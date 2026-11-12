Stačilo pri nákupe myslieť aj na druhých: Zákazníci a Kaufland spoločne priniesli pomoc za vyše 85-tisíc eur
Zákazníci v predajniach pridávali k nákupu potraviny navyše, známe tváre motivovali k pomoci svojich fanúšikov a zapojili sa aj slovenskí hokejisti. Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Zákazníci v predajniach pridávali k nákupu potraviny navyše, známe tváre motivovali k pomoci svojich fanúšikov a zapojili sa aj slovenskí hokejisti.
Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú Kaufland organizuje so Slovenským Červeným krížom, spojila ľudí vo všetkých regiónoch a priniesla pomoc v hodnote vyše 85-tisíc eur.
Balíček cestovín navyše. Ryža, múka či fľaša oleja, ktoré po zaplatení neskončili v nákupnej taške, ale putovali do rúk dobrovoľníkov. A k tomu finančné príspevky zákazníkov, ktorí sa rozhodli zapojiť do online darovacej kampane. Aj tento rok zbierka Pomáhame potravinami ukázala, že keď sa ľudia spoja pre dobrú vec, aj z malých darov môže vzniknúť veľká pomoc. Kaufland ju v spolupráci so Slovenským Červeným krížom už trinásť rokov venuje do domácností, pre ktoré je aj bežný nákup potravín veľkou finančnou záťažou. Vďaka štedrosti všetkých darcov sa tak podarilo vyzbierať potraviny a finančné príspevky v celkovej hodnote viac ako 85-tisíc eur.
Tento ročník priniesol novinku v spôsobe darovania. Zákazníci Kauflandu mohli vo štvrtok 15. októbra venovať trvanlivé potraviny priamo v predajniach alebo od 15. do 21. októbra podporiť zbierku finančne prostredníctvom online darovacej kampane Slovenského Červeného kríža. Do zbierky sa tak mohli zapojiť aj tí, ktorí sa do predajní v tretí októbrový štvrtok nedostali. Obchodný reťazec do nej prispel 12 tonami potravinových balíkov.
"Každý rok nás teší, koľko našich zákazníkov pri nákupe dokáže myslieť aj na druhých a prispeje na dobrú vec. Aj obyčajná návšteva predajne sa tak môže zmeniť na príležitosť pomôcť niekomu, kto to práve potrebuje. Vážime si každý balíček potravín aj každé darované euro a všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, patrí naše úprimné poďakovanie," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Podporu zbierke vyjadrili aj známe tváre. Vo štvrtok 15. októbra prišlo do predajní Kauflandu vyše 50 hokejistov a hokejistiek. V Bratislave, Košiciach, Nitre a ďalších 19 mestách darovali trvanlivé potraviny a povzbudzovali zákazníkov, aby sa k pomoci pridali. Pod hladký priebeh zbierky sa podpísalo aj takmer 900 dobrovoľníkov z Kauflandu a Slovenského Červeného kríža, ktorí v predajniach preberali darované potraviny a pomáhali s ich ďalšou distribúciou.
O zbierke sa hovorilo aj na sociálnych sieťach. Moderátorka Kvetka Horváthová, Martin "Pyco" Rausch, Hana Lasicová či cestovateľ Milan bez mapy motivovali svojich sledovateľov, aby pri bežnom nákupe mysleli aj na iných a venovali trvanlivé potraviny alebo prispeli finančne, a to ľubovoľnou sumou od jedného eura.
Vyzbierané potraviny smerujú prostredníctvom územných spolkov Slovenského Červeného kríža k rodičom samoživiteľom, viacpočetným rodinám, osamelým seniorom či ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Pre mnohých z nich potravinový balík znamená možnosť pripraviť teplé jedlo bez toho, aby museli premýšľať, na ktorom ďalšom výdavku ušetria. Z výťažku z online darovacej kampane zabezpečí Slovenský Červený kríž nákupné poukážky, vďaka ktorým si domácnosti budú môcť zaobstarať to, čo práve potrebujú.
Čo takáto pomoc znamená v reálnom živote, približuje aj príbeh Marcely z Košíc. Pre násilné správanie partnera musela odísť z domova a s tromi deťmi žije v zariadení núdzového bývania. Napriek zdravotným problémom pracuje na čiastočný úväzok, no zabezpečiť zo svojho príjmu všetko, čo štvorčlenná rodina potrebuje, nie je jednoduché. Na potraviny jej po zaplatení nevyhnutných výdavkov nezostáva veľká suma, a tak pre ňu balík trvanlivých výrobkov znamená viac než len doplnenie zásob v kuchyni. Marcele umožní pripraviť deťom teplé jedlo a odbremeniť rodinné financie.
"Vďaka Kauflandu a ľuďom, ktorí sa zapojili do zbierky Pomáhame potravinami, môžeme podporiť rodiny v náročnej životnej situácii. Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí prispeli k tomu, aby sa pomoc dostala do domácností, pre ktoré je aj bežný nákup potravín veľkou finančnou záťažou. Spolu dokazujeme, že solidarita a vzájomná pomoc majú na Slovensku svoje pevné miesto," zdôrazňuje generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová Kesegová.
Zbierka Pomáhame potravinami už trinásť rokov pripomína, že za každým darovaným balíčkom cestovín či ryže alebo za finančným príspevkom je ochota myslieť aj na druhých. Pomoc sa pritom dostáva ku konkrétnym rodinám. K mame samoživiteľke, ktorá premýšľa, z čoho deťom pripraví večeru či k osamelému seniorovi, ktorému po zaplatení všetkých účtov zostane na potraviny len pár eur. Pre domácnosti, ktoré každý mesiac musia zvažovať, na čo im peniaze vystačia, znamená aj takáto forma podpory o jednu každodennú starosť menej.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Stačilo pri nákupe myslieť aj na druhých: Zákazníci a Kaufland spoločne priniesli pomoc za vyše 85-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú Kaufland organizuje so Slovenským Červeným krížom, spojila ľudí vo všetkých regiónoch a priniesla pomoc v hodnote vyše 85-tisíc eur.
Balíček cestovín navyše. Ryža, múka či fľaša oleja, ktoré po zaplatení neskončili v nákupnej taške, ale putovali do rúk dobrovoľníkov. A k tomu finančné príspevky zákazníkov, ktorí sa rozhodli zapojiť do online darovacej kampane. Aj tento rok zbierka Pomáhame potravinami ukázala, že keď sa ľudia spoja pre dobrú vec, aj z malých darov môže vzniknúť veľká pomoc. Kaufland ju v spolupráci so Slovenským Červeným krížom už trinásť rokov venuje do domácností, pre ktoré je aj bežný nákup potravín veľkou finančnou záťažou. Vďaka štedrosti všetkých darcov sa tak podarilo vyzbierať potraviny a finančné príspevky v celkovej hodnote viac ako 85-tisíc eur.
Tento ročník priniesol novinku v spôsobe darovania. Zákazníci Kauflandu mohli vo štvrtok 15. októbra venovať trvanlivé potraviny priamo v predajniach alebo od 15. do 21. októbra podporiť zbierku finančne prostredníctvom online darovacej kampane Slovenského Červeného kríža. Do zbierky sa tak mohli zapojiť aj tí, ktorí sa do predajní v tretí októbrový štvrtok nedostali. Obchodný reťazec do nej prispel 12 tonami potravinových balíkov.
Pridali sa športovci aj známe tváre
"Každý rok nás teší, koľko našich zákazníkov pri nákupe dokáže myslieť aj na druhých a prispeje na dobrú vec. Aj obyčajná návšteva predajne sa tak môže zmeniť na príležitosť pomôcť niekomu, kto to práve potrebuje. Vážime si každý balíček potravín aj každé darované euro a všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, patrí naše úprimné poďakovanie," vysvetľuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Podporu zbierke vyjadrili aj známe tváre. Vo štvrtok 15. októbra prišlo do predajní Kauflandu vyše 50 hokejistov a hokejistiek. V Bratislave, Košiciach, Nitre a ďalších 19 mestách darovali trvanlivé potraviny a povzbudzovali zákazníkov, aby sa k pomoci pridali. Pod hladký priebeh zbierky sa podpísalo aj takmer 900 dobrovoľníkov z Kauflandu a Slovenského Červeného kríža, ktorí v predajniach preberali darované potraviny a pomáhali s ich ďalšou distribúciou.
O zbierke sa hovorilo aj na sociálnych sieťach. Moderátorka Kvetka Horváthová, Martin "Pyco" Rausch, Hana Lasicová či cestovateľ Milan bez mapy motivovali svojich sledovateľov, aby pri bežnom nákupe mysleli aj na iných a venovali trvanlivé potraviny alebo prispeli finančne, a to ľubovoľnou sumou od jedného eura.
Za každou pomocou je konkrétny príbeh
Vyzbierané potraviny smerujú prostredníctvom územných spolkov Slovenského Červeného kríža k rodičom samoživiteľom, viacpočetným rodinám, osamelým seniorom či ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Pre mnohých z nich potravinový balík znamená možnosť pripraviť teplé jedlo bez toho, aby museli premýšľať, na ktorom ďalšom výdavku ušetria. Z výťažku z online darovacej kampane zabezpečí Slovenský Červený kríž nákupné poukážky, vďaka ktorým si domácnosti budú môcť zaobstarať to, čo práve potrebujú.
Čo takáto pomoc znamená v reálnom živote, približuje aj príbeh Marcely z Košíc. Pre násilné správanie partnera musela odísť z domova a s tromi deťmi žije v zariadení núdzového bývania. Napriek zdravotným problémom pracuje na čiastočný úväzok, no zabezpečiť zo svojho príjmu všetko, čo štvorčlenná rodina potrebuje, nie je jednoduché. Na potraviny jej po zaplatení nevyhnutných výdavkov nezostáva veľká suma, a tak pre ňu balík trvanlivých výrobkov znamená viac než len doplnenie zásob v kuchyni. Marcele umožní pripraviť deťom teplé jedlo a odbremeniť rodinné financie.
"Vďaka Kauflandu a ľuďom, ktorí sa zapojili do zbierky Pomáhame potravinami, môžeme podporiť rodiny v náročnej životnej situácii. Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí prispeli k tomu, aby sa pomoc dostala do domácností, pre ktoré je aj bežný nákup potravín veľkou finančnou záťažou. Spolu dokazujeme, že solidarita a vzájomná pomoc majú na Slovensku svoje pevné miesto," zdôrazňuje generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová Kesegová.
Zbierka Pomáhame potravinami už trinásť rokov pripomína, že za každým darovaným balíčkom cestovín či ryže alebo za finančným príspevkom je ochota myslieť aj na druhých. Pomoc sa pritom dostáva ku konkrétnym rodinám. K mame samoživiteľke, ktorá premýšľa, z čoho deťom pripraví večeru či k osamelému seniorovi, ktorému po zaplatení všetkých účtov zostane na potraviny len pár eur. Pre domácnosti, ktoré každý mesiac musia zvažovať, na čo im peniaze vystačia, znamená aj takáto forma podpory o jednu každodennú starosť menej.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Stačilo pri nákupe myslieť aj na druhých: Zákazníci a Kaufland spoločne priniesli pomoc za vyše 85-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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