Kaprizov sa nahneval, keď s ním novinár nesúhlasil ohľadom návratu Ruska: Azda nechcete, aby sa vrátilo? – VIDEO
Krátko nato oslovil žurnalistu zástupca Wild pre styk s verejnosťou (PR). Podľa neho sa Kaprizov počas rozhovoru cítil nepríjemne. Ruský hokejista Kirill Kaprizov, ktorý je v NHL lídrom v počte ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Krátko nato oslovil žurnalistu zástupca Wild pre styk s verejnosťou (PR). Podľa neho sa Kaprizov počas rozhovoru cítil nepríjemne.
Ruský hokejista Kirill Kaprizov, ktorý je v NHL lídrom v počte strelených gólov, sa vyjadril k téme rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate Ruska na medzinárodnú scénu.
"Je to skvelá vec. Každý hráč chce reprezentovať svoju krajinu, takže pre všetkých je to naozaj dobrá správa," uviedla hviezda tímu Minnesota Wild.
Následne však vznikla skupina viacerých krajín na čele s Fínskom, Švédskom, Nórskom, Dánskom, Českom, Lotyšskom a Rakúskom, ktoré odmietajú hrať proti "zbornej". Na šampionáte juniorov ich nechce ani Kanada.
Pred zápasom vo Philadelphii, ktorý Minnesota zvládla 4:2 a Kaprizov raz asistoval, sa ho po rannom rozkorčuľovaní redaktor denníka IS opýtal na názor na nový vývoj udalostí. "Na to nemám odpoveď. Neviem," reagoval ruský útočník.
Novinár následne položil doplňujúcu otázku, či by podľa neho malo byť Rusku umožnené vrátiť sa na významné medzinárodné turnaje.
Táto otázka Kaprizova rozrušila. "Samozrejme, že by malo. Ako to presne myslíte? Prečo nie? Azda nechcete, aby sa Rusko vrátilo?" spýtal sa reportéra.
Ten vysvetlil, že sa len pýtal na názor, pričom pripomenul, že ruská vojna na Ukrajine stále pokračuje. "O politike sa nebavíme. Toto je šport," dôrazne odpovedal Kaprizov, ktorý dal najavo, že už o tejto téme nechce ďalej diskutovať a odišiel.
Krátko nato oslovil žurnalistu zástupca Wild pre styk s verejnosťou (PR). Podľa neho sa Kaprizov počas rozhovoru cítil nepríjemne.
Potom uviedol, že Kaprizovovi by sa už na túto tému nemali klásť žiadne otázky, ani po zápase. Odpovedať si želá len otázky spojené s hokejom.
V minulosti sa pre ruské médium Match TV vyjadril takto: "Všetci hráči chcú reprezentovať ruskú reprezentáciu. A viete čo? Aj hráči z iných krajín chcú, aby sa Rusko vrátilo. Napríklad na olympiáde sa veci mohli vyvinúť úplne inak. Každý chápe, že turnaje, ako sú tieto, nie sú bez Ruska také isté," prezradil Kaprizov.
Za národný tím odohral majstrovstvá sveta v rokoch 2018 aj 2019 a zúčastnil sa aj ZOH 2018, kde však ruský tím súťažil pod neutrálnou vlajkou.
Zdroj: SITA.sk - Kaprizov sa nahneval, keď s ním novinár nesúhlasil ohľadom návratu Ruska: Azda nechcete, aby sa vrátilo? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský hokejista Kirill Kaprizov, ktorý je v NHL lídrom v počte strelených gólov, sa vyjadril k téme rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu (CAS) o návrate Ruska na medzinárodnú scénu.
"Je to skvelá vec. Každý hráč chce reprezentovať svoju krajinu, takže pre všetkých je to naozaj dobrá správa," uviedla hviezda tímu Minnesota Wild.
Následne však vznikla skupina viacerých krajín na čele s Fínskom, Švédskom, Nórskom, Dánskom, Českom, Lotyšskom a Rakúskom, ktoré odmietajú hrať proti "zbornej". Na šampionáte juniorov ich nechce ani Kanada.
Neveril vlastným ušiam
Pred zápasom vo Philadelphii, ktorý Minnesota zvládla 4:2 a Kaprizov raz asistoval, sa ho po rannom rozkorčuľovaní redaktor denníka IS opýtal na názor na nový vývoj udalostí. "Na to nemám odpoveď. Neviem," reagoval ruský útočník.
Novinár následne položil doplňujúcu otázku, či by podľa neho malo byť Rusku umožnené vrátiť sa na významné medzinárodné turnaje.
Táto otázka Kaprizova rozrušila. "Samozrejme, že by malo. Ako to presne myslíte? Prečo nie? Azda nechcete, aby sa Rusko vrátilo?" spýtal sa reportéra.
Otázky len o hokeji
Ten vysvetlil, že sa len pýtal na názor, pričom pripomenul, že ruská vojna na Ukrajine stále pokračuje. "O politike sa nebavíme. Toto je šport," dôrazne odpovedal Kaprizov, ktorý dal najavo, že už o tejto téme nechce ďalej diskutovať a odišiel.
Krátko nato oslovil žurnalistu zástupca Wild pre styk s verejnosťou (PR). Podľa neho sa Kaprizov počas rozhovoru cítil nepríjemne.
Potom uviedol, že Kaprizovovi by sa už na túto tému nemali klásť žiadne otázky, ani po zápase. Odpovedať si želá len otázky spojené s hokejom.
V minulosti sa pre ruské médium Match TV vyjadril takto: "Všetci hráči chcú reprezentovať ruskú reprezentáciu. A viete čo? Aj hráči z iných krajín chcú, aby sa Rusko vrátilo. Napríklad na olympiáde sa veci mohli vyvinúť úplne inak. Každý chápe, že turnaje, ako sú tieto, nie sú bez Ruska také isté," prezradil Kaprizov.
Za národný tím odohral majstrovstvá sveta v rokoch 2018 aj 2019 a zúčastnil sa aj ZOH 2018, kde však ruský tím súťažil pod neutrálnou vlajkou.
Zdroj: SITA.sk - Kaprizov sa nahneval, keď s ním novinár nesúhlasil ohľadom návratu Ruska: Azda nechcete, aby sa vrátilo? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Výsledok amerických volieb je podľa Európskeho parlamentu jasným signálom nespokojnosti s Trumpovou politikou
- Kybernetický útok zasiahol krvné banky vo Francúzsku, útočníci sa pokúsili zvýšiť teplotu skladovanej plazmy
- Kto by mal získať titul v Niké lige? Superpočítač vypočítal, že to Slovan Bratislava nebude – VIDEO
- Pellegrini prezradil, čo je najväčším bohatstvom krajín V4. Ropa ani plyn to nie sú
- Zomrel najväčší režisér talianskej erotickej kinematografie Tinto Brass, dožil sa 93 rokov