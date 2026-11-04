KDH hovorí o hanbe pre Slovensko, Ficova vláda tri roky ignorovala osud unesených ukrajinských detí
Ak vláda myslí svoje vyhlásenia o mieri vážne, musí to dokazovať aj konkrétnymi skutkami, nie iba slovami, vyhlásila Lexmann. Vláda takmer tri roky ignorovala osud unesených ukrajinských detí. Podľa ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Ak vláda myslí svoje vyhlásenia o mieri vážne, musí to dokazovať aj konkrétnymi skutkami, nie iba slovami, vyhlásila Lexmann.
Vláda takmer tri roky ignorovala osud unesených ukrajinských detí. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) tak spravila Slovensku medzinárodnú hanbu. KDH kritizuje, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) sa až po takmer troch rokoch pripojila k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí, ktoré Rusko nezákonne deportovalo či premiestnilo z okupovaných území.
Ficova vláda totiž podľa kresťanských demokratov celé roky ignorovala výzvy, aby sa do tejto koalície zapojilo aj Slovensko. Koaliční poslanci navyše blokovali aj parlamentnú iniciatívu, s ktorou prišlo KDH.
Hnutie pripomenulo, že medzinárodná koalícia vznikla ešte vo februári 2024. Jej cieľom je pritom dosiahnuť, aby sa ukrajinské deti bezpečne vrátili do vlasti. K tejto iniciatíve sa postupne pridala väčšina krajín EÚ a tiež Japonsko, Austrália či Nový Zéland.
„Slovensko, ktoré s Ukrajinou priamo susedí, však napriek opakovaným výzvam zostávalo bokom,“ kritizuje KDH s tým, že vláda svoj postoj obhajovala tvrdeniami o humanitárnej pomoci, ktorú ukrajinským deťom poskytujú na Slovensku. Podľa kresťanských demokratov to však nie je argument, pretože humanitárna pomoc nemôže byť náhradou za medzinárodné úsilie o návrat detí, ktoré násilne odlúčili od rodín.
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann podotkla, že vládna koalícia má plné ústa mieru. O to smutnejšie tak podľa nej je, že keď môže urobiť jednoduchý krok na ochranu detí a zmierniť tak vojnové hrôzy, tak otáľa takmer tri roky. „Tento krok by pritom mal byť samozrejmosťou. Ak vláda myslí svoje vyhlásenia o mieri vážne, musí to dokazovať aj konkrétnymi skutkami, nie iba slovami,“ vyhlásila Lexmann.
Kresťanskí demokrati zároveň pripomenuli, že ešte v júni iniciovali brífing opozičných strán a predložili do parlamentu návrh uznesenia, ktorým vládu vyzvali na zapojenie sa do tejto koalície. Vládni poslanci však nechceli uznesenie zaradiť na rokovanie. Poslanec Branislav Škripek (KDH) doplnil, že namiesto konkrétnych krokov počúvali len vyhýbavé odpovede.
„Kým sa k medzinárodnej iniciatíve pridávali štáty z celého sveta, Ficova vláda nechávala Slovensko stáť bokom. Výsledkom bola zbytočná medzinárodná hanba. Pri osude unesených detí nemôžeme zvažovať, čo si o našich krokoch pomyslí Moskva. Tu musí mať prednosť ľudskosť a ochrana základných ľudských práv,“ zdôraznil Škripek.
KDH tak teraz dúfa, že Ficova vláda nezostane len pri formálnom členstve ale ukáže, ako konkrétne prispeje k tomu, aby sa mohlo čo najviac unesených detí vrátiť domov. „Žiadne dieťa nesmie byť rukojemníkom vojny ani politických záujmov,“ doplnil Škripek. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že nezákonné deportácie ukrajinských detí patria medzi najzávažnejšie dôsledky ruskej agresie.
„Medzinárodný trestný súd vydal už v marci 2023 zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú pre podozrenie zo zodpovednosti za vojnový zločin nezákonnej deportácie a premiestňovania detí,“ pripomenulo hnutie, ktoré bude teraz očakávať od vlády konkrétne kroky. Návrat unesených detí totiž podľa KDH musí byť spoločným záujmom všetkých demokratických krajín bez ohľadu na politické postoje.
