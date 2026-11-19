Stretnutie Hnutia Slovensko s Progresívnym Slovenskom sa neuskutočnilo, Matovič bude na Šimečku čakať aj v piatok – FOTO, VIDEO
Igor Matovič chce rokovať o spoločnom opozičnom programe a vízii pre Slovensko. PS podľa neho stretnutie podmienilo tým, že do konca roka prestane hnutie kritizovať. Štvrtkový pokus o stretnutie ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Igor Matovič chce rokovať o spoločnom opozičnom programe a vízii pre Slovensko. PS podľa neho stretnutie podmienilo tým, že do konca roka prestane hnutie kritizovať.
Štvrtkový pokus o stretnutie predstaviteľov Hnutia Slovensko a Progresívneho Slovenska (PS) nevyšiel. Matovičovci budú čakať aj v piatok. „Dnes od 13:00 sme čakali, aj sme sa nachystali, aby tu mali nejaké občerstvenie, a neprišli. Napriek tomu, keďže Slovensko naozaj chce vidieť politikov, ktorí dokážu, tak ako aj pán Šimečka povedal, vždy povýšiť záujem Slovenska nad záujem svojej vlastnej strany, tak tu budeme aj zajtra. Budeme čakať. Lebo ľudia po tom túžia. Chcú vidieť spolupracujúcu opozíciu, spoločný program a víziu, ako bude Slovensko vyzerať po voľbách. Nechcú vidieť detinské prekáračky,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič. Dúfa, že stretnutie vyjde v piatok a že slová, ktoré predseda PS Michal Šimečka predniesol na námestí 17. novembra, boli myslené vážne.
Matovič pripomenul, že líder PS na námestí adresoval výzvu pre všetky partnerské opozičné strany. Zdôraznil, že už nie je čas na lacné gestá, na výzvy z tlačoviek, na moralizovanie a červené čiary, na osobné spory a facebookové vojny v opozícii. Šimečka garantoval, že PS vždy povýši záujem Slovenska nad stranícke záujmy. Vyhlásil, že zvíťazia len vtedy, ak budú všetci držať spolu. Matovič týmto slovám uveril a myslel si, že znamenajú koniec odmietania spolupráce s Hnutím Slovensko. Šimečka podľa neho však povedal, že keď Matovič nebude do konca roka kritizovať PS, tak v tom prípade by sa po Novom roku prípadne s nimi stretol.
„Osobne ma to tiež mrzí, že dnešný pokus o podanie ruky nevyšiel,“ dodal poslanec Michal Šipoš. Pripomenul, že sa za posledné tri roky Hnutie Slovensko v parlamente vždy snažilo podať pomocnú ruku, či už bolo treba odvolávať ministrov, alebo hlasovať za dobré zákony.
„Vždy sme boli k dispozícii a snažili sme sa ukázať spoluprácu. A veľakrát sa s kolegami z PS podarila,“ doplnil poslanec. V utorok 17. novembra podľa neho zazneli od Šimečku slová, ktoré ale teraz strácajú váhu. „Keď chlap raz niečo povie, malo by to platiť. Dnešný pokus síce nevyšiel, ale verím, že zajtra ten reparát Michal Šimečka spraví a budeme môcť rokovať o budúcnosti Slovenska,“ uviedol Šipoš.
Poslanec Július Jakab zdôraznil, že Hnutie Slovensko nehrá zákulisné hry. „Chceme otvorene diskutovať pred celým Slovenskom o ekonomickom programe, riešeniach pre ľudí, lebo nám záleží na budúcnosti Slovenska,“ povedal Jakab s tým, že ľuďom dali nádej, keď sa spoločne postavili na námestia. Ľudia podľa neho chcú vidieť spoluprácu a nádej.
„Neútočíme. Trpezlivo čakáme a budeme čakať aj naďalej,“ doplnil poslanec. Matovič na záver zdôraznil, že spolupráca je potrebná. Pripomenul, že prieskumy preferencií dlhodobo ukazujú, že bez ich hnutia nebude možné získať po voľbách väčšinu.
