Trump po volebnom debakli republikánov ospevoval novú sálu Bieleho domu
Demokrati ovládli obe komory Kongresu, prezident však svoje prvé povolebné vystúpenie začal chválou kontroverzného stavebného projektu za stovky miliónov dolárov. Americký ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Demokrati ovládli obe komory Kongresu, prezident však svoje prvé povolebné vystúpenie začal chválou kontroverzného stavebného projektu za stovky miliónov dolárov.
„Bude to nielen jedna z najväčších, ale myslím si, že aj najkrajšia tanečná sála na celom svete,“ vyhlásil Trump priamo na stavenisku.
Prezident sa spočiatku vôbec nevenoval utorkovým voľbám, v ktorých demokrati získali väčšinu v Snemovni reprezentantov aj Senáte. Neskôr však pripustil, že za volebným debaklom republikánov stojí najmä nepopulárna vojna s Iránom.
„Myslím si, že je to do veľkej miery pravda, pretože vojna krátkodobo trochu zvýšila ceny benzínu,“ povedal v reakcii na vyjadrenie viceprezidenta JD Vancea, podľa ktorého bol konflikt hlavnou príčinou porážky.
Trump však rozhodnutie zaútočiť na Irán obhajoval. „Keby som sa mal rozhodnúť znova, musel by som urobiť to isté. Z dlhodobého hľadiska je to jediné riešenie. Nemôžeme dovoliť Iránu získať jadrovú zbraň,“ zdôraznil.
Prezident zároveň odmietol možnosť odvolania ministra obrany Peta Hegsetha, ktorý patrí medzi najvýraznejších zástancov vojenských operácií proti Iránu.
„Nie, myslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ odpovedal na otázku, či uvažuje o jeho výmene.
Trump sa vyjadril aj k možnosti, že demokrati po prevzatí kontroly nad Kongresom v januári 2027 iniciujú proti nemu ďalšiu ústavnú žalobu. „Myslím si, že keby to urobili, zničilo by to Demokratickú stranu,“ vyhlásil. Zároveň trval na tom, že na takýto postup neexistuje žiadny dôvod.
Demokratická väčšina v Kongrese môže počas zostávajúcich dvoch rokov Trumpovho mandátu blokovať jeho legislatívne návrhy a začať vyšetrovanie administratívy.
Samotná výstavba novej sály Bieleho domu vyvoláva kontroverzie pre zbúranie východného krídla historického sídla a vysoké náklady.
Trump ich odhaduje na 400 miliónov dolárov (približne 345 miliónov eur), ktoré majú podľa neho uhradiť súkromní darcovia.
Prezident však aj napriek volebnej porážke zostáva presvedčený, že jeho politické a vojenské rozhodnutia boli správne.
Zdroj: SITA.sk - Trump po volebnom debakli republikánov ospevoval novú sálu Bieleho domu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump sa v stredu prvýkrát verejne postavil pred novinárov po drvivej porážke svojej Republikánskej strany v kongresových voľbách.
Namiesto politických dôsledkov hlasovania však začal rozprávať o novej reprezentačnej sále Bieleho domu, ktorej výstavbu osobne presadzuje.
„Bude to nielen jedna z najväčších, ale myslím si, že aj najkrajšia tanečná sála na celom svete,“ vyhlásil Trump priamo na stavenisku.
Voľby ho nezaujímali
Prezident sa spočiatku vôbec nevenoval utorkovým voľbám, v ktorých demokrati získali väčšinu v Snemovni reprezentantov aj Senáte. Neskôr však pripustil, že za volebným debaklom republikánov stojí najmä nepopulárna vojna s Iránom.
„Myslím si, že je to do veľkej miery pravda, pretože vojna krátkodobo trochu zvýšila ceny benzínu,“ povedal v reakcii na vyjadrenie viceprezidenta JD Vancea, podľa ktorého bol konflikt hlavnou príčinou porážky.
Zaútočil by znova
Trump však rozhodnutie zaútočiť na Irán obhajoval. „Keby som sa mal rozhodnúť znova, musel by som urobiť to isté. Z dlhodobého hľadiska je to jediné riešenie. Nemôžeme dovoliť Iránu získať jadrovú zbraň,“ zdôraznil.
Prezident zároveň odmietol možnosť odvolania ministra obrany Peta Hegsetha, ktorý patrí medzi najvýraznejších zástancov vojenských operácií proti Iránu.
„Nie, myslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ odpovedal na otázku, či uvažuje o jeho výmene.
Zničení demokrati
Trump sa vyjadril aj k možnosti, že demokrati po prevzatí kontroly nad Kongresom v januári 2027 iniciujú proti nemu ďalšiu ústavnú žalobu. „Myslím si, že keby to urobili, zničilo by to Demokratickú stranu,“ vyhlásil. Zároveň trval na tom, že na takýto postup neexistuje žiadny dôvod.
Demokratická väčšina v Kongrese môže počas zostávajúcich dvoch rokov Trumpovho mandátu blokovať jeho legislatívne návrhy a začať vyšetrovanie administratívy.
Veľmi veľa peňazí
Samotná výstavba novej sály Bieleho domu vyvoláva kontroverzie pre zbúranie východného krídla historického sídla a vysoké náklady.
Trump ich odhaduje na 400 miliónov dolárov (približne 345 miliónov eur), ktoré majú podľa neho uhradiť súkromní darcovia.
Prezident však aj napriek volebnej porážke zostáva presvedčený, že jeho politické a vojenské rozhodnutia boli správne.
Zdroj: SITA.sk - Trump po volebnom debakli republikánov ospevoval novú sálu Bieleho domu © SITA Všetky práva vyhradené.
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