Zdroj: SITA.sk - KDH hovorí o hanbe pre Slovensko, Ficova vláda tri roky ignorovala osud unesených ukrajinských detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda takmer tri roky ignorovala osud unesených ukrajinských detí. Podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) tak spravila Slovensku medzinárodnú hanbu. KDH kritizuje, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) sa až po takmer troch rokoch pripojila k Medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí, ktoré Rusko nezákonne deportovalo či premiestnilo z okupovaných území.
Vláda ignorovala výzvy
Ficova vláda totiž podľa kresťanských demokratov celé roky ignorovala výzvy, aby sa do tejto koalície zapojilo aj Slovensko. Koaliční poslanci navyše blokovali aj parlamentnú iniciatívu, s ktorou prišlo KDH.
Hnutie pripomenulo, že medzinárodná koalícia vznikla ešte vo februári 2024. Jej cieľom je pritom dosiahnuť, aby sa ukrajinské deti bezpečne vrátili do vlasti. K tejto iniciatíve sa postupne pridala väčšina krajín EÚ a tiež Japonsko, Austrália či Nový Zéland.
„Slovensko, ktoré s Ukrajinou priamo susedí, však napriek opakovaným výzvam zostávalo bokom,“ kritizuje KDH s tým, že vláda svoj postoj obhajovala tvrdeniami o humanitárnej pomoci, ktorú ukrajinským deťom poskytujú na Slovensku. Podľa kresťanských demokratov to však nie je argument, pretože humanitárna pomoc nemôže byť náhradou za medzinárodné úsilie o návrat detí, ktoré násilne odlúčili od rodín.
Europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann podotkla, že vládna koalícia má plné ústa mieru. O to smutnejšie tak podľa nej je, že keď môže urobiť jednoduchý krok na ochranu detí a zmierniť tak vojnové hrôzy, tak otáľa takmer tri roky. „Tento krok by pritom mal byť samozrejmosťou. Ak vláda myslí svoje vyhlásenia o mieri vážne, musí to dokazovať aj konkrétnymi skutkami, nie iba slovami,“ vyhlásila Lexmann.
Počúvali len vyhýbavé odpovede
Kresťanskí demokrati zároveň pripomenuli, že ešte v júni iniciovali brífing opozičných strán a predložili do parlamentu návrh uznesenia, ktorým vládu vyzvali na zapojenie sa do tejto koalície. Vládni poslanci však nechceli uznesenie zaradiť na rokovanie. Poslanec Branislav Škripek (KDH) doplnil, že namiesto konkrétnych krokov počúvali len vyhýbavé odpovede.
„Kým sa k medzinárodnej iniciatíve pridávali štáty z celého sveta, Ficova vláda nechávala Slovensko stáť bokom. Výsledkom bola zbytočná medzinárodná hanba. Pri osude unesených detí nemôžeme zvažovať, čo si o našich krokoch pomyslí Moskva. Tu musí mať prednosť ľudskosť a ochrana základných ľudských práv,“ zdôraznil Škripek.
KDH tak teraz dúfa, že Ficova vláda nezostane len pri formálnom členstve ale ukáže, ako konkrétne prispeje k tomu, aby sa mohlo čo najviac unesených detí vrátiť domov. „Žiadne dieťa nesmie byť rukojemníkom vojny ani politických záujmov,“ doplnil Škripek. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že nezákonné deportácie ukrajinských detí patria medzi najzávažnejšie dôsledky ruskej agresie.
„Medzinárodný trestný súd vydal už v marci 2023 zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú pre podozrenie zo zodpovednosti za vojnový zločin nezákonnej deportácie a premiestňovania detí,“ pripomenulo hnutie, ktoré bude teraz očakávať od vlády konkrétne kroky. Návrat unesených detí totiž podľa KDH musí byť spoločným záujmom všetkých demokratických krajín bez ohľadu na politické postoje.
Zdroj: SITA.sk - KDH hovorí o hanbe pre Slovensko, Ficova vláda tri roky ignorovala osud unesených ukrajinských detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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