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06. októbra 2026
Výhra v Moldavsku priblíži Slovákov k postupu v Lige národov, ale prehra môže všetko skomplikovať
Na slovenských futbalistov čaká štvrtý zápas Ligy národov 2026/2027 v Moldavsku. Siahodlhý úvodný blok zápasov v Lige národov 2026/2027 zakončia futbaloví reprezentanti Slovenska v Kišiňove proti ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Na slovenských futbalistov čaká štvrtý zápas Ligy národov 2026/2027 v Moldavsku.
Siahodlhý úvodný blok zápasov v Lige národov 2026/2027 zakončia futbaloví reprezentanti Slovenska v Kišiňove proti Moldavsku.
Pôjde o súboj prvých dvoch tímov tabuľky 3. skupiny C-divízie LN, Slováci majú na čele 7 bodov, Moldavci na druhom mieste o tri menej.
V prípade víťazstva sa zverenci trénera Vladimíra Weissa st. výrazne priblížia k postupu do B-dívizie. Ak však prehrajú, Moldavsko sa bodovo dotiahne na Slovensko.
"Domáci cítia šancu, uhrali fantastické tri body v Kazachstane. V skupine je preto všetko otvorené. Očakávam po dlhom čase plný štadión v Moldavsku. Účinkujem tu tretíkrát počas mojej trénerskej kariéry (predtým s klubom Artmedia Petržalka a tiež s gruzínskou reprezentáciou - pozn.), vieme, aké je tu publikum," povedal Vladimír Weiss, cituje ho web Slovenského futbalového zväzu.
Weiss si uvedomuje, že len lepší výkon ako zatiaľ naposledy na Faerských ostrovoch (remíza 1:1) zabezpečí Slovákom víťazstvo v Kišiňove.
"Musíme byť efektívnejší než v zápasoch, v ktorých sme mali dostatok šancí a dali sme len dva góly. Čakám ťažký boj na emóciách. Musíme sa vydať všetci na vyše 100 percent, aby sme boli úspešní," pokračoval slovenský tréner.
V prvom meraní síl v Prešove slovenskí futbalisti zdolali Moldavcov 2:0. Ak sa im to podarí aj v odvete, budú mať 10 bodov a pred zostávajúcimi dvoma novembrovými zápasmi doma s Faerskými ostrovmi a v Kazachstane postupové tromfy v rukách.
"Domáci budú hnaní dopredu, musíme sa s tým vyrovnať. Chceme hrať dobre, vyhrať a rozhodnúť skupinu už v utorok. Či sa nám to podarí, uvidíme. Môže byť prakticky rozhodnuté v utorok, ale aj po piatom zápase či poslednom. Karty sú rozdané, uvidíme, ako budú hrať naši súperi," doplnil Weiss.
Jeden z kľúčových hráčov Slovenska a strelec víťazného gólu doma proti Kazachstanu Dávid Hancko upozorňuje na neľahký zápas.
"Možno na nás budú chcieť vyskočiť ešte viac a budeme z toho vedieť vyjsť, dostaneme viac priestoru. Prvých 20 minút s nimi doma nebolo vôbec ideálnych, vonku by nás to mohlo stáť oveľa viac. Musíme byť na to pripravení - mať pokryté ich brejky, mať druhé lopty. Keď sa im v tom vyrovnáme, ukážeme dopredu svoju kvalitu a budeme efektívni," uviedol Hancko pre futbalsfz.sk.
V Kišiňove sa bude hrať v utorok od 20.45 h na štadióne Zimbru s kapacitou 10 500 divákov. Ako hlavný povedie zápas Moldavsko - Slovensko Yigal Frid, 34-ročný rozhodca z Izraela.
Zdroj: SITA.sk - Výhra v Moldavsku priblíži Slovákov k postupu v Lige národov, ale prehra môže všetko skomplikovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Siahodlhý úvodný blok zápasov v Lige národov 2026/2027 zakončia futbaloví reprezentanti Slovenska v Kišiňove proti Moldavsku.
Pôjde o súboj prvých dvoch tímov tabuľky 3. skupiny C-divízie LN, Slováci majú na čele 7 bodov, Moldavci na druhom mieste o tri menej.
Domáci cítia šancu
V prípade víťazstva sa zverenci trénera Vladimíra Weissa st. výrazne priblížia k postupu do B-dívizie. Ak však prehrajú, Moldavsko sa bodovo dotiahne na Slovensko.
"Domáci cítia šancu, uhrali fantastické tri body v Kazachstane. V skupine je preto všetko otvorené. Očakávam po dlhom čase plný štadión v Moldavsku. Účinkujem tu tretíkrát počas mojej trénerskej kariéry (predtým s klubom Artmedia Petržalka a tiež s gruzínskou reprezentáciou - pozn.), vieme, aké je tu publikum," povedal Vladimír Weiss, cituje ho web Slovenského futbalového zväzu.
Všetci na 100%
Weiss si uvedomuje, že len lepší výkon ako zatiaľ naposledy na Faerských ostrovoch (remíza 1:1) zabezpečí Slovákom víťazstvo v Kišiňove.
"Musíme byť efektívnejší než v zápasoch, v ktorých sme mali dostatok šancí a dali sme len dva góly. Čakám ťažký boj na emóciách. Musíme sa vydať všetci na vyše 100 percent, aby sme boli úspešní," pokračoval slovenský tréner.
Karty sú rozdané
V prvom meraní síl v Prešove slovenskí futbalisti zdolali Moldavcov 2:0. Ak sa im to podarí aj v odvete, budú mať 10 bodov a pred zostávajúcimi dvoma novembrovými zápasmi doma s Faerskými ostrovmi a v Kazachstane postupové tromfy v rukách.
"Domáci budú hnaní dopredu, musíme sa s tým vyrovnať. Chceme hrať dobre, vyhrať a rozhodnúť skupinu už v utorok. Či sa nám to podarí, uvidíme. Môže byť prakticky rozhodnuté v utorok, ale aj po piatom zápase či poslednom. Karty sú rozdané, uvidíme, ako budú hrať naši súperi," doplnil Weiss.
Jeden z kľúčových hráčov Slovenska a strelec víťazného gólu doma proti Kazachstanu Dávid Hancko upozorňuje na neľahký zápas.
Pokryť brejky a mať druhé lopty
"Možno na nás budú chcieť vyskočiť ešte viac a budeme z toho vedieť vyjsť, dostaneme viac priestoru. Prvých 20 minút s nimi doma nebolo vôbec ideálnych, vonku by nás to mohlo stáť oveľa viac. Musíme byť na to pripravení - mať pokryté ich brejky, mať druhé lopty. Keď sa im v tom vyrovnáme, ukážeme dopredu svoju kvalitu a budeme efektívni," uviedol Hancko pre futbalsfz.sk.
V Kišiňove sa bude hrať v utorok od 20.45 h na štadióne Zimbru s kapacitou 10 500 divákov. Ako hlavný povedie zápas Moldavsko - Slovensko Yigal Frid, 34-ročný rozhodca z Izraela.
Zdroj: SITA.sk - Výhra v Moldavsku priblíži Slovákov k postupu v Lige národov, ale prehra môže všetko skomplikovať © SITA Všetky práva vyhradené.
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