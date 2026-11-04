Pohoda 2027 má už predanú polovicu kapacity. Záujem o festival je rekordný
Festival Pohoda má predanú polovicu kapacity 31. ročníka, teda 15-tisíc vstupeniek, hoci prvých interpretov začal oznamovať len minulý týždeň.
Väčšina návštevníkov a návštevníčok si vstupenku kúpila ešte pred zverejnením akéhokoľvek mena. Po minuloročnom vypredaní Pohody 2026 v rekordne krátkom čase tak pokračuje mimoriadne silný záujem o najväčší slovenský multižánrový festival.
Pohoda 2027, ktorá sa uskutoční 8. – 10. júla 2027, má už predanú polovicu svojej celkovej kapacity 30-tisíc návštevníkov a návštevníčok. Výrazná časť ľudí si pritom vstupenky zabezpečila ešte pred prvými hudobnými oznámeniami. Festival tak opäť potvrdzuje, že jeho publikum sa nerozhoduje iba podľa konkrétnych mien v programe, ale aj na základe dôvery v jeho dramaturgiu, atmosféru a celkový zážitok.
Prvé mená programu Pohody 2027 festival zverejnil len nedávno. Medzi potvrdenými účinkujúcimi sú britské elektronické duo The Chemical Brothers a legendárna trip-hopová skupina Massive Attack. Program dopĺňajú aj ďalšie výrazné mená medzinárodnej scény vrátane juhoafrickej speváčky Moonchild Sanelly, britsko-nigérijského básnika a hudobníka Joshuu Idehena, škótskeho dua Cowboy Hunters, ženskej kóreskej punkovej kapely Sailor Honeymoon a juhoafrickej speváčky Moonchild Sanelly. Ďalšie oznámenia budú nasledovať aj v najbližších dňoch.
Tohtoročný festival Pohoda 2026 sa vypredal najrýchlejšie vo svojej histórii. Pri súčasnom tempe predaja organizátori predpokladajú, že vstupenky na Pohodu 2027 sa vypredajú ešte skôr.
Pohoda 2027 sa uskutoční 8. – 10. júla 2027 na letisku v Trenčíne. 3-dňová vstupenka pre dospelých momentálne stojí 159 € a je dostupná na www.pohodafestival.sk. Jej cena sa bude ešte tento rok zvyšovať.
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