska.

Švédsko po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 ukončilo viac než dve storočia vojenskej neutrality a v marci 2024 vstúpilo do Severoatlantickej aliancie. Vlani začalo vysielať do Poľska aj stíhacie lietadlá Gripen v rámci aliančnej misie na ochranu poľského vzdušného priestoru.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Švédsko pošle do Poľska systém Patriot na obranu logistického uzla NATO s vojenskou a civilnou pomocou pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Protiraketový systém Patriot Protivzdušná obrana severoatlantická aliancia systém protivzdušnej obrany Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine východné krídlo NATO
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