Streda 4. novembra 2026, meniny má Karol

Bratislava 5 °C

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Pellegrini otvoril v Trenčíne samit prezidentov krajín V4, diskutovali o spolupráci a rozvoji regiónu – FOTO

Najväčším bohatstvom našich krajín nie sú iba prírodné zdroje, priemysel či investície, ale predovšetkým ľudia, ich vedomosti, schopnosti a talent, povedal prezident SR. Prezident SR

Zdieľať

6aeb63dbe2255947549857 676x451
4.11.2026 (SITA.sk) - Najväčším bohatstvom našich krajín nie sú iba prírodné zdroje, priemysel či investície, ale predovšetkým ľudia, ich vedomosti, schopnosti a talent, povedal prezident SR.

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu v Trenčíne oficiálne otvoril samit prezidentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Na stretnutí sa zúčastnili český prezident Petr Pavel, poľský prezident Karol Nawrocki a maďarský prezident András Baka. Tí sa stretli aj s guvernérmi centrálnych bánk krajín V4, ktorí im predstavili hlavné závery a odporúčania pre ďalšie rokovania o spoločných výzvach a možnostiach rozvoja regiónu.

Najväčším bohatstvom sú ľudia


Účastníci samitu sa zhodli, že prosperita krajín V4 v budúcnosti nebude závisieť iba od investícií a dostupnosti finančných zdrojov, ale najmä od schopnosti rozvíjať talent svojich obyvateľov a prispôsobiť sa potrebám trhu práce.

Prezident Pellegrini zdôraznil: „Najväčším bohatstvom našich krajín nie sú iba prírodné zdroje, priemysel či investície, ale predovšetkým ľudia, ich vedomosti, schopnosti a talent. Ak chceme, aby krajiny V4 zostali konkurencieschopné a dokázali sa približovať k najvyspelejším ekonomikám Európy, musíme vytvárať podmienky na to, aby ľudia mohli svoj potenciál rozvíjať a uplatniť doma.

Fotogaléria k článku: Stretnutie prezidentov krajín V4 v Trenčíne (fotografie)

Diskusia upozornila aj na spomaľovanie ekonomického približovania krajín V4 k priemeru Európskej únie. Podľa prezidenta Pellegriniho bude budúci rast regiónu oveľa závislejší od produktivity, kvality vzdelávania a schopnosti reagovať na technologické zmeny vrátane umelej inteligencie. „Výzvou je aj starnutie populácie a nedostatok mladých ľudí na trhu práce,“ dodal Pellegrini.

Prepojenie vzdelávania s potrebami trhu


Prezident tiež poukázal na nevyhnutnosť lepšieho prepojenia vzdelávacieho systému s potrebami zamestnávateľov a zvýraznil význam celoživotného vzdelávania. „Krajiny V4 musia venovať väčšiu pozornosť tomu, ako pripraviť svojich obyvateľov na meniaci sa trh práce. Práve vzdelaní a kvalifikovaní ľudia, ktorí dokážu reagovať na nové technológie a výzvy, budú rozhodovať o tom, či si náš región dokáže udržať svoju konkurencieschopnosť a zabezpečiť prosperitu aj v budúcnosti,“ uviedol Pellegrini.

Zdôraznil tiež dôležitosť spolupráce medzi štátom, školami a zamestnávateľmi: „Nemôžeme pripravovať mladých ľudí na pracovný trh zajtrajška podľa potrieb včerajška. Prepojenie vzdelávania s reálnymi potrebami trhu práce si vyžaduje úzku spoluprácu štátu, škôl a zamestnávateľov. Firmy najlepšie poznajú meniace sa požiadavky praxe, a preto by mali byť aktívnou súčasťou diskusie o tom, aké vedomosti a zručnosti budú naši ľudia v budúcnosti potrebovať.

Prezident Pellegrini tiež zdôraznil význam vzájomnej spolupráce krajín V4: „Schopnosť spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a hľadať spoločné riešenia je dôležitým predpokladom toho, aby krajiny V4 dokázali spoločne reagovať na meniace sa podmienky v Európe a vo svete. Región V4 má mnoho spoločných výziev, na ktoré nemusíme hľadať riešenia každý samostatne. Práve spolupráca, vzájomné zdieľanie skúseností a spoločný postup vo formáte V4 nám môže pomôcť lepšie obstáť v meniacom sa svete.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini otvoril v Trenčíne samit prezidentov krajín V4, diskutovali o spolupráci a rozvoji regiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež