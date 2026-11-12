Vyše 6 000 škôl v Taliansku dostalo bombové hrozby. Vláda nevylučuje koordinovanú operáciu
Masové vyhrážky vyvolali evakuácie a policajné kontroly po celom Taliansku. Minister školstva upozorňuje na možné hybridné útoky, premiérka Meloniová zvolala bezpečnostnú poradu. Viac ako 6 ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Masové vyhrážky vyvolali evakuácie a policajné kontroly po celom Taliansku. Minister školstva upozorňuje na možné hybridné útoky, premiérka Meloniová zvolala bezpečnostnú poradu.
Viac ako 6 000 škôl po celom Taliansku dostalo v stredu e-maily s bombovými hrozbami, ktoré vyvolali evakuácie a rozsiahle policajné kontroly. Podľa talianskeho ministra školstva Giuseppeho Valditaru môže počet zasiahnutých škôl ešte narásť. Hoci sa zatiaľ nepotvrdila žiadna skutočná hrozba výbuchu, talianska vláda nevylučuje, že za mimoriadne rozsiahlym zastrašovaním stojí koordinovaná operácia, ktorej cieľom je narušiť fungovanie štátu a vyvolať strach medzi obyvateľmi. Informoval o tom portál Eunews.
Valditara počas návštevy Európskeho parlamentu v Bruseli upozornil, že rozsah a opakovanie podobných incidentov vyvolávajú otázky o ich skutočnom pozadí. „Frekvencia a rôznorodosť týchto incidentov, ktoré sa netýkajú iba škôl, ale aj dopravy a ďalších organizácií, naznačujú skôr stratégiu než konanie jediného človeka posadnutého vyvolávaním rozruchu,“ vyhlásil minister. Zároveň vyzval verejnosť, aby nepodliehala panike. Talianske úrady zatiaľ neoznámili, kto hrozby rozoslal, ani nepredložili dôkazy o zapojení konkrétneho štátu či organizovanej skupiny.
Minister však incidenty zasadil do širšieho kontextu takzvanej hybridnej vojny, pri ktorej sa na destabilizáciu krajín využívajú kybernetické útoky, zastrašovanie, dezinformácie či narúšanie kritických služieb. „Musíme byť ostražití, ale zároveň si uvedomovať, že v situácii, keď sa hybridná vojna čoraz častejšie využíva ako nástroj destabilizácie štátov a ekonomík, musíme sa na to pripraviť,“ povedal Valditara. Podľa neho je preto nevyhnutné zvýšiť investície do kybernetickej bezpečnosti.
Situáciou sa začala zaoberať aj najvyššia politická úroveň. Premiérka Giorgia Meloniová zvolala do sídla vlády Palazzo Chigi rokovanie s predstaviteľmi spravodajských služieb, ministrom obrany Guidom Crosettom a ministrom vnútra Matteom Piantedosim. Cieľom je vyhodnotiť rozsah hrozieb a preveriť, či jednotlivé incidenty spolu súvisia. Zatiaľ nie je známe, či bezpečnostné zložky identifikovali pôvodcov výhražných správ.
Taliansky minister školstva zároveň podporil snahu vlády získať od Európskej komisie výnimku z rozpočtových pravidiel, ktorá by umožnila zvýšiť bezpečnostné výdavky. Zdôraznil pritom, že vláda nepresunula peniaze zo školstva na obranu. Prípad tak podľa talianskych predstaviteľov neotvára iba otázku ochrany škôl, ale aj pripravenosti štátu a celej Európskej únie na hrozby, pri ktorých môže aj jediná koordinovaná vlna falošných správ ochromiť verejné služby a vyvolať rozsiahlu neistotu.
Zdroj: SITA.sk - Vyše 6 000 škôl v Taliansku dostalo bombové hrozby. Vláda nevylučuje koordinovanú operáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako 6 000 škôl po celom Taliansku dostalo v stredu e-maily s bombovými hrozbami, ktoré vyvolali evakuácie a rozsiahle policajné kontroly. Podľa talianskeho ministra školstva Giuseppeho Valditaru môže počet zasiahnutých škôl ešte narásť. Hoci sa zatiaľ nepotvrdila žiadna skutočná hrozba výbuchu, talianska vláda nevylučuje, že za mimoriadne rozsiahlym zastrašovaním stojí koordinovaná operácia, ktorej cieľom je narušiť fungovanie štátu a vyvolať strach medzi obyvateľmi. Informoval o tom portál Eunews.
Podobné incidenty
Valditara počas návštevy Európskeho parlamentu v Bruseli upozornil, že rozsah a opakovanie podobných incidentov vyvolávajú otázky o ich skutočnom pozadí. „Frekvencia a rôznorodosť týchto incidentov, ktoré sa netýkajú iba škôl, ale aj dopravy a ďalších organizácií, naznačujú skôr stratégiu než konanie jediného človeka posadnutého vyvolávaním rozruchu,“ vyhlásil minister. Zároveň vyzval verejnosť, aby nepodliehala panike. Talianske úrady zatiaľ neoznámili, kto hrozby rozoslal, ani nepredložili dôkazy o zapojení konkrétneho štátu či organizovanej skupiny.
Minister však incidenty zasadil do širšieho kontextu takzvanej hybridnej vojny, pri ktorej sa na destabilizáciu krajín využívajú kybernetické útoky, zastrašovanie, dezinformácie či narúšanie kritických služieb. „Musíme byť ostražití, ale zároveň si uvedomovať, že v situácii, keď sa hybridná vojna čoraz častejšie využíva ako nástroj destabilizácie štátov a ekonomík, musíme sa na to pripraviť,“ povedal Valditara. Podľa neho je preto nevyhnutné zvýšiť investície do kybernetickej bezpečnosti.
Zvýšenie bezpečnostných výdavkov
Situáciou sa začala zaoberať aj najvyššia politická úroveň. Premiérka Giorgia Meloniová zvolala do sídla vlády Palazzo Chigi rokovanie s predstaviteľmi spravodajských služieb, ministrom obrany Guidom Crosettom a ministrom vnútra Matteom Piantedosim. Cieľom je vyhodnotiť rozsah hrozieb a preveriť, či jednotlivé incidenty spolu súvisia. Zatiaľ nie je známe, či bezpečnostné zložky identifikovali pôvodcov výhražných správ.
Taliansky minister školstva zároveň podporil snahu vlády získať od Európskej komisie výnimku z rozpočtových pravidiel, ktorá by umožnila zvýšiť bezpečnostné výdavky. Zdôraznil pritom, že vláda nepresunula peniaze zo školstva na obranu. Prípad tak podľa talianskych predstaviteľov neotvára iba otázku ochrany škôl, ale aj pripravenosti štátu a celej Európskej únie na hrozby, pri ktorých môže aj jediná koordinovaná vlna falošných správ ochromiť verejné služby a vyvolať rozsiahlu neistotu.
Zdroj: SITA.sk - Vyše 6 000 škôl v Taliansku dostalo bombové hrozby. Vláda nevylučuje koordinovanú operáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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