Zdroj: SITA.sk - Stretnutie Hnutia Slovensko s Progresívnym Slovenskom sa neuskutočnilo, Matovič bude na Šimečku čakať aj v piatok – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Štvrtkový pokus o stretnutie predstaviteľov Hnutia Slovensko a Progresívneho Slovenska (PS) nevyšiel. Matovičovci budú čakať aj v piatok. „Dnes od 13:00 sme čakali, aj sme sa nachystali, aby tu mali nejaké občerstvenie, a neprišli. Napriek tomu, keďže Slovensko naozaj chce vidieť politikov, ktorí dokážu, tak ako aj pán Šimečka povedal, vždy povýšiť záujem Slovenska nad záujem svojej vlastnej strany, tak tu budeme aj zajtra. Budeme čakať. Lebo ľudia po tom túžia. Chcú vidieť spolupracujúcu opozíciu, spoločný program a víziu, ako bude Slovensko vyzerať po voľbách. Nechcú vidieť detinské prekáračky,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič. Dúfa, že stretnutie vyjde v piatok a že slová, ktoré predseda PS Michal Šimečka predniesol na námestí 17. novembra, boli myslené vážne.
Pripomienka lídrovi PS
Matovič pripomenul, že líder PS na námestí adresoval výzvu pre všetky partnerské opozičné strany. Zdôraznil, že už nie je čas na lacné gestá, na výzvy z tlačoviek, na moralizovanie a červené čiary, na osobné spory a facebookové vojny v opozícii. Šimečka garantoval, že PS vždy povýši záujem Slovenska nad stranícke záujmy. Vyhlásil, že zvíťazia len vtedy, ak budú všetci držať spolu. Matovič týmto slovám uveril a myslel si, že znamenajú koniec odmietania spolupráce s Hnutím Slovensko. Šimečka podľa neho však povedal, že keď Matovič nebude do konca roka kritizovať PS, tak v tom prípade by sa po Novom roku prípadne s nimi stretol.
„Osobne ma to tiež mrzí, že dnešný pokus o podanie ruky nevyšiel,“ dodal poslanec Michal Šipoš. Pripomenul, že sa za posledné tri roky Hnutie Slovensko v parlamente vždy snažilo podať pomocnú ruku, či už bolo treba odvolávať ministrov, alebo hlasovať za dobré zákony.
„Vždy sme boli k dispozícii a snažili sme sa ukázať spoluprácu. A veľakrát sa s kolegami z PS podarila,“ doplnil poslanec. V utorok 17. novembra podľa neho zazneli od Šimečku slová, ktoré ale teraz strácajú váhu. „Keď chlap raz niečo povie, malo by to platiť. Dnešný pokus síce nevyšiel, ale verím, že zajtra ten reparát Michal Šimečka spraví a budeme môcť rokovať o budúcnosti Slovenska,“ uviedol Šipoš.
Vyjadrenie poslanca
Poslanec Július Jakab zdôraznil, že Hnutie Slovensko nehrá zákulisné hry. „Chceme otvorene diskutovať pred celým Slovenskom o ekonomickom programe, riešeniach pre ľudí, lebo nám záleží na budúcnosti Slovenska,“ povedal Jakab s tým, že ľuďom dali nádej, keď sa spoločne postavili na námestia. Ľudia podľa neho chcú vidieť spoluprácu a nádej.
„Neútočíme. Trpezlivo čakáme a budeme čakať aj naďalej,“ doplnil poslanec. Matovič na záver zdôraznil, že spolupráca je potrebná. Pripomenul, že prieskumy preferencií dlhodobo ukazujú, že bez ich hnutia nebude možné získať po voľbách väčšinu.
Zdroj: SITA.sk - Stretnutie Hnutia Slovensko s Progresívnym Slovenskom sa neuskutočnilo, Matovič bude na Šimečku čakať aj v piatok – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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