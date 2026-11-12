Efektívny výkon Wembanyamu pri víťazstve San Antonia. Dončič nastrieľal 32 bodov, no zranil sa – VIDEO
Na čele Západnej konferencie tak má Los Angeles Lakers náskok pred San Antoniom Spurs o jeden triumf navyše. San Antonio Spurs zmazal 22-bodové manko a ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Na čele Západnej konferencie tak má Los Angeles Lakers náskok pred San Antoniom Spurs o jeden triumf navyše.
San Antonio Spurs zmazal 22-bodové manko a zdolal Chicago Bulls 124:119. Pripísal si tak desiate víťazstvo v NBA v rade a naďalej vyvíja tlak na lídra súťaže Los Angeles Lakers, ktoré vďaka víťazstvu 123:112 na palubovke Milwaukee Bucks vylepšilo svoju bilanciu na 11 výhier a 2 prehry.
Na čele Západnej konferencie tak má náskok pred Spurs, ktoré má bilanciu 10-2. Luka Dončič zaznamenal 32 bodov, no v závere štvrtej štvrtiny odchádzal z palubovky krívajúc po tom, čo si vyvrtol pravý členok.
V Chicagu nastrieľal Victor Wembanyama takisto 32 bodov a viedol tak sedem spoluhráčov, ktorí dosiahli dvojciferný počet bodov.
San Antonio muselo doťahovať 22-bodovú stratu z prvého polčasu proti trápiacemu sa Chicago Bulls, ktorý prehral už ôsmy duel v rade.
Štyridsaťjeden bodov, ktoré Chicago zaznamenalo v prvej štvrtine, predstavuje najvyšší počet, aký Spurs v tejto sezóne v úvodnej časti hry inkasovali.
Domáci síce Wembanyamu v úvode bránili úspešne, no v tomto nasadení nevydržali. Francúz napokon predviedol efektívny výkon – premenil 13 z 18 pokusov z poľa, pridal deväť doskokov, dva zisky lôpt a päť blokov.
Tréner Spurs Mitch Johnson kritizoval svoj tím za nedostatok "fyzickosti a odolnosti" v prvom polčase. "V prvom dejstve sme v obrane predviedli naozaj veľmi nekoncentrovaný výkon," uviedol.
Lakers v Milwaukee viedli väčšinu súboja, pričom aj oni čelili tímu, ktorý sa v tejto sezóne trápi – Milwaukee Bucks. "Mohol to byť pre nás zradný zápas," poznamenal tréner Lakers JJ Redick.
"Oceňujem, ako sme zvládli prvý polčas, a následne bolo skvelé, že sme si v tretej štvrtine a v úvode štvrtej dokázali vybudovať náskok," dodal s tým, že Dončičovo zranenie vyzerá byť "malé".
Jeho spoluhráč Austin Reaves bude musieť podstúpiť ďalšie vyšetrenia pre zranenie ľavej päty, ktoré utrpel v tretej štvrtine pri nešťastnom dopade.
Zdroj: SITA.sk - Efektívny výkon Wembanyamu pri víťazstve San Antonia. Dončič nastrieľal 32 bodov, no zranil sa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
San Antonio Spurs zmazal 22-bodové manko a zdolal Chicago Bulls 124:119. Pripísal si tak desiate víťazstvo v NBA v rade a naďalej vyvíja tlak na lídra súťaže Los Angeles Lakers, ktoré vďaka víťazstvu 123:112 na palubovke Milwaukee Bucks vylepšilo svoju bilanciu na 11 výhier a 2 prehry.
Na čele Západnej konferencie tak má náskok pred Spurs, ktoré má bilanciu 10-2. Luka Dončič zaznamenal 32 bodov, no v závere štvrtej štvrtiny odchádzal z palubovky krívajúc po tom, čo si vyvrtol pravý členok.
V Chicagu nastrieľal Victor Wembanyama takisto 32 bodov a viedol tak sedem spoluhráčov, ktorí dosiahli dvojciferný počet bodov.
San Antonio muselo doťahovať 22-bodovú stratu z prvého polčasu proti trápiacemu sa Chicago Bulls, ktorý prehral už ôsmy duel v rade.
Štyridsaťjeden bodov, ktoré Chicago zaznamenalo v prvej štvrtine, predstavuje najvyšší počet, aký Spurs v tejto sezóne v úvodnej časti hry inkasovali.
Domáci síce Wembanyamu v úvode bránili úspešne, no v tomto nasadení nevydržali. Francúz napokon predviedol efektívny výkon – premenil 13 z 18 pokusov z poľa, pridal deväť doskokov, dva zisky lôpt a päť blokov.
Tréner Spurs Mitch Johnson kritizoval svoj tím za nedostatok "fyzickosti a odolnosti" v prvom polčase. "V prvom dejstve sme v obrane predviedli naozaj veľmi nekoncentrovaný výkon," uviedol.
Dôležitý náskok
Lakers v Milwaukee viedli väčšinu súboja, pričom aj oni čelili tímu, ktorý sa v tejto sezóne trápi – Milwaukee Bucks. "Mohol to byť pre nás zradný zápas," poznamenal tréner Lakers JJ Redick.
"Oceňujem, ako sme zvládli prvý polčas, a následne bolo skvelé, že sme si v tretej štvrtine a v úvode štvrtej dokázali vybudovať náskok," dodal s tým, že Dončičovo zranenie vyzerá byť "malé".
Jeho spoluhráč Austin Reaves bude musieť podstúpiť ďalšie vyšetrenia pre zranenie ľavej päty, ktoré utrpel v tretej štvrtine pri nešťastnom dopade.
Zdroj: SITA.sk - Efektívny výkon Wembanyamu pri víťazstve San Antonia. Dončič nastrieľal 32 bodov, no zranil sa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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