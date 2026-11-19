Krymský most dostal tretí úder za týždeň. Ukrajinská armáda už gratuluje Portugalsku k najdlhšiemu mostu v Európe
Po ďalšom nočnom útoku Rusko zastavilo aj železničnú dopravu cez strategické spojenie s okupovaným Krymom. Ukrajinský generálny štáb naznačil, že most mohol utrpieť zásadné poškodenie.
19.11.2026 (SITA.sk) - Po ďalšom nočnom útoku Rusko zastavilo aj železničnú dopravu cez strategické spojenie s okupovaným Krymom. Ukrajinský generálny štáb naznačil, že most mohol utrpieť zásadné poškodenie.
Krymský most, ktorý spája Rusko s okupovaným Krymským polostrovom, sa v noci na štvrtok stal už tretíkrát v priebehu jedného týždňa terčom ukrajinského útoku. Ruské úrady následne zastavili dopravu aj na jeho železničnej časti, zatiaľ čo cestná doprava bola prerušená už po predchádzajúcom zásahu. Ukrajinský generálny štáb na najnovší vývoj reagoval ironickým odkazom, ktorým naznačil, že Krymský most už nemusí byť najdlhším mostom v Európe.
„Ozbrojené sily Ukrajiny blahoželajú mostu Vasco da Gama v Lisabone k titulu najdlhšieho mosta v Európe,“ uviedol ukrajinský generálny štáb vo štvrtok ráno. Krymský most má celkovú dĺžku približne 19 kilometrov, zatiaľ čo portugalský most Vasco da Gama meria asi 17,2 kilometra. Vyjadrenie ukrajinskej armády tak naznačuje, že najnovší zásah mohol vážne narušiť celistvosť alebo prevádzku ruského spojenia s Krymom. Presný rozsah poškodenia však zatiaľ nie je nezávisle potvrdený.
Ďalší útok na most oznámil Moskvou dosadený šéf okupovaného Krymu Sergej Aksionov. Podľa jeho vyjadrenia bola doprava dočasne úplne zastavená a príslušné orgány začali vyhodnocovať spôsobené škody. Ruské ministerstvo dopravy následne potvrdilo, že po nočnom útoku bezpilotných lietadiel bola prerušená aj železničná doprava.
Podľa ukrajinského spravodajského portálu Liga.net prestala cestná časť mosta fungovať po útoku zo 17. novembra. Železničná časť bola vtedy tiež poškodená, no doprava na nej pokračovala v obmedzenom režime. Najnovší zásah tak podľa dostupných informácií vyradil z prevádzky aj zostávajúce železničné spojenie.
Krymský most má pre Rusko mimoriadny strategický význam. Okrem civilnej dopravy slúži na presun vojenského materiálu, techniky a zásob na Krymský polostrov, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014. Krym je zároveň významnou základňou ruských ozbrojených síl na juhu Ukrajiny. Opakované obmedzenia prevádzky mosta preto môžu komplikovať ruskú vojenskú logistiku, hoci skutočný rozsah dôsledkov najnovších útokov zatiaľ nie je známy.
Ukrajinské drony podľa monitorovacích zdrojov v noci útočili aj hlboko na ruskom území. Výbuchy hlásili obyvatelia mesta Aľmetievsk v Tatárskej republike, kde sa podľa telegramového kanála Supernova+ terčom stala významná prečerpávacia stanica ropy Kalejkino. Ide o dôležitý uzol ruského systému ropovodov, ktorý súvisí aj s prevádzkou exportného ropovodu Družba.
Ruský nezávislý portál ASTRA uviedol, že miestni obyvatelia hlásili činnosť protivzdušnej obrany, záblesky na oblohe a najmenej 16 silných výbuchov. V Tatársku od tretej hodiny ráno miestneho času platil režim varovania pred bezpilotnými lietadlami. Regionálne úrady sa k údajnému zásahu ropnej infraštruktúry bezprostredne nevyjadrili a informácie o prípadných škodách nebolo možné nezávisle overiť.
Najnovšia séria útokov ukazuje pokračujúcu snahu Ukrajiny zasahovať strategickú dopravnú a energetickú infraštruktúru Ruska. Zatiaľ čo útoky na ropné zariadenia môžu ovplyvňovať fungovanie ruského energetického sektora, opakované zásahy Krymského mosta majú aj výrazný symbolický rozmer. Stavba, ktorú Moskva prezentovala ako symbol trvalého spojenia anektovaného polostrova s Ruskom, sa opäť ocitla mimo bežnej prevádzky.
