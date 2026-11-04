Top foto dňa (4. november 2026): Kongres, výkopové práce, prezidenti V4, a výstava Pravoslávne Rusko
Top foto dňa (4. november 2026): Kongres v USA počas volieb, výkopové práce pred Ružinovskou poliklinikou, prezidenti krajín V4 v Trenčíne, vysídlení chlapci v Jemene a výstava Pravoslávne ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (4. november 2026): Kongres v USA počas volieb, výkopové práce pred Ružinovskou poliklinikou, prezidenti krajín V4 v Trenčíne, vysídlení chlapci v Jemene a výstava Pravoslávne Rusko.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (4. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (4. november 2026): Kongres, výkopové práce, prezidenti V4, a výstava Pravoslávne Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (4. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (4. november 2026): Kongres, výkopové práce, prezidenti V4, a výstava Pravoslávne Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
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