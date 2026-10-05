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 24hod.sk    Šport

05. októbra 2026

Do Bratislavy zavítajú tisícky univerzitných športovcov. Univerzita Komenského obhajuje vlaňajšie prvenstvo



Podujatie World InterUniversities Championships (WIUC) ovládli športovci z Univerzity Komenského v Bratislave už šesťkrát. V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník svetového šampionát ...



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bp_5355 scaled 1 676x451 5.10.2026 (SITA.sk) - Podujatie World InterUniversities Championships (WIUC) ovládli športovci z Univerzity Komenského v Bratislave už šesťkrát.


V úvode novembra bude Bratislava hostiť 11. ročník svetového šampionát univerzít. Do hlavného mesta Slovenska tak od 4. do 8. novembra zavítajú tisícky športovcov a športovkýň z univerzít z celého sveta. Súčasťou podujatia a partnerom World InterUniversities Championships (WIUC) je aj Univerzita Komenského v Bratislave.

Počas piatich súťažných dní sa do diania zapojí cez 5-tisíc študentov, ktorý sa predstavia v kolektívnych aj individuálnych športoch. Súťaže sa uskutočnia vo futbale, futsale, basketbale, volejbale, hádzanej, ragby, florbale, tenise, stolnom tenise, bedmintone, padele, plávaní či atletike. Súčasťou podujatia bude aj cheerleading.

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"Teší ma, že Bratislava bude po prvýkrát hostiť World InterUniversities Championships a Univerzita Komenského bude významnou súčasťou tohto výnimočného medzinárodného podujatia. Verím, že naši študenti a študentky nadviažu na úspechy z predchádzajúcich ročníkov a svojimi výkonmi budú dôstojne reprezentovať nielen našu univerzitu, ale aj Slovensko,“ uviedol rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.

Bratislavská UK až šesťkrát dosiahla celkový triumf na tomto podujatí (2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025), raz skončila v hodnotení na 2. pozícii (2022). V domácom prostredí tak bude obhajovať prvenstvo z ostatných troch ročníkov akcie.



Zdroj: SITA.sk - Do Bratislavy zavítajú tisícky univerzitných športovcov. Univerzita Komenského obhajuje vlaňajšie prvenstvo © SITA Všetky práva vyhradené.

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