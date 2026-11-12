Zodpovedné hranie je viac než pravidlo. TIPOS stavia na prevencii, ochrane hráčov a medzinárodných štandardoch
Týždeň zodpovedného hrania, ktorý sa na Slovensku koná od 9. do 15. novembra 2026, pripomína dôležitosť zodpovedného prístupu k hazardným hrám. Spoločnosť TIPOS vníma zodpovedné hranie ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Týždeň zodpovedného hrania, ktorý sa na Slovensku koná od 9. do 15. novembra 2026, pripomína dôležitosť zodpovedného prístupu k hazardným hrám.
Spoločnosť TIPOS vníma zodpovedné hranie ako neoddeliteľnú súčasť svojho podnikania a dlhodobo sa venuje prevencii, osvete a ochrane hráčov.
Zodpovedné hranie znamená predovšetkým poznať svoje hranice a vnímať hazardné hry ako formu zábavy, nie ako spôsob zárobku či riešenia finančných problémov. Tejto oblasti sa v spoločnosti systematicky venuje aj odbor správy registratúry a zodpovedného hrania, ktorý sa podieľa na aktivitách zameraných na ochranu hráčov a prevenciu rizikového hrania.
Nie peniaze, ale strata kontroly je tým, čo hráči častokrát označujú za skutočný problém. TIPOS preto prichádza s online kampaňou v ktorej celý systém stavia na protiklade dobrého a skvelého hráča. "Vieme, že hráči sa identifikujú ako dobrí hráči, a vyzývame ich, aby boli ešte lepší. Skvelí. Dobrý hráč pozná pravidlá. Skvelý hráč pozná svoje hranice. Dobrý hráč vie, kedy začať. Skvelý, kedy skončiť, " uvádza TIPOS. Spoločnosť zároveň aktívne podporuje odborné vzdelávanie, zúčastňuje sa konferencií, seminárov a odborných diskusií. Neustále si rozširuje vedomosti a sleduje nové trendy v oblasti prevencie a ochrany hráčov.
Záväzok spoločnosti TIPOS potvrdzujú aj medzinárodné certifikácie European Lotteries a World Lottery Association (WLA). TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako jediná spomedzi konkurencie na Slovensku získala certifikáciu WLA na 4. úrovni zodpovedného hrania, ktorá predstavuje najvyššiu úroveň tohto certifikačného rámca. TIPOS približuje tému zodpovedného hrania verejnosti napr. aj prostredníctvom relácie TA3 Maj to pod kontrolou, či formou vlastného komiksu Ostrov zodpovednosti, ktorý pútavou a zrozumiteľnou formou upozorňuje na dôležitosť hrania s rozvahou a poznania vlastných hraníc.
Súčasťou zodpovedného hrania je aj vedomie, že v prípade problémov existuje odborná pomoc. Každý, kto cíti, že stráca kontrolu nad hraním, alebo má obavy o svojho blízkeho, môže využiť bezplatnú a anonymnú Linku pomoci 0800 131 000, ktorá je dostupná nonstop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Týždeň zodpovedného hrania je príležitosťou hovoriť o tejto téme otvorene a bez predsudkov. TIPOS svojimi aktivitami pripomína, že zodpovedné hranie nie je jednorazová kampaň, ale dlhodobý záväzok k prevencii, vzdelávaniu a ochrane hráčov. Viac informácií: hrajsrozvahou.tipos.sk/
Spoločnosť TIPOS odvádza 20 % z hernej istiny z číselných a okamžitých lotérií na podporu slovenského športu. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. Nadmerné hranie prináša so sebou možné zdravotné riziká. Hraj s rozvahou! Viac info na tipos.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zodpovedné hranie je viac než pravidlo. TIPOS stavia na prevencii, ochrane hráčov a medzinárodných štandardoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť TIPOS vníma zodpovedné hranie ako neoddeliteľnú súčasť svojho podnikania a dlhodobo sa venuje prevencii, osvete a ochrane hráčov.
Zodpovedné hranie znamená predovšetkým poznať svoje hranice a vnímať hazardné hry ako formu zábavy, nie ako spôsob zárobku či riešenia finančných problémov. Tejto oblasti sa v spoločnosti systematicky venuje aj odbor správy registratúry a zodpovedného hrania, ktorý sa podieľa na aktivitách zameraných na ochranu hráčov a prevenciu rizikového hrania.
Osveta a vzdelávanie sú dôležitou súčasťou prevencie
Nie peniaze, ale strata kontroly je tým, čo hráči častokrát označujú za skutočný problém. TIPOS preto prichádza s online kampaňou v ktorej celý systém stavia na protiklade dobrého a skvelého hráča. "Vieme, že hráči sa identifikujú ako dobrí hráči, a vyzývame ich, aby boli ešte lepší. Skvelí. Dobrý hráč pozná pravidlá. Skvelý hráč pozná svoje hranice. Dobrý hráč vie, kedy začať. Skvelý, kedy skončiť, " uvádza TIPOS. Spoločnosť zároveň aktívne podporuje odborné vzdelávanie, zúčastňuje sa konferencií, seminárov a odborných diskusií. Neustále si rozširuje vedomosti a sleduje nové trendy v oblasti prevencie a ochrany hráčov.
Zodpovedný prístup potvrdený medzinárodnými certifikátmi a vlastnou aktivitou
Záväzok spoločnosti TIPOS potvrdzujú aj medzinárodné certifikácie European Lotteries a World Lottery Association (WLA). TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako jediná spomedzi konkurencie na Slovensku získala certifikáciu WLA na 4. úrovni zodpovedného hrania, ktorá predstavuje najvyššiu úroveň tohto certifikačného rámca. TIPOS približuje tému zodpovedného hrania verejnosti napr. aj prostredníctvom relácie TA3 Maj to pod kontrolou, či formou vlastného komiksu Ostrov zodpovednosti, ktorý pútavou a zrozumiteľnou formou upozorňuje na dôležitosť hrania s rozvahou a poznania vlastných hraníc.
Pomoc je dostupná, stačí urobiť prvý krok
Súčasťou zodpovedného hrania je aj vedomie, že v prípade problémov existuje odborná pomoc. Každý, kto cíti, že stráca kontrolu nad hraním, alebo má obavy o svojho blízkeho, môže využiť bezplatnú a anonymnú Linku pomoci 0800 131 000, ktorá je dostupná nonstop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Týždeň zodpovedného hrania je príležitosťou hovoriť o tejto téme otvorene a bez predsudkov. TIPOS svojimi aktivitami pripomína, že zodpovedné hranie nie je jednorazová kampaň, ale dlhodobý záväzok k prevencii, vzdelávaniu a ochrane hráčov. Viac informácií: hrajsrozvahou.tipos.sk/
18+
Spoločnosť TIPOS odvádza 20 % z hernej istiny z číselných a okamžitých lotérií na podporu slovenského športu. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. Nadmerné hranie prináša so sebou možné zdravotné riziká. Hraj s rozvahou! Viac info na tipos.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zodpovedné hranie je viac než pravidlo. TIPOS stavia na prevencii, ochrane hráčov a medzinárodných štandardoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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