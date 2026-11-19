EK bola v októbri cieľom hackerskej kampane s využitím umelej inteligencie, útočníci šli aj po výplatných páskach
Komisia nezverejnila, kto by mohol byť za útoky zodpovedný. Európska komisia (EK) sa v októbri stala terčom kybernetickej útočnej kampane s použitím
19.11.2026 (SITA.sk) - Komisia nezverejnila, kto by mohol byť za útoky zodpovedný.
Európska komisia (EK) sa v októbri stala terčom kybernetickej útočnej kampane s použitím umelej inteligencie, pri ktorej ale podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovanie zrejme nedošlo k úniku dát zamestnancov alebo inému rozsiahlemu narušeniu bezpečnosti.
„Môžem potvrdiť, že Komisia nedávno prijala potrebné opatrenia v reakcii na odhalenú kybernetickú kampaň,“ povedal vo štvrtok hovorca Komisie Thomas Regnier novinárom v Bruseli, čím potvrdil informácie, ktoré už skôr zverejnil spravodajský portál Politico.
Podľa Regniera podozrivú aktivitu zaznamenali 22. októbra a jej existenciu potvrdilo predbežné vyšetrovanie o štyri dni neskôr. Uviedol, že šlo o „kybernetickú kampaň generovanú umelou inteligenciou“ prostredníctvom zneužitia jedného z nástrojov AI. „V tejto fáze vyšetrovania sme nezistili žiadne dôkazy o úniku dát, ktorý by sa týkal zamestnancov Komisie ako celku,“ dodal.
EK nezverejnila, kto by mohol byť za útoky zodpovedný. Podľa informácií médií boli ich terčom okrem iného aj jej personálne systémy vrátane údajov súvisiacich s výplatnými páskami zamestnancov.
Útočníci využili čínsky nástroj kybernetickej bezpečnosti Artex, ktorý je pôvodne určený na posilňovanie ochrany organizácií pred hackerskými útokmi. Nejde o prvý prípad jeho zneužitia, keďže podobné incidenty boli nedávno zaznamenané aj v Japonsku.
Európske inštitúcie čelia pokusom o kybernetické útoky pravidelne, no podľa médií môže ísť o jeden z najväčších incidentov, akým Európska komisia v poslednom období čelila.
Európa je od začiatku jesene vo zvýšenej pohotovosti pre rastúci počet hackerských útokov. Ich cieľom sa stali napríklad stovky mraziacich zariadení v hypermarketoch vo viacerých európskych krajinách, pričom naviac zasiahnuté bolo Francúzsko. Tento mesiac bola terčom aj francúzska regionálna banka, ktorej neznámi kyberútočníci ukradli viac než 100 miliónov eur.
Európska centrálna banka (ECB) tento týždeň varovala, že nástroje umelej inteligencie umožňujú kybernetické útoky vykonávať rýchlejšie, sofistikovanejšie a lacnejšie.
„Hoci banky v eurozóne majú dobrú úroveň kybernetickej bezpečnosti, obrancovia sú v nevýhode pre náklady spojené s nasadzovaním najpokročilejších modelov, problémy v oblasti riadenia a pomalšie rozhodovacie procesy,“ varovala banka vo svojej najnovšej správe o stabilite finančného sektora.
Zdroj: SITA.sk - EK bola v októbri cieľom hackerskej kampane s využitím umelej inteligencie, útočníci šli aj po výplatných páskach © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia (EK) sa v októbri stala terčom kybernetickej útočnej kampane s použitím umelej inteligencie, pri ktorej ale podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovanie zrejme nedošlo k úniku dát zamestnancov alebo inému rozsiahlemu narušeniu bezpečnosti.
Útok potvrdený
„Môžem potvrdiť, že Komisia nedávno prijala potrebné opatrenia v reakcii na odhalenú kybernetickú kampaň,“ povedal vo štvrtok hovorca Komisie Thomas Regnier novinárom v Bruseli, čím potvrdil informácie, ktoré už skôr zverejnil spravodajský portál Politico.
Podľa Regniera podozrivú aktivitu zaznamenali 22. októbra a jej existenciu potvrdilo predbežné vyšetrovanie o štyri dni neskôr. Uviedol, že šlo o „kybernetickú kampaň generovanú umelou inteligenciou“ prostredníctvom zneužitia jedného z nástrojov AI. „V tejto fáze vyšetrovania sme nezistili žiadne dôkazy o úniku dát, ktorý by sa týkal zamestnancov Komisie ako celku,“ dodal.
Jeden z najväčších incidentov
EK nezverejnila, kto by mohol byť za útoky zodpovedný. Podľa informácií médií boli ich terčom okrem iného aj jej personálne systémy vrátane údajov súvisiacich s výplatnými páskami zamestnancov.
Útočníci využili čínsky nástroj kybernetickej bezpečnosti Artex, ktorý je pôvodne určený na posilňovanie ochrany organizácií pred hackerskými útokmi. Nejde o prvý prípad jeho zneužitia, keďže podobné incidenty boli nedávno zaznamenané aj v Japonsku.
Európske inštitúcie čelia pokusom o kybernetické útoky pravidelne, no podľa médií môže ísť o jeden z najväčších incidentov, akým Európska komisia v poslednom období čelila.
Lacnejšie vďaka AI
Európa je od začiatku jesene vo zvýšenej pohotovosti pre rastúci počet hackerských útokov. Ich cieľom sa stali napríklad stovky mraziacich zariadení v hypermarketoch vo viacerých európskych krajinách, pričom naviac zasiahnuté bolo Francúzsko. Tento mesiac bola terčom aj francúzska regionálna banka, ktorej neznámi kyberútočníci ukradli viac než 100 miliónov eur.
Európska centrálna banka (ECB) tento týždeň varovala, že nástroje umelej inteligencie umožňujú kybernetické útoky vykonávať rýchlejšie, sofistikovanejšie a lacnejšie.
„Hoci banky v eurozóne majú dobrú úroveň kybernetickej bezpečnosti, obrancovia sú v nevýhode pre náklady spojené s nasadzovaním najpokročilejších modelov, problémy v oblasti riadenia a pomalšie rozhodovacie procesy,“ varovala banka vo svojej najnovšej správe o stabilite finančného sektora.
Zdroj: SITA.sk - EK bola v októbri cieľom hackerskej kampane s využitím umelej inteligencie, útočníci šli aj po výplatných páskach © SITA Všetky práva vyhradené.
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