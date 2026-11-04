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Musk po volebnej porážke republikánov stráca aj na burze, akcie Tesly a SpaceX padajú

Demokrati ovládli obe komory Kongresu a uspeli aj v Texase, kde miliardár investoval obrovské sumy do podpory republikánov. Investorov znepokojuje hrozba prísnejšej kontroly jeho firiem.

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4.11.2026 (SITA.sk) - Demokrati ovládli obe komory Kongresu a uspeli aj v Texase, kde miliardár investoval obrovské sumy do podpory republikánov. Investorov znepokojuje hrozba prísnejšej kontroly jeho firiem.

Akcie spoločností Tesla a SpaceX amerického miliardára Elona Muska v stredu prudko oslabili po víťazstve demokratov v kongresových voľbách, v ktorých utrpeli porážku viacerí kandidáti podporovaní týmto podnikateľom.


Približne 20 minút po začiatku obchodovania strácala Tesla štyri percentá a vesmírna spoločnosť SpaceX, ktorá vstúpila na burzu v júni, oslabila o 2,1 percenta.

Neskutočná podpora


Musk investoval do podpory republikánov takmer 500 miliónov dolárov (približne 430 miliónov eur), pričom značnú časť prostriedkov vynaložil v Texase, kde má významné podnikateľské záujmy.

Práve tam však demokrati dosiahli historické úspechy. James Talarico získal prvé senátorské kreslo pre demokratov od roku 1988 a Gina Hinojosová porazila republikánskeho guvernéra Grega Abbotta.

Nie najlepšia investícia


Víťazstvo demokratov v oboch komorách Kongresu zároveň vyvoláva otázky o budúcnosti Muskových spoločností, ktoré sú významnými príjemcami federálnych zákaziek.

Kongres síce nemôže zastaviť prípadné spojenie SpaceX a Tesly, môže ho však spomaliť dôkladnejším preverovaním,“ upozornila analytička Kathleen Brooksová zo spoločnosti XTB. Investori sa obávajú aj prísnejšej regulácie umelej inteligencie a výstavby dátových centier.

Muskova rozsiahla finančná podpora republikánov tak zatiaľ nepriniesla očakávaný politický výsledok a volebná porážka sa premietla aj do hodnoty jeho podnikateľského impéria.


Zdroj: SITA.sk - Musk po volebnej porážke republikánov stráca aj na burze, akcie Tesly a SpaceX padajú © SITA Všetky práva vyhradené.

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