Falošné oznámenia o pokute sa objavili za stieračmi áut, podvodníci chceli sto eur na bankový účet – FOTO
Mestská polícia Bratislava upozornila obyvateľov a majiteľov vozidiel, aby na základe takýchto oznámení nič neuhrádzali. V bratislavskej Dúbravke sa v stredu ráno objavili na vozidlách falošné ...
4.11.2026 (SITA.sk) - Mestská polícia Bratislava upozornila obyvateľov a majiteľov vozidiel, aby na základe takýchto oznámení nič neuhrádzali.
V bratislavskej Dúbravke sa v stredu ráno objavili na vozidlách falošné oznámenia o pokutách. Na prípad upozornila Mestská polícia Bratislava (MsP BA) na sociálnej sieti. „Majitelia vozidiel na Koprivnickej a Karola Adlera si za stieračmi vozidiel našli falošné oznámenia o priestupku, ktoré sa vydávajú za dokument MsP BA a vyzývajú vodičov na zaplatenie 100-eurovej pokuty na uvedený bankový účet," priblížila mestská polícia.
Zároveň upozornila obyvateľov a majiteľov vozidiel, aby na základe takýchto oznámení nič neuhrádzali, nakoľko ide o falošné dokumenty z dielne podvodníkov. „MsP BA pokuty týmto spôsobom neukladá. Za stierače vozidiel nikdy neumiestňujeme výzvy na zaplatenie pokuty prevodom na účet," zdôraznila polícia. Pri dopravnom priestupku vodiča riešia buď priamo na mieste, alebo ho predvolajú na okresné veliteľstvo. V prípade využitia objektívnej zodpovednosti doručujú platobný rozkaz oficiálnou cestou.
Na falošnom oznámení je pritom podľa MsP BA viacero podozrivých prvkov, ktoré by mali vzbudiť pozornosť. „Jedným z najvýraznejších je už samotné logo MsP BA v hornej časti dokumentu, ktoré s naším skutočným logom veľa spoločného nemá," uvádza mestská polícia s tým, že konaním sa už zaoberá Policajný zbor SR, nakoľko môže ísť o trestný čin. MsP BA vyzýva obyvateľov, aby v prípade podobnej skúsenosti alebo podozrenia kontaktovali mestskú polícia na čísle 159.
Zdroj: SITA.sk - Falošné oznámenia o pokute sa objavili za stieračmi áut, podvodníci chceli sto eur na bankový účet – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V bratislavskej Dúbravke sa v stredu ráno objavili na vozidlách falošné oznámenia o pokutách. Na prípad upozornila Mestská polícia Bratislava (MsP BA) na sociálnej sieti. „Majitelia vozidiel na Koprivnickej a Karola Adlera si za stieračmi vozidiel našli falošné oznámenia o priestupku, ktoré sa vydávajú za dokument MsP BA a vyzývajú vodičov na zaplatenie 100-eurovej pokuty na uvedený bankový účet," priblížila mestská polícia.
Zároveň upozornila obyvateľov a majiteľov vozidiel, aby na základe takýchto oznámení nič neuhrádzali, nakoľko ide o falošné dokumenty z dielne podvodníkov. „MsP BA pokuty týmto spôsobom neukladá. Za stierače vozidiel nikdy neumiestňujeme výzvy na zaplatenie pokuty prevodom na účet," zdôraznila polícia. Pri dopravnom priestupku vodiča riešia buď priamo na mieste, alebo ho predvolajú na okresné veliteľstvo. V prípade využitia objektívnej zodpovednosti doručujú platobný rozkaz oficiálnou cestou.
Na falošnom oznámení je pritom podľa MsP BA viacero podozrivých prvkov, ktoré by mali vzbudiť pozornosť. „Jedným z najvýraznejších je už samotné logo MsP BA v hornej časti dokumentu, ktoré s naším skutočným logom veľa spoločného nemá," uvádza mestská polícia s tým, že konaním sa už zaoberá Policajný zbor SR, nakoľko môže ísť o trestný čin. MsP BA vyzýva obyvateľov, aby v prípade podobnej skúsenosti alebo podozrenia kontaktovali mestskú polícia na čísle 159.
Zdroj: SITA.sk - Falošné oznámenia o pokute sa objavili za stieračmi áut, podvodníci chceli sto eur na bankový účet – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Zomrel najväčší režisér talianskej erotickej kinematografie Tinto Brass, dožil sa 93 rokov
- Francúzsky Lyon slovenského brankára Greifa prišiel nečakane o trénera. Fonseca neodolal vábeniu z vlasti
- Prokurátorská rada kritizuje Ficovho poradcu Lindtnera, niektorých prokurátorov označil za sadistov
- Nový James Bond má horúceho favorita. Prezradili ho martini a stávkové kurzy?
- Haas ukončil spoluprácu s Francúzom Oconom. Kto ho nahradí v Sao Paule?