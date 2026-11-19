Zabral hnev a nesúhlas fanúšikov? Leicester ukončil spoluprácu s firmou, ktorá za ambasádorku vymenovala pornoherečku
Spoločnosť zameraná na krypto-hazardné hry vymenovala začiatkom novembra za svoju ambasádorku Evu Elfieovú. Klub Leicester City FC ukončil spoluprácu so spoločnosťou, ktorá figurovala ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť zameraná na krypto-hazardné hry vymenovala začiatkom novembra za svoju ambasádorku Evu Elfieovú.
Klub Leicester City FC ukončil spoluprácu so spoločnosťou, ktorá figurovala ako hlavný sponzor na dresoch. Stalo sa tak po ostrej kritike zo strany fanúšikov, ktorým prekážalo, že táto hazardná firma vymenovala pornoherečku za svoju ambasádorku.
Spoločnosť zameraná na krypto-hazardné hry, ktorá sa stala sponzorom bývalých šampiónov Premier League v roku 2024, vymenovala začiatkom novembra za svoju ambasádorku Evu Elfieovú.
Fanúšikovská skupina Foxes Trust vydala 4. novembra vyhlásenie, v ktorom vyjadrila svoje znepokojenie nad týmto partnerstvom.
"Hazardné hry aj pornografia môžu mať zničujúci dopad na životy ľudí, obzvlášť mladých. Takéto partnerstvá sprístupňujú tieto dva svety širšiemu publiku, a zároveň ich spájajú s klubom Leicester City. To sme teraz my?" pýtajú sa vo vyhlásení.
Leicester, ktorý v súčasnosti pôsobí v tretej najvyššej anglickej futbalovej súťaži, oznámil, že klub a spoločnosť "dospeli k vzájomnej dohode o okamžitom ukončení obchodného partnerstva".
"Toto rozhodnutie prišlo po konštruktívnych rokovaniach medzi obomi stranami v uplynulých dňoch, počas ktorých sme zistili, že máme do budúcnosti odlišné obchodné priority," píše sa v stanovisku.
Klub poďakoval spoločnosti za "konštruktívny prístup pri dosahovaní tejto dohody". Vo vyhlásení sa neuvádza žiadna zmienka o výhradách priaznivcov. Leicester šokoval športový svet, keď v roku 2016 vyhral Premier League a o päť rokov neskôr triumfoval v FA Cupe.
V posledných rokoch však tím prechádza náročným obdobím a momentálne mu v súťaži League One patrí 11. miesto.
Zdroj: SITA.sk - Zabral hnev a nesúhlas fanúšikov? Leicester ukončil spoluprácu s firmou, ktorá za ambasádorku vymenovala pornoherečku © SITA Všetky práva vyhradené.
Klub Leicester City FC ukončil spoluprácu so spoločnosťou, ktorá figurovala ako hlavný sponzor na dresoch. Stalo sa tak po ostrej kritike zo strany fanúšikov, ktorým prekážalo, že táto hazardná firma vymenovala pornoherečku za svoju ambasádorku.
Spoločnosť zameraná na krypto-hazardné hry, ktorá sa stala sponzorom bývalých šampiónov Premier League v roku 2024, vymenovala začiatkom novembra za svoju ambasádorku Evu Elfieovú.
Fanúšikovská skupina Foxes Trust vydala 4. novembra vyhlásenie, v ktorom vyjadrila svoje znepokojenie nad týmto partnerstvom.
Odlišné priority
"Hazardné hry aj pornografia môžu mať zničujúci dopad na životy ľudí, obzvlášť mladých. Takéto partnerstvá sprístupňujú tieto dva svety širšiemu publiku, a zároveň ich spájajú s klubom Leicester City. To sme teraz my?" pýtajú sa vo vyhlásení.
Leicester, ktorý v súčasnosti pôsobí v tretej najvyššej anglickej futbalovej súťaži, oznámil, že klub a spoločnosť "dospeli k vzájomnej dohode o okamžitom ukončení obchodného partnerstva".
"Toto rozhodnutie prišlo po konštruktívnych rokovaniach medzi obomi stranami v uplynulých dňoch, počas ktorých sme zistili, že máme do budúcnosti odlišné obchodné priority," píše sa v stanovisku.
Minulé úspechy a súčasný pád
Klub poďakoval spoločnosti za "konštruktívny prístup pri dosahovaní tejto dohody". Vo vyhlásení sa neuvádza žiadna zmienka o výhradách priaznivcov. Leicester šokoval športový svet, keď v roku 2016 vyhral Premier League a o päť rokov neskôr triumfoval v FA Cupe.
V posledných rokoch však tím prechádza náročným obdobím a momentálne mu v súťaži League One patrí 11. miesto.
Zdroj: SITA.sk - Zabral hnev a nesúhlas fanúšikov? Leicester ukončil spoluprácu s firmou, ktorá za ambasádorku vymenovala pornoherečku © SITA Všetky práva vyhradené.
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