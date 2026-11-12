Potvrdené! Carrick skončil na lavičke Manchestru United, nahradiť by ho mal skúsený Argentínčan
Mauricio Pochettino má s Premier League bohaté skúsenosti - v minulosti viedol Southampton, Tottenham a Chelsea. Manchester United odvolal trénera
12.11.2026 (SITA.sk) - Mauricio Pochettino má s Premier League bohaté skúsenosti – v minulosti viedol Southampton, Tottenham a Chelsea.
Manchester United odvolal trénera Michaela Carricka po vôbec najhoršom vstupe do sezóny v Premier League. Očakáva sa, že na jeho miesto zasadne Mauricio Pochettino, ktorý v súčasnosti vedie národný tím USA.
Bývalý stredopoliar klubu doviedol v minulej sezóne mužstvo k tretiemu miestu, no v aktuálnom ročníku získal tím v desiatich zápasoch len osem bodov a uviazol v pásme zostupu. "Manchester United potvrdzuje, že Michael Carrick skončil na pozícii hlavného trénera prvého mužstva," uviedol celok vo vyhlásení.
"Michael sa vrátil do klubu v januári a doviedol tím k tretej priečke v Premier League, pričom v zostávajúcich 17 dueloch sezóny 2025/26 zaznamenal 12 víťazstiev – čo bol v danom období najvyšší bodový zisk v celej lige. Po slabom úvode do tohto ročníka dospel klub k mimoriadne ťažkému rozhodnutiu, že na dosiahnutie našich ambícií je potrebná zmena," doplnilo sa vo vyjadrení.
Carrickovým posledným súbojom na lavičke bola divoká remíza 4:4 proti Aston Ville, po ktorej zdôraznil, že sám neodíde. Vedenie sa však rozhodlo konať v nádeji, že zachráni sezónu, keďže tím v doterajších 15 meraniach síl vo všetkých súťažiach dosiahol len chabé tri víťazstvá.
Predpokladá sa, že o Carrickovej budúcnosti sa rozhodlo v stredu 11. novembra počas stretnutia v Monaku, na ktorom sa zúčastnili spoluvlastník Jim Ratcliffe, výkonný riaditeľ Omar Berrada a športový riaditeľ Jason Wilcox.
Kouč si vyslúžil uznanie za to, že dokázal stabilizovať situáciu po turbulentnom pôsobení Rúbena Amorima, ktorý bol v januári odvolaný. Tím však v tomto ročníku zaznamenal výrazný pokles formy, k čomu prispeli aj neuspokojivé prestupové kroky klubu.
Carrick mal problémy s udržaním disciplíny v kádri - kapitána Bruna Fernandesa dokonca vyradil zo zostavy po tom, čo hráč kritizoval trénerovu taktiku počas debaklu 1:4 na ihrisku nováčika Ligy majstrov z Coma. Obranca Lisandro Martínez sa zase verejne ohradil voči vedeniu klubu pre nedostatok kvalitných posíl.
Pochettino má s Premier League bohaté skúsenosti – v minulosti viedol Southampton, Tottenham a Chelsea. Trénoval tiež aj Paríž Saint-Germain.
Argentínčan pritom len pred tromi mesiacmi podpísal predĺženie zmluvy, na základe ktorej mal viesť reprezentáciu Spojených štátov amerických až do majstrovstiev sveta v roku 2030.
Televízia Sky Sports však informovala, že United dospeli k "ústnej dohode" s Pochettinom – o ktorého príchode na Old Trafford sa špekulovalo už viackrát v minulosti – a ten by sa mal stať novým hlavným kormidelníkom.
Argentínčana čaká nesmierne náročná úloha - pokúsiť sa oživiť klub, ktorý sa ani po 13 rokoch od odchodu Alexa Fergusona nedokázal plne spamätať. United od odchodu vynikajúceho škótskeho manažéra do dôchodku ešte nezískali titul v Premier League.
"Červení diabli", ktorí boli kedysi dominantnou silou anglického futbalu, sa ocitli za Manchestrom City, Liverpoolom a Arsenalom. Najbližší zápas čaká Manchester United 22. novembra na štadióne Anfield proti ich veľkému rivalovi – FC Liverpool.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Carrick skončil na lavičke Manchestru United, nahradiť by ho mal skúsený Argentínčan © SITA Všetky práva vyhradené.
Manchester United odvolal trénera Michaela Carricka po vôbec najhoršom vstupe do sezóny v Premier League. Očakáva sa, že na jeho miesto zasadne Mauricio Pochettino, ktorý v súčasnosti vedie národný tím USA.
Bývalý stredopoliar klubu doviedol v minulej sezóne mužstvo k tretiemu miestu, no v aktuálnom ročníku získal tím v desiatich zápasoch len osem bodov a uviazol v pásme zostupu. "Manchester United potvrdzuje, že Michael Carrick skončil na pozícii hlavného trénera prvého mužstva," uviedol celok vo vyhlásení.
Sám nechcel odísť
"Michael sa vrátil do klubu v januári a doviedol tím k tretej priečke v Premier League, pričom v zostávajúcich 17 dueloch sezóny 2025/26 zaznamenal 12 víťazstiev – čo bol v danom období najvyšší bodový zisk v celej lige. Po slabom úvode do tohto ročníka dospel klub k mimoriadne ťažkému rozhodnutiu, že na dosiahnutie našich ambícií je potrebná zmena," doplnilo sa vo vyjadrení.
Carrickovým posledným súbojom na lavičke bola divoká remíza 4:4 proti Aston Ville, po ktorej zdôraznil, že sám neodíde. Vedenie sa však rozhodlo konať v nádeji, že zachráni sezónu, keďže tím v doterajších 15 meraniach síl vo všetkých súťažiach dosiahol len chabé tri víťazstvá.
Predpokladá sa, že o Carrickovej budúcnosti sa rozhodlo v stredu 11. novembra počas stretnutia v Monaku, na ktorom sa zúčastnili spoluvlastník Jim Ratcliffe, výkonný riaditeľ Omar Berrada a športový riaditeľ Jason Wilcox.
Hráči proti nemu
Kouč si vyslúžil uznanie za to, že dokázal stabilizovať situáciu po turbulentnom pôsobení Rúbena Amorima, ktorý bol v januári odvolaný. Tím však v tomto ročníku zaznamenal výrazný pokles formy, k čomu prispeli aj neuspokojivé prestupové kroky klubu.
Carrick mal problémy s udržaním disciplíny v kádri - kapitána Bruna Fernandesa dokonca vyradil zo zostavy po tom, čo hráč kritizoval trénerovu taktiku počas debaklu 1:4 na ihrisku nováčika Ligy majstrov z Coma. Obranca Lisandro Martínez sa zase verejne ohradil voči vedeniu klubu pre nedostatok kvalitných posíl.
Bohaté skúsenosti
Pochettino má s Premier League bohaté skúsenosti – v minulosti viedol Southampton, Tottenham a Chelsea. Trénoval tiež aj Paríž Saint-Germain.
Argentínčan pritom len pred tromi mesiacmi podpísal predĺženie zmluvy, na základe ktorej mal viesť reprezentáciu Spojených štátov amerických až do majstrovstiev sveta v roku 2030.
Televízia Sky Sports však informovala, že United dospeli k "ústnej dohode" s Pochettinom – o ktorého príchode na Old Trafford sa špekulovalo už viackrát v minulosti – a ten by sa mal stať novým hlavným kormidelníkom.
Bývalá dominanta britského futbalu
Argentínčana čaká nesmierne náročná úloha - pokúsiť sa oživiť klub, ktorý sa ani po 13 rokoch od odchodu Alexa Fergusona nedokázal plne spamätať. United od odchodu vynikajúceho škótskeho manažéra do dôchodku ešte nezískali titul v Premier League.
"Červení diabli", ktorí boli kedysi dominantnou silou anglického futbalu, sa ocitli za Manchestrom City, Liverpoolom a Arsenalom. Najbližší zápas čaká Manchester United 22. novembra na štadióne Anfield proti ich veľkému rivalovi – FC Liverpool.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Carrick skončil na lavičke Manchestru United, nahradiť by ho mal skúsený Argentínčan © SITA Všetky práva vyhradené.
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