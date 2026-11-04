Pellegrini otvoril v Trenčíne samit prezidentov krajín V4, diskutovali o spolupráci a rozvoji regiónu – FOTO
Najväčším bohatstvom našich krajín nie sú iba prírodné zdroje, priemysel či investície, ale predovšetkým ľudia, ich vedomosti, schopnosti a talent, povedal prezident SR. Prezident SR
4.11.2026 (SITA.sk) - Najväčším bohatstvom našich krajín nie sú iba prírodné zdroje, priemysel či investície, ale predovšetkým ľudia, ich vedomosti, schopnosti a talent, povedal prezident SR.
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu v Trenčíne oficiálne otvoril samit prezidentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Na stretnutí sa zúčastnili český prezident Petr Pavel, poľský prezident Karol Nawrocki a maďarský prezident András Baka. Tí sa stretli aj s guvernérmi centrálnych bánk krajín V4, ktorí im predstavili hlavné závery a odporúčania pre ďalšie rokovania o spoločných výzvach a možnostiach rozvoja regiónu.
Účastníci samitu sa zhodli, že prosperita krajín V4 v budúcnosti nebude závisieť iba od investícií a dostupnosti finančných zdrojov, ale najmä od schopnosti rozvíjať talent svojich obyvateľov a prispôsobiť sa potrebám trhu práce.
Prezident Pellegrini zdôraznil: „Najväčším bohatstvom našich krajín nie sú iba prírodné zdroje, priemysel či investície, ale predovšetkým ľudia, ich vedomosti, schopnosti a talent. Ak chceme, aby krajiny V4 zostali konkurencieschopné a dokázali sa približovať k najvyspelejším ekonomikám Európy, musíme vytvárať podmienky na to, aby ľudia mohli svoj potenciál rozvíjať a uplatniť doma.“
Fotogaléria k článku: Stretnutie prezidentov krajín V4 v Trenčíne (fotografie)
Diskusia upozornila aj na spomaľovanie ekonomického približovania krajín V4 k priemeru Európskej únie. Podľa prezidenta Pellegriniho bude budúci rast regiónu oveľa závislejší od produktivity, kvality vzdelávania a schopnosti reagovať na technologické zmeny vrátane umelej inteligencie. „Výzvou je aj starnutie populácie a nedostatok mladých ľudí na trhu práce,“ dodal Pellegrini.
Prezident tiež poukázal na nevyhnutnosť lepšieho prepojenia vzdelávacieho systému s potrebami zamestnávateľov a zvýraznil význam celoživotného vzdelávania. „Krajiny V4 musia venovať väčšiu pozornosť tomu, ako pripraviť svojich obyvateľov na meniaci sa trh práce. Práve vzdelaní a kvalifikovaní ľudia, ktorí dokážu reagovať na nové technológie a výzvy, budú rozhodovať o tom, či si náš región dokáže udržať svoju konkurencieschopnosť a zabezpečiť prosperitu aj v budúcnosti,“ uviedol Pellegrini.
Zdôraznil tiež dôležitosť spolupráce medzi štátom, školami a zamestnávateľmi: „Nemôžeme pripravovať mladých ľudí na pracovný trh zajtrajška podľa potrieb včerajška. Prepojenie vzdelávania s reálnymi potrebami trhu práce si vyžaduje úzku spoluprácu štátu, škôl a zamestnávateľov. Firmy najlepšie poznajú meniace sa požiadavky praxe, a preto by mali byť aktívnou súčasťou diskusie o tom, aké vedomosti a zručnosti budú naši ľudia v budúcnosti potrebovať.“
Prezident Pellegrini tiež zdôraznil význam vzájomnej spolupráce krajín V4: „Schopnosť spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a hľadať spoločné riešenia je dôležitým predpokladom toho, aby krajiny V4 dokázali spoločne reagovať na meniace sa podmienky v Európe a vo svete. Región V4 má mnoho spoločných výziev, na ktoré nemusíme hľadať riešenia každý samostatne. Práve spolupráca, vzájomné zdieľanie skúseností a spoločný postup vo formáte V4 nám môže pomôcť lepšie obstáť v meniacom sa svete.“
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini otvoril v Trenčíne samit prezidentov krajín V4, diskutovali o spolupráci a rozvoji regiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu v Trenčíne oficiálne otvoril samit prezidentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Na stretnutí sa zúčastnili český prezident Petr Pavel, poľský prezident Karol Nawrocki a maďarský prezident András Baka. Tí sa stretli aj s guvernérmi centrálnych bánk krajín V4, ktorí im predstavili hlavné závery a odporúčania pre ďalšie rokovania o spoločných výzvach a možnostiach rozvoja regiónu.
