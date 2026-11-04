Haas ukončil spoluprácu s Francúzom Oconom. Kto ho nahradí v Sao Paule?
Americký tím Haas sa rozhodol zmeniť zostavu pilotov v sezóne 2026, Francúza strieda 21-ročný Brazílčan. Francúzsky pilot Esteban Ocon dostal "padáka" od ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Americký tím Haas sa rozhodol zmeniť zostavu pilotov v sezóne 2026, Francúza strieda 21-ročný Brazílčan.
Francúzsky pilot Esteban Ocon dostal "padáka" od amerického tímu seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 Haas. Tridsaťročného Francúza, ktorý počas desaťročnej kariéry v F1 absolvoval dovedna 198 Veľkých cien za šesť rôznych tímov, počas víkendu na Veľkej cene Mexika nahradil Japonec Rjo Hirakawa po tom, čo ešte v piatok absolvoval obe tréningové jazdy.
"Takéto rozhodnutia sa nikdy nerobia ľahko. Rovnako ako v prípade Mexika, aj teraz sme presvedčení, že toto je najlepšie pre budúcnosť tímu. Rozhovory medzi tímom a Estebanom zostávajú internou záležitosťou," povedal šéf tímu Haas Ajao Komacu na platforme X o ukončení spolupráce s Oconom.
Objavili sa správy o fyzickom konflikte medzi Komacum a Oconom v Mexiku kvôli nezhode o výbere pneumatík, čo Ocon jednoznačne odmietol.
Haas už minulý mesiac oznámil, že Ocona v budúcej sezóne nahradí 21-ročný Brazílčan Rafael Camara, ktorý je členom Ferrari driver academy.
"Do budúcna sme si vybrali Rafaela Camaru, ktorý bude spolu s Olliem Bearmanom jazdiť už na Veľkej cene v Sao Paule. Tešíme sa, že ho tento víkend privítame v tíme a budeme s ním pracovať počas jeho debutu vo Formule 1 v Brazílii," doplnil Komacu. Po pretekoch v Sao Paule sa ďalšie Veľké ceny uskutočnia v Las Vegas, Katare a Abú Zabí.
Zdroj: SITA.sk - Haas ukončil spoluprácu s Francúzom Oconom. Kto ho nahradí v Sao Paule? © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky pilot Esteban Ocon dostal "padáka" od amerického tímu seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 Haas. Tridsaťročného Francúza, ktorý počas desaťročnej kariéry v F1 absolvoval dovedna 198 Veľkých cien za šesť rôznych tímov, počas víkendu na Veľkej cene Mexika nahradil Japonec Rjo Hirakawa po tom, čo ešte v piatok absolvoval obe tréningové jazdy.
"Takéto rozhodnutia sa nikdy nerobia ľahko. Rovnako ako v prípade Mexika, aj teraz sme presvedčení, že toto je najlepšie pre budúcnosť tímu. Rozhovory medzi tímom a Estebanom zostávajú internou záležitosťou," povedal šéf tímu Haas Ajao Komacu na platforme X o ukončení spolupráce s Oconom.
Objavili sa správy o fyzickom konflikte medzi Komacum a Oconom v Mexiku kvôli nezhode o výbere pneumatík, čo Ocon jednoznačne odmietol.
Haas už minulý mesiac oznámil, že Ocona v budúcej sezóne nahradí 21-ročný Brazílčan Rafael Camara, ktorý je členom Ferrari driver academy.
"Do budúcna sme si vybrali Rafaela Camaru, ktorý bude spolu s Olliem Bearmanom jazdiť už na Veľkej cene v Sao Paule. Tešíme sa, že ho tento víkend privítame v tíme a budeme s ním pracovať počas jeho debutu vo Formule 1 v Brazílii," doplnil Komacu. Po pretekoch v Sao Paule sa ďalšie Veľké ceny uskutočnia v Las Vegas, Katare a Abú Zabí.
Zdroj: SITA.sk - Haas ukončil spoluprácu s Francúzom Oconom. Kto ho nahradí v Sao Paule? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Výsledok amerických volieb je podľa Európskeho parlamentu jasným signálom nespokojnosti s Trumpovou politikou
- Kybernetický útok zasiahol krvné banky vo Francúzsku, útočníci sa pokúsili zvýšiť teplotu skladovanej plazmy
- Kto by mal získať titul v Niké lige? Superpočítač vypočítal, že to Slovan Bratislava nebude – VIDEO
- Pellegrini prezradil, čo je najväčším bohatstvom krajín V4. Ropa ani plyn to nie sú
- Zomrel najväčší režisér talianskej erotickej kinematografie Tinto Brass, dožil sa 93 rokov