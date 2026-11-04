Do boja s ebolou pribudnú dve nové vakcíny, epidémia má už vyše 5 300 obetí, oznámila WHO
Svetová zdravotnícka organizácia odporučila rozšírenie klinických skúšok o dve experimentálne vakcíny. Epidémia v Afrike si vyžiadala tisíce životov a úmrtnosť presahuje 50 percent.
4.11.2026 (SITA.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia odporučila rozšírenie klinických skúšok o dve experimentálne vakcíny. Epidémia v Afrike si vyžiadala tisíce životov a úmrtnosť presahuje 50 percent.
„Minulý mesiac sa začali klinické skúšky vakcíny Ervebo, ktorá je schválená proti vírusu ebola, ale nie proti kmeňu Bundibugyo,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Práve kmeň Bundibugyo spôsobuje súčasnú epidémiu, ktorej epicentrom je Konžská demokratická republika (KDR). „Expertné skupiny WHO dnes odporučili zaradiť do skúšok ďalšie dve kandidátske vakcíny,“ oznámil Ghebreyesus.
Prvou je ChAdOx1 BDBV, ktorú vyvinula Oxfordská univerzita v spolupráci s indickým Serum Institute of India. Druhou je vakcína mRNA-1469 americkej spoločnosti Moderna.
Obe boli vyvinuté špeciálne proti kmeňu Bundibugyo, na rozdiel od vakcíny Ervebo, ktorej účinnosť proti tomuto variantu zatiaľ nie je potvrdená.
Klinické skúšky vedie konžský Národný inštitút biomedicínskeho výskumu za podpory WHO a ďalších partnerov.
Podľa údajov Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) z pondelka zaznamenali v Afrike 10 444 potvrdených prípadov nákazy.
Epidémia si vyžiadala viac ako 5 300 životov, prevažne v KDR, pričom smrtnosť presahuje 50 percent.
„Vakcíny sú mocným nástrojom, ale nenahrádzajú osvedčené opatrenia, ktoré môžu zachraňovať životy už teraz,“ zdôraznil šéf WHO.
Pripomenul význam včasnej zdravotnej starostlivosti, vyhľadávania kontaktov nakazených, izolácie pacientov, bezpečného pochovávania obetí a spolupráce s miestnymi komunitami.
Proti kmeňu Bundibugyo zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Nové klinické skúšky majú pomôcť zistiť, či pripravované očkovacie látky dokážu zabrániť ďalšiemu šíreniu smrteľného ochorenia.
Zdroj: SITA.sk - Do boja s ebolou pribudnú dve nové vakcíny, epidémia má už vyše 5 300 obetí, oznámila WHO © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila rozšírenie klinických skúšok o dve nové experimentálne vakcíny proti ebole. Odborníci sa snažia zastaviť rozsiahlu epidémiu v Afrike, ktorá si už vyžiadala viac ako 5 300 obetí.
Očakávaná vakcína
Práve kmeň Bundibugyo spôsobuje súčasnú epidémiu, ktorej epicentrom je Konžská demokratická republika (KDR). „Expertné skupiny WHO dnes odporučili zaradiť do skúšok ďalšie dve kandidátske vakcíny,“ oznámil Ghebreyesus.
Prvou je ChAdOx1 BDBV, ktorú vyvinula Oxfordská univerzita v spolupráci s indickým Serum Institute of India. Druhou je vakcína mRNA-1469 americkej spoločnosti Moderna.
Obe boli vyvinuté špeciálne proti kmeňu Bundibugyo, na rozdiel od vakcíny Ervebo, ktorej účinnosť proti tomuto variantu zatiaľ nie je potvrdená.
Prípady pribúdajú
Klinické skúšky vedie konžský Národný inštitút biomedicínskeho výskumu za podpory WHO a ďalších partnerov.
Podľa údajov Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) z pondelka zaznamenali v Afrike 10 444 potvrdených prípadov nákazy.
Epidémia si vyžiadala viac ako 5 300 životov, prevažne v KDR, pričom smrtnosť presahuje 50 percent.
Starostlivosť a bezpečné pochovávanie
„Vakcíny sú mocným nástrojom, ale nenahrádzajú osvedčené opatrenia, ktoré môžu zachraňovať životy už teraz,“ zdôraznil šéf WHO.
Pripomenul význam včasnej zdravotnej starostlivosti, vyhľadávania kontaktov nakazených, izolácie pacientov, bezpečného pochovávania obetí a spolupráce s miestnymi komunitami.
Proti kmeňu Bundibugyo zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Nové klinické skúšky majú pomôcť zistiť, či pripravované očkovacie látky dokážu zabrániť ďalšiemu šíreniu smrteľného ochorenia.
Zdroj: SITA.sk - Do boja s ebolou pribudnú dve nové vakcíny, epidémia má už vyše 5 300 obetí, oznámila WHO © SITA Všetky práva vyhradené.
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