Zdroj: SITA.sk - Krymský most dostal tretí úder za týždeň. Ukrajinská armáda už gratuluje Portugalsku k najdlhšiemu mostu v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Krymský most, ktorý spája Rusko s okupovaným Krymským polostrovom, sa v noci na štvrtok stal už tretíkrát v priebehu jedného týždňa terčom ukrajinského útoku. Ruské úrady následne zastavili dopravu aj na jeho železničnej časti, zatiaľ čo cestná doprava bola prerušená už po predchádzajúcom zásahu. Ukrajinský generálny štáb na najnovší vývoj reagoval ironickým odkazom, ktorým naznačil, že Krymský most už nemusí byť najdlhším mostom v Európe.
Najdlhší most v Európe
„Ozbrojené sily Ukrajiny blahoželajú mostu Vasco da Gama v Lisabone k titulu najdlhšieho mosta v Európe,“ uviedol ukrajinský generálny štáb vo štvrtok ráno. Krymský most má celkovú dĺžku približne 19 kilometrov, zatiaľ čo portugalský most Vasco da Gama meria asi 17,2 kilometra. Vyjadrenie ukrajinskej armády tak naznačuje, že najnovší zásah mohol vážne narušiť celistvosť alebo prevádzku ruského spojenia s Krymom. Presný rozsah poškodenia však zatiaľ nie je nezávisle potvrdený.
Ďalší útok na most oznámil Moskvou dosadený šéf okupovaného Krymu Sergej Aksionov. Podľa jeho vyjadrenia bola doprava dočasne úplne zastavená a príslušné orgány začali vyhodnocovať spôsobené škody. Ruské ministerstvo dopravy následne potvrdilo, že po nočnom útoku bezpilotných lietadiel bola prerušená aj železničná doprava.
Podľa ukrajinského spravodajského portálu Liga.net prestala cestná časť mosta fungovať po útoku zo 17. novembra. Železničná časť bola vtedy tiež poškodená, no doprava na nej pokračovala v obmedzenom režime. Najnovší zásah tak podľa dostupných informácií vyradil z prevádzky aj zostávajúce železničné spojenie.
Strategický význam
Krymský most má pre Rusko mimoriadny strategický význam. Okrem civilnej dopravy slúži na presun vojenského materiálu, techniky a zásob na Krymský polostrov, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014. Krym je zároveň významnou základňou ruských ozbrojených síl na juhu Ukrajiny. Opakované obmedzenia prevádzky mosta preto môžu komplikovať ruskú vojenskú logistiku, hoci skutočný rozsah dôsledkov najnovších útokov zatiaľ nie je známy.
Ukrajinské drony podľa monitorovacích zdrojov v noci útočili aj hlboko na ruskom území. Výbuchy hlásili obyvatelia mesta Aľmetievsk v Tatárskej republike, kde sa podľa telegramového kanála Supernova+ terčom stala významná prečerpávacia stanica ropy Kalejkino. Ide o dôležitý uzol ruského systému ropovodov, ktorý súvisí aj s prevádzkou exportného ropovodu Družba.
Ruský nezávislý portál ASTRA uviedol, že miestni obyvatelia hlásili činnosť protivzdušnej obrany, záblesky na oblohe a najmenej 16 silných výbuchov. V Tatársku od tretej hodiny ráno miestneho času platil režim varovania pred bezpilotnými lietadlami. Regionálne úrady sa k údajnému zásahu ropnej infraštruktúry bezprostredne nevyjadrili a informácie o prípadných škodách nebolo možné nezávisle overiť.
Najnovšia séria útokov ukazuje pokračujúcu snahu Ukrajiny zasahovať strategickú dopravnú a energetickú infraštruktúru Ruska. Zatiaľ čo útoky na ropné zariadenia môžu ovplyvňovať fungovanie ruského energetického sektora, opakované zásahy Krymského mosta majú aj výrazný symbolický rozmer. Stavba, ktorú Moskva prezentovala ako symbol trvalého spojenia anektovaného polostrova s Ruskom, sa opäť ocitla mimo bežnej prevádzky.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Krymský most dostal tretí úder za týždeň. Ukrajinská armáda už gratuluje Portugalsku k najdlhšiemu mostu v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
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