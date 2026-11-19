Vianočné upratovanie s pokojom a eleganciou
Čo všetko patrí u nás k vianočným tradíciám okrem pečenia vianočných cukroviniek, zdobenia stromčeku alebo stretávania sa v širšom rodinnom kruhom? Či už sa vám to páči, alebo nie, je ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Čo všetko patrí u nás k vianočným tradíciám okrem pečenia vianočných cukroviniek, zdobenia stromčeku alebo stretávania sa v širšom rodinnom kruhom?
Či už sa vám to páči, alebo nie, je to predvianočné upratovanie. To je hlboko zakorenené a jeho hlavným cieľom je privítať vianočné sviatky v čistom dome a symbolicky sa zbaviť starého neporiadku. Nie je to novodobý zvyk, je to zvyk pradávny. Svätá Lucia by mohla byť braná za akúsi patrónku kontroly poriadku. Podľa ľudových zvykov chodievala 13. decembra na svätú Luciu tajomná biela postava, často zahalená v plachte, ktorá kontrolovala, či majú gazdinky upratané a navarené. Predvianočné upratovanie symbolizovalo aj očistu domu. Upratovanie nebolo len o špine, ale o rituálnom prechode do nového roku. Čistý dom mal priniesť do rodiny pokoj, zdravie a ochrániť ju pred zlými silami. Tradične muselo byť veľké upratovanie hotové pred Štedrým dňom, najneskôr do 22. decembra, aby sviatky prebiehali v pokoji. Akonáhle však začal Štedrý deň a najmä Božie narodenie 25. decembra, akékoľvek upratovanie, ustielanie postelí alebo vešanie bielizne bolo už prísne zakázané, aby si rodina mohla užiť takzvaný svätý pokoj. A pretože je dnešná civilizácia známa svojím skvelým plánovaním, naplánujte si aj vy predvianočné upratovanie krok za krokom postupne. Nemusí sa stihnúť hneď všetko naraz. Pokiaľ si vyberiete vhodných pomocníkov, potom sa tiež zjednodušia niektoré činnosti, ako stieranie prachu, umývanie okien alebo umývanie aj takých miest, na ktoré sa v priebehu roku bežne nedostane. Prijmite niekoľko rád od špecialistky na upratovanie. Vileda odporúča päť efektívnych pomocníkov. Na prach, pavučiny a nedostupné miesta Vileda Flex&Catch s krátkou alebo dlhou rukoväťou. Na okná rýchlo a bez šmúh Vileda Actifibre mikrohandričku. Na generálne upratovanie kuchyne po období jej extrémneho zaťaženia pri pečení a varení Vileda Actifibre mikrohandričku. Na akúkoľvek zažratú špinu na všetkých povrchoch Vileda Miraclean. A Vileda Pro Clean Mikrovláknovú handričku, s ktorou umyjete aj tie najväčšie plochy do čista.
Vileda Flex&Catch s krátkou alebo dlhou rukoväťou. Hlavica prachoviek je veľmi flexibilná. Umožňuje tak utierať prach aj na ťažko prístupných miestach. Náhrada je špeciálne potiahnutá mäkkými a nadýchanými vláknami, vyrobenými zo 100% recyklovaných vlákien. Tie rovnomerne obklopujú celú hlavicu, ide o 360° náhradu, ktorá sa na prachovku ľahko navlečie a zaistí háčikom, ktorý sa postará o neprerušované upratovanie. V balení s krátkou prachovkou sú 2 ks náhrady. Náhrada je vyrobená z prvotriedneho netkaného textilu a oleja. Teleskopická rukoväť sa predĺži až na 93 cm. Umožňuje tak univerzálne a efektívne upratovanie. