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05. októbra 2026
Alcaraz sa na turnaji v Tokiu dostal už do finále, môže tam obhájiť titul spred roka
Tagy: ATP Tour
Svetová trojka v pondelkovom semifinále zdolala krajana Jaumeho Munara. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa ako obhajca titulu prebojoval už do finále turnaja ATP v japonskom Tokiu. V semifinále zdolal ...
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5.10.2026 (SITA.sk) - Svetová trojka v pondelkovom semifinále zdolala krajana Jaumeho Munara.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa ako obhajca titulu prebojoval už do finále turnaja ATP v japonskom Tokiu. V semifinále zdolal svojho krajana Jaumeho Munara po tuhom boji 5:7, 6:3, 6:1. Svetová trojka priznala, že po pauze zavinenej zranení zápästia ešte stále hľadá stratenú "konzistenciu" vo svojej hre a momentálne sa snaží znovu dostať na vysokú úroveň. Pred mesiacom sa prebojoval do štvrťfinále US Open.
"Momentálne sa snažím získať späť svoj herný level. Povedal by som, že som od neho ešte pomerne ďaleko," uviedol Alcaraz o svojej súčasnej forme v porovnaní s úspechmi spred roka.
Pre víťaza Australian Open je dôležité "cítiť sa dobre" a "dostať sa do rytmu zápasov a turnajov". Aj keď na začiatku pondelkového semifinálového zápasu urobil viaceré chyby, vrátane štyroch dvojchýb v prvom sete, nakoniec zvíťazil.
Využíval kvalitné podanie a agresívne returny, ktoré nútili Munara neustále pohybovať sa po základnej čiare, pričom hru obohatil o delikátne skrátené loptičky, ktoré nadchli obecenstvo v hľadisku.
Munar si zachoval chladnú hlavu a so súperom držal krok najmä v úvode zápasu, no presné forehandy a rýchle voleje Alcaraza mu napokon "nedali šancu" na úspech. Alcaraz zlomil servis súpera v prvej, tretej aj deviatej hre druhého setu. V treťom sete dominoval a zápas ukončil po dvoch hodinách a 31 minútach.
"Neviem, čo to bolo do polovice druhého setu. Vlani som sem prišiel s množstvom trofejí a veľkou sebadôverou, no teraz budem bojovať o rovnaký výsledok, s čím som naozaj spokojný," priznal Alcaraz.
Vo finále sa stretne s nasadenou devätnástkou Čechom Jiřím Lehečkom, ktorý v druhom semifinále zdolal Monačana Valentina Vacherota 6:4, 6:2.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz sa na turnaji v Tokiu dostal už do finále, môže tam obhájiť titul spred roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa ako obhajca titulu prebojoval už do finále turnaja ATP v japonskom Tokiu. V semifinále zdolal svojho krajana Jaumeho Munara po tuhom boji 5:7, 6:3, 6:1. Svetová trojka priznala, že po pauze zavinenej zranení zápästia ešte stále hľadá stratenú "konzistenciu" vo svojej hre a momentálne sa snaží znovu dostať na vysokú úroveň. Pred mesiacom sa prebojoval do štvrťfinále US Open.
"Momentálne sa snažím získať späť svoj herný level. Povedal by som, že som od neho ešte pomerne ďaleko," uviedol Alcaraz o svojej súčasnej forme v porovnaní s úspechmi spred roka.
Pre víťaza Australian Open je dôležité "cítiť sa dobre" a "dostať sa do rytmu zápasov a turnajov". Aj keď na začiatku pondelkového semifinálového zápasu urobil viaceré chyby, vrátane štyroch dvojchýb v prvom sete, nakoniec zvíťazil.
Využíval kvalitné podanie a agresívne returny, ktoré nútili Munara neustále pohybovať sa po základnej čiare, pričom hru obohatil o delikátne skrátené loptičky, ktoré nadchli obecenstvo v hľadisku.
Munar si zachoval chladnú hlavu a so súperom držal krok najmä v úvode zápasu, no presné forehandy a rýchle voleje Alcaraza mu napokon "nedali šancu" na úspech. Alcaraz zlomil servis súpera v prvej, tretej aj deviatej hre druhého setu. V treťom sete dominoval a zápas ukončil po dvoch hodinách a 31 minútach.
"Neviem, čo to bolo do polovice druhého setu. Vlani som sem prišiel s množstvom trofejí a veľkou sebadôverou, no teraz budem bojovať o rovnaký výsledok, s čím som naozaj spokojný," priznal Alcaraz.
Vo finále sa stretne s nasadenou devätnástkou Čechom Jiřím Lehečkom, ktorý v druhom semifinále zdolal Monačana Valentina Vacherota 6:4, 6:2.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz sa na turnaji v Tokiu dostal už do finále, môže tam obhájiť titul spred roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ATP Tour
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