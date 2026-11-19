Pellegrini vymenoval nových generálov. Hodnosti získali Mifkovič a Polakovič – FOTO
Dvojica podľa hlavy štátu spolu s generálskymi hodnosťami preberá na svoje plecia aj ďalší diel zodpovednosti. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok vymenoval ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Dvojica podľa hlavy štátu spolu s generálskymi hodnosťami preberá na svoje plecia aj ďalší diel zodpovednosti.
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok vymenoval súčasného prezidenta Hasičského a záchranného zboru Adriána Mifkoviča a viceprezidenta Policajného zboru Rastislava Polakoviča do hodnosti generálov. Stotožnil sa tak s postojom vlády, ktorá ich povýšenie do generálskej hodnosti navrhla na odporúčanie rezortu vnútra, a to na základe ich doterajšieho služobného pôsobenia, odborných skúseností a zastávaných funkcií.
Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pri návrhu na povýšenie Mifkoviča a Polakoviča, ktorí doteraz zastávali hodnosti plukovníkov, zohľadnilo priebeh ich profesionálnej kariéry, rozsah zodpovednosti spojenej s výkonom jednotlivých funkcií, ako aj skúsenosti získané počas pôsobenia v hasičskom, respektíve Policajnom zbore.
„Potvrdili ste, že vaším najvyšším cieľom a poslaním je služba vlasti a jej občanom,“ uviedol prezident smerom k novovymenovaným generálom. Taktiež pripomenul, že ich povolania si vyžadujú nepretržité nasadenie 24 hodín denne, čo na nich kladie maximálne nároky, ako aj neustále vzdelávanie sa a zdokonaľovanie svojich schopností. „Vyžaduje si pripravenosť podriadiť tomuto životnému cieľu svoje záujmy i voľný čas. Generálske hodnosti zároveň predstavujú pre vás oboch motiváciu do ďalších rokov,“ skonštatoval prezident.
Dvojica podľa hlavy štátu spolu s generálskymi hodnosťami preberá na svoje plecia aj ďalší diel zodpovednosti. „Za ľudí, ktorým velíte, za to, aby si príslušníci Policajného zboru aj Hasičského a záchranného zboru i naďalej svedomito plnili úlohy a pomáhali ľuďom na Slovensku v krízových situáciách. Aby pre nich boli oporou, na ktorú sa dá vždy spoľahnúť. Aby sa tešili úcte, rešpektu a dôvere, pretože táto dôvera je obrovskou hodnotou, ktorú treba i naďalej pestovať,“ dodal Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vymenoval nových generálov. Hodnosti získali Mifkovič a Polakovič – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok vymenoval súčasného prezidenta Hasičského a záchranného zboru Adriána Mifkoviča a viceprezidenta Policajného zboru Rastislava Polakoviča do hodnosti generálov. Stotožnil sa tak s postojom vlády, ktorá ich povýšenie do generálskej hodnosti navrhla na odporúčanie rezortu vnútra, a to na základe ich doterajšieho služobného pôsobenia, odborných skúseností a zastávaných funkcií.
Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pri návrhu na povýšenie Mifkoviča a Polakoviča, ktorí doteraz zastávali hodnosti plukovníkov, zohľadnilo priebeh ich profesionálnej kariéry, rozsah zodpovednosti spojenej s výkonom jednotlivých funkcií, ako aj skúsenosti získané počas pôsobenia v hasičskom, respektíve Policajnom zbore.
„Potvrdili ste, že vaším najvyšším cieľom a poslaním je služba vlasti a jej občanom,“ uviedol prezident smerom k novovymenovaným generálom. Taktiež pripomenul, že ich povolania si vyžadujú nepretržité nasadenie 24 hodín denne, čo na nich kladie maximálne nároky, ako aj neustále vzdelávanie sa a zdokonaľovanie svojich schopností. „Vyžaduje si pripravenosť podriadiť tomuto životnému cieľu svoje záujmy i voľný čas. Generálske hodnosti zároveň predstavujú pre vás oboch motiváciu do ďalších rokov,“ skonštatoval prezident.
Dvojica podľa hlavy štátu spolu s generálskymi hodnosťami preberá na svoje plecia aj ďalší diel zodpovednosti. „Za ľudí, ktorým velíte, za to, aby si príslušníci Policajného zboru aj Hasičského a záchranného zboru i naďalej svedomito plnili úlohy a pomáhali ľuďom na Slovensku v krízových situáciách. Aby pre nich boli oporou, na ktorú sa dá vždy spoľahnúť. Aby sa tešili úcte, rešpektu a dôvere, pretože táto dôvera je obrovskou hodnotou, ktorú treba i naďalej pestovať,“ dodal Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vymenoval nových generálov. Hodnosti získali Mifkovič a Polakovič – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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