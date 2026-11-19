Výbuch poškodil plynovod na východe Sýrie, úrady preverujú možnú sabotáž
Incident je ďalším zo série útokov na energetickú infraštruktúru. Sýria zápasí s vážnym nedostatkom plynu a elektriny. Výbuch vo štvrtok zasiahol nový plynovod v ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Incident je ďalším zo série útokov na energetickú infraštruktúru. Sýria zápasí s vážnym nedostatkom plynu a elektriny.
„Na plynovode prechádzajúcom oblasťou Ruvajšíd došlo k výbuchu neznámeho pôvodu,“ uviedol pre štátnu agentúru SANA riaditeľ provinčného úradu pre zvládanie mimoriadnych situácií Zijád Abbúd. Špecializované tímy ministerstva energetiky následne uzavreli bezpečnostné ventily, aby zabránili ďalšiemu úniku plynu. Rozsah škôd úrady zatiaľ nespresnili.
V posledných mesiacoch zaznamenali v Sýrii viacero sabotáží ropovodov a plynovodov. Októbrový výbuch neďaleko Damasku vyradil tri elektrárne, septembrový útok na východe krajiny prerušil dodávky plynu na výrobu elektriny.
Trinásťročná občianska vojna, ktorá sa skončila v roku 2024 zvrhnutím prezidenta Bašára Asada, vážne poškodila sýrsky energetický sektor.
Denná produkcia plynu klesla z predvojnových 30 miliónov na 8,5 milióna kubických metrov. Krajina pritom potrebuje 22 až 25 miliónov kubických metrov denne. Sýria preto v júni podpísala dohodu s americkou spoločnosťou ConocoPhillips o rozvoji plynárenského sektora.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch poškodil plynovod na východe Sýrie, úrady preverujú možnú sabotáž © SITA Všetky práva vyhradené.
Výbuch vo štvrtok zasiahol nový plynovod v provincii Dajr az-Zaur na východe Sýrie. Príčina explózie zatiaľ nie je známa, incident však nasleduje po sérii sabotážnych útokov na energetickú infraštruktúru krajiny.
Tri elektrárne
„Na plynovode prechádzajúcom oblasťou Ruvajšíd došlo k výbuchu neznámeho pôvodu,“ uviedol pre štátnu agentúru SANA riaditeľ provinčného úradu pre zvládanie mimoriadnych situácií Zijád Abbúd. Špecializované tímy ministerstva energetiky následne uzavreli bezpečnostné ventily, aby zabránili ďalšiemu úniku plynu. Rozsah škôd úrady zatiaľ nespresnili.
V posledných mesiacoch zaznamenali v Sýrii viacero sabotáží ropovodov a plynovodov. Októbrový výbuch neďaleko Damasku vyradil tri elektrárne, septembrový útok na východe krajiny prerušil dodávky plynu na výrobu elektriny.
Obrovský pokles produkcie
Trinásťročná občianska vojna, ktorá sa skončila v roku 2024 zvrhnutím prezidenta Bašára Asada, vážne poškodila sýrsky energetický sektor.
Denná produkcia plynu klesla z predvojnových 30 miliónov na 8,5 milióna kubických metrov. Krajina pritom potrebuje 22 až 25 miliónov kubických metrov denne. Sýria preto v júni podpísala dohodu s americkou spoločnosťou ConocoPhillips o rozvoji plynárenského sektora.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch poškodil plynovod na východe Sýrie, úrady preverujú možnú sabotáž © SITA Všetky práva vyhradené.
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