Najväčším bohatstvom sú ľudia
Účastníci samitu sa zhodli, že prosperita krajín V4 v budúcnosti nebude závisieť iba od investícií a dostupnosti finančných zdrojov, ale najmä od schopnosti rozvíjať talent svojich obyvateľov a prispôsobiť sa potrebám trhu práce.
Prezident Pellegrini zdôraznil: „Najväčším bohatstvom našich krajín nie sú iba prírodné zdroje, priemysel či investície, ale predovšetkým ľudia, ich vedomosti, schopnosti a talent. Ak chceme, aby krajiny V4 zostali konkurencieschopné a dokázali sa približovať k najvyspelejším ekonomikám Európy, musíme vytvárať podmienky na to, aby ľudia mohli svoj potenciál rozvíjať a uplatniť doma.“
Fotogaléria k článku: Stretnutie prezidentov krajín V4 v Trenčíne (fotografie)
Diskusia upozornila aj na spomaľovanie ekonomického približovania krajín V4 k priemeru Európskej únie. Podľa prezidenta Pellegriniho bude budúci rast regiónu oveľa závislejší od produktivity, kvality vzdelávania a schopnosti reagovať na technologické zmeny vrátane umelej inteligencie. „Výzvou je aj starnutie populácie a nedostatok mladých ľudí na trhu práce,“ dodal Pellegrini.
Prepojenie vzdelávania s potrebami trhu
Prezident tiež poukázal na nevyhnutnosť lepšieho prepojenia vzdelávacieho systému s potrebami zamestnávateľov a zvýraznil význam celoživotného vzdelávania. „Krajiny V4 musia venovať väčšiu pozornosť tomu, ako pripraviť svojich obyvateľov na meniaci sa trh práce. Práve vzdelaní a kvalifikovaní ľudia, ktorí dokážu reagovať na nové technológie a výzvy, budú rozhodovať o tom, či si náš región dokáže udržať svoju konkurencieschopnosť a zabezpečiť prosperitu aj v budúcnosti,“ uviedol Pellegrini.
Zdôraznil tiež dôležitosť spolupráce medzi štátom, školami a zamestnávateľmi: „Nemôžeme pripravovať mladých ľudí na pracovný trh zajtrajška podľa potrieb včerajška. Prepojenie vzdelávania s reálnymi potrebami trhu práce si vyžaduje úzku spoluprácu štátu, škôl a zamestnávateľov. Firmy najlepšie poznajú meniace sa požiadavky praxe, a preto by mali byť aktívnou súčasťou diskusie o tom, aké vedomosti a zručnosti budú naši ľudia v budúcnosti potrebovať.“
Prezident Pellegrini tiež zdôraznil význam vzájomnej spolupráce krajín V4: „Schopnosť spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a hľadať spoločné riešenia je dôležitým predpokladom toho, aby krajiny V4 dokázali spoločne reagovať na meniace sa podmienky v Európe a vo svete. Región V4 má mnoho spoločných výziev, na ktoré nemusíme hľadať riešenia každý samostatne. Práve spolupráca, vzájomné zdieľanie skúseností a spoločný postup vo formáte V4 nám môže pomôcť lepšie obstáť v meniacom sa svete.“
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini otvoril v Trenčíne samit prezidentov krajín V4, diskutovali o spolupráci a rozvoji regiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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