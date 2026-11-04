Dobrovodský dohliada už aj na migračné a azylové konania, financie na činnosť zabezpečí Únia
Kancelária ombudsmana už uskutočnila monitorovacie návštevy hraničných prechodov, pracovísk hraničnej polície a záchytného tábora na východnom Slovensku. Verejný ochranca práv
4.11.2026 (SITA.sk) - Kancelária ombudsmana už uskutočnila monitorovacie návštevy hraničných prechodov, pracovísk hraničnej polície a záchytného tábora na východnom Slovensku.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský od júna tohto roku pôsobí v rámci nezávislého monitorovacieho mechanizmu (NMM) ako dohľad nad zákonnosťou postupov orgánov verejnej moci v migračných a azylových konaniach a vo veci dodržiavania základných práv cudzincov, ktorých sa tieto postupy týkajú. Ako v tejto súvislosti informovala Kancelária ombudsmana, na zabezpečenie nových úloh bude čerpať prostriedky predovšetkým z fondov Európskej únie.
Mandát nezávislého monitorovacieho mechanizmu vykonáva konkrétne päť nových zamestnancov kancelárie a výdavky potrebné na jeho vykonávanie budú hradené z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Úrad ombudsmana totiž podal žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na národný projekt „Vybudovanie a plnenie úloh nezávislého monitorovacieho mechanizmu podľa Paktu o migrácii a azyle,“ ktorá bola schválená začiatkom októbra.
„Som veľmi rád, že sa nám podarí historicky prvýkrát počas existencie Kancelárie verejného ochrancu práv čerpať prostriedky zo zdrojov Európskej únie. Riadiaci orgán fondu AMIF, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, práve pripravuje zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Po jej podpise bude kancelária čerpať prostriedky zo zdrojov EÚ minimálne do konca roka 2029, a to v predpokladanom objeme takmer 1,25 milióna eur,“ zdôraznil verejný ochranca práv.
Pripomenul pritom, že pakt o migrácii a azyle stanovuje spoločné pravidlá pre kontrolu vonkajších hraníc EÚ, preverovanie osôb a vybavovanie žiadostí o azyl. Jeho cieľom je zrýchliť a zjednotiť tieto postupy a jasnejšie rozdeliť zodpovednosť medzi členskými štátmi, pričom súčasťou pravidiel sú aj záruky dodržiavania základných práv
Plnenie úloh NMM ombudsman zabezpečuje prostredníctvom odborného tímu svojej kancelárie, ktorý sleduje dodržiavanie právnych záruk pri preverovaní štátnych príslušníkov tretích krajín a pri konaní o azyle na hraniciach. Tím sa zameriava na prístup k medzinárodnej ochrane, zákonnosť zaistenia a ochranu detí a ďalších zraniteľných osôb.
Monitoruje aj dodržiavanie zákazu vrátenia človeka do krajiny, kde mu hrozí mučenie alebo prenasledovanie. Verejný ochranca práv o udelení azylu ani o prijímaní cudzincov nerozhoduje, jeho úlohou je ale nezávisle kontrolovať dodržiavanie právnych pravidiel.
Kancelária ombudsmana už uskutočnila monitorovacie návštevy hraničných prechodov, pracovísk hraničnej polície a záchytného tábora na východnom Slovensku. V októbri na ne nadviazalo monitorovanie pracovísk hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave. Tím sa zameral na uplatňovanie nových postupov, podmienky prijímania a zaistenia a dodržiavanie právnych záruk. Súčasťou jeho činnosti bolo aj nezávislé pozorovanie priebehu azylového pohovoru.
Kancelária zároveň nastavila priebežnú výmenu informácií s Policajným zborom a Ministerstvom vnútra SR na podporu včasného a systematického monitorovania. Otvorenou výzvou oslovila aj odborníkov a organizácie, aby poskytli poznatky a podklady využiteľné pri monitorovaní.
Odbornú pripravenosť Dobrovodského tím posilnil školeniami v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a výmenou skúseností s českými kolegami. Kancelária pripravila aj viacjazyčné informačné materiály o monitorovaní a možnostiach podania podnetu. Zistenia z monitorovacej činnosti úrad spracuje do súhrnnej správy, ktorú zverejní na svojom webe. Na doterajšie aktivity nadviaže aj novembrová návšteva zástupcov Agentúry Európskej únie pre azyl (EUAA).
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský dohliada už aj na migračné a azylové konania, financie na činnosť zabezpečí Únia © SITA Všetky práva vyhradené.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský od júna tohto roku pôsobí v rámci nezávislého monitorovacieho mechanizmu (NMM) ako dohľad nad zákonnosťou postupov orgánov verejnej moci v migračných a azylových konaniach a vo veci dodržiavania základných práv cudzincov, ktorých sa tieto postupy týkajú. Ako v tejto súvislosti informovala Kancelária ombudsmana, na zabezpečenie nových úloh bude čerpať prostriedky predovšetkým z fondov Európskej únie.
Mandát vykonáva päť nových zamestnancov
Mandát nezávislého monitorovacieho mechanizmu vykonáva konkrétne päť nových zamestnancov kancelárie a výdavky potrebné na jeho vykonávanie budú hradené z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Úrad ombudsmana totiž podal žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na národný projekt „Vybudovanie a plnenie úloh nezávislého monitorovacieho mechanizmu podľa Paktu o migrácii a azyle,“ ktorá bola schválená začiatkom októbra.
„Som veľmi rád, že sa nám podarí historicky prvýkrát počas existencie Kancelárie verejného ochrancu práv čerpať prostriedky zo zdrojov Európskej únie. Riadiaci orgán fondu AMIF, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, práve pripravuje zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Po jej podpise bude kancelária čerpať prostriedky zo zdrojov EÚ minimálne do konca roka 2029, a to v predpokladanom objeme takmer 1,25 milióna eur,“ zdôraznil verejný ochranca práv.
Pripomenul pritom, že pakt o migrácii a azyle stanovuje spoločné pravidlá pre kontrolu vonkajších hraníc EÚ, preverovanie osôb a vybavovanie žiadostí o azyl. Jeho cieľom je zrýchliť a zjednotiť tieto postupy a jasnejšie rozdeliť zodpovednosť medzi členskými štátmi, pričom súčasťou pravidiel sú aj záruky dodržiavania základných práv
Plnenie úloh NMM ombudsman zabezpečuje prostredníctvom odborného tímu svojej kancelárie, ktorý sleduje dodržiavanie právnych záruk pri preverovaní štátnych príslušníkov tretích krajín a pri konaní o azyle na hraniciach. Tím sa zameriava na prístup k medzinárodnej ochrane, zákonnosť zaistenia a ochranu detí a ďalších zraniteľných osôb.
Uskutočnili monitorovacie návštevy
Monitoruje aj dodržiavanie zákazu vrátenia človeka do krajiny, kde mu hrozí mučenie alebo prenasledovanie. Verejný ochranca práv o udelení azylu ani o prijímaní cudzincov nerozhoduje, jeho úlohou je ale nezávisle kontrolovať dodržiavanie právnych pravidiel.
Kancelária ombudsmana už uskutočnila monitorovacie návštevy hraničných prechodov, pracovísk hraničnej polície a záchytného tábora na východnom Slovensku. V októbri na ne nadviazalo monitorovanie pracovísk hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave. Tím sa zameral na uplatňovanie nových postupov, podmienky prijímania a zaistenia a dodržiavanie právnych záruk. Súčasťou jeho činnosti bolo aj nezávislé pozorovanie priebehu azylového pohovoru.
Kancelária zároveň nastavila priebežnú výmenu informácií s Policajným zborom a Ministerstvom vnútra SR na podporu včasného a systematického monitorovania. Otvorenou výzvou oslovila aj odborníkov a organizácie, aby poskytli poznatky a podklady využiteľné pri monitorovaní.
Odbornú pripravenosť Dobrovodského tím posilnil školeniami v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a výmenou skúseností s českými kolegami. Kancelária pripravila aj viacjazyčné informačné materiály o monitorovaní a možnostiach podania podnetu. Zistenia z monitorovacej činnosti úrad spracuje do súhrnnej správy, ktorú zverejní na svojom webe. Na doterajšie aktivity nadviaže aj novembrová návšteva zástupcov Agentúry Európskej únie pre azyl (EUAA).
Zdroj: SITA.sk - Dobrovodský dohliada už aj na migračné a azylové konania, financie na činnosť zabezpečí Únia © SITA Všetky práva vyhradené.