Putin po útokoch na Krymský most odmieta pokračovať v mierových rokovaniach, Ukrajine hrozí odvetou
Ruský prezident pohrozil ešte bolestivejšími údermi na Ukrajinu. Európskych predstaviteľov pozval do Moskvy, kde chce rozhodnúť o ich účasti na mierových rokovaniach. Ruský ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Ruský prezident pohrozil ešte bolestivejšími údermi na Ukrajinu. Európskych predstaviteľov pozval do Moskvy, kde chce rozhodnúť o ich účasti na mierových rokovaniach.
„Po úderoch na Krymský most sa už dohadovať nebudeme. Budeme na tieto útoky odpovedať. Predpokladám, že naše odvetné kroky budú oveľa bolestivejšie,“ vyhlásil Putin na tlačovej konferencii v čínskom Šen-čene.
Ruský prezident uviedol, že s členmi Bezpečnostnej rady Ruskej federácie predtým diskutoval o možnosti obmedzeného prímeria, ktoré by sa týkalo napríklad útokov na energetickú infraštruktúru alebo vojenských operácií na mori. Po najnovších útokoch však túto možnosť odmietol.
Putin priznal vážne poškodenie cestnej časti Krymského mosta, ktorý spája Rusko s okupovaným polostrovom. Železničná časť už podľa neho bola obnovená. Ukrajina na strategickú stavbu zaútočila v priebehu týždňa trikrát, naposledy vo štvrtok.
Šéf Kremľa sa zároveň vyjadril k možnému zapojeniu európskych krajín do mierových rokovaní vedených Spojenými štátmi. Oznámil, že Moskva prostredníctvom diplomatických kanálov pozvala európskych predstaviteľov na konzultácie.
„Americká strana na nás nalieha, aby sme súhlasili so zapojením Európanov. Prostredníctvom diplomatických kanálov sme im navrhli, aby prišli do Moskvy. A potom rozhodneme, v akom formáte môžu rokovania pokračovať,“ povedal Putin.
Pripustil pritom, že o otázkach európskej bezpečnosti nemožno zmysluplne rokovať bez účasti samotných Európanov.
Ruský prezident však zároveň označil akúkoľvek formu vojenskej spolupráce medzi Európou a Ukrajinou za problém pre Moskvu. Rusko dlhodobo odmieta najmä prítomnosť západných jednotiek na ukrajinskom území.
Putinove vyjadrenia zazneli krátko po historickom rokovaní troch veľmocí v Číne, ktoré však neprinieslo oznámenie konkrétnych krokov, ktoré by smerovali k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Putin po útokoch na Krymský most odmieta pokračovať v mierových rokovaniach, Ukrajine hrozí odvetou © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok po trojstrannom samite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom vyhlásil, že Moskva po opakovaných ukrajinských útokoch na Krymský most nebude rokovať o čiastočnom prímerí. Zároveň pohrozil Kyjevu výrazne tvrdšou vojenskou odvetou.
Vraj diskutoval o prímerí
Ruský prezident uviedol, že s členmi Bezpečnostnej rady Ruskej federácie predtým diskutoval o možnosti obmedzeného prímeria, ktoré by sa týkalo napríklad útokov na energetickú infraštruktúru alebo vojenských operácií na mori. Po najnovších útokoch však túto možnosť odmietol.
Putin priznal vážne poškodenie cestnej časti Krymského mosta, ktorý spája Rusko s okupovaným polostrovom. Železničná časť už podľa neho bola obnovená. Ukrajina na strategickú stavbu zaútočila v priebehu týždňa trikrát, naposledy vo štvrtok.
Ešte sa nerozhodol
Šéf Kremľa sa zároveň vyjadril k možnému zapojeniu európskych krajín do mierových rokovaní vedených Spojenými štátmi. Oznámil, že Moskva prostredníctvom diplomatických kanálov pozvala európskych predstaviteľov na konzultácie.
„Americká strana na nás nalieha, aby sme súhlasili so zapojením Európanov. Prostredníctvom diplomatických kanálov sme im navrhli, aby prišli do Moskvy. A potom rozhodneme, v akom formáte môžu rokovania pokračovať,“ povedal Putin.
Pripustil pritom, že o otázkach európskej bezpečnosti nemožno zmysluplne rokovať bez účasti samotných Európanov.
Moskva má problém
Ruský prezident však zároveň označil akúkoľvek formu vojenskej spolupráce medzi Európou a Ukrajinou za problém pre Moskvu. Rusko dlhodobo odmieta najmä prítomnosť západných jednotiek na ukrajinskom území.
Putinove vyjadrenia zazneli krátko po historickom rokovaní troch veľmocí v Číne, ktoré však neprinieslo oznámenie konkrétnych krokov, ktoré by smerovali k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Putin po útokoch na Krymský most odmieta pokračovať v mierových rokovaniach, Ukrajine hrozí odvetou © SITA Všetky práva vyhradené.
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