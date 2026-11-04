Streda 4. novembra 2026, meniny má Karol

Bratislava 5 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Do boja s ebolou pribudnú dve nové vakcíny, epidémia má už vyše 5 300 obetí, oznámila WHO

Svetová zdravotnícka organizácia odporučila rozšírenie klinických skúšok o dve experimentálne vakcíny. Epidémia v Afrike si vyžiadala tisíce životov a úmrtnosť presahuje 50 percent.

Zdieľať

congo_ebola_75327 676x451
4.11.2026 (SITA.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia odporučila rozšírenie klinických skúšok o dve experimentálne vakcíny. Epidémia v Afrike si vyžiadala tisíce životov a úmrtnosť presahuje 50 percent.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila rozšírenie klinických skúšok o dve nové experimentálne vakcíny proti ebole. Odborníci sa snažia zastaviť rozsiahlu epidémiu v Afrike, ktorá si už vyžiadala viac ako 5 300 obetí.


„Minulý mesiac sa začali klinické skúšky vakcíny Ervebo, ktorá je schválená proti vírusu ebola, ale nie proti kmeňu Bundibugyo,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Očakávaná vakcína


Práve kmeň Bundibugyo spôsobuje súčasnú epidémiu, ktorej epicentrom je Konžská demokratická republika (KDR). „Expertné skupiny WHO dnes odporučili zaradiť do skúšok ďalšie dve kandidátske vakcíny,“ oznámil Ghebreyesus.

Prvou je ChAdOx1 BDBV, ktorú vyvinula Oxfordská univerzita v spolupráci s indickým Serum Institute of India. Druhou je vakcína mRNA-1469 americkej spoločnosti Moderna.

Obe boli vyvinuté špeciálne proti kmeňu Bundibugyo, na rozdiel od vakcíny Ervebo, ktorej účinnosť proti tomuto variantu zatiaľ nie je potvrdená.

Prípady pribúdajú


Klinické skúšky vedie konžský Národný inštitút biomedicínskeho výskumu za podpory WHO a ďalších partnerov.

Podľa údajov Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) z pondelka zaznamenali v Afrike 10 444 potvrdených prípadov nákazy.

Epidémia si vyžiadala viac ako 5 300 životov, prevažne v KDR, pričom smrtnosť presahuje 50 percent.

Starostlivosť a bezpečné pochovávanie


„Vakcíny sú mocným nástrojom, ale nenahrádzajú osvedčené opatrenia, ktoré môžu zachraňovať životy už teraz,“ zdôraznil šéf WHO.

Pripomenul význam včasnej zdravotnej starostlivosti, vyhľadávania kontaktov nakazených, izolácie pacientov, bezpečného pochovávania obetí a spolupráce s miestnymi komunitami.

Proti kmeňu Bundibugyo zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Nové klinické skúšky majú pomôcť zistiť, či pripravované očkovacie látky dokážu zabrániť ďalšiemu šíreniu smrteľného ochorenia.


Zdroj: SITA.sk - Do boja s ebolou pribudnú dve nové vakcíny, epidémia má už vyše 5 300 obetí, oznámila WHO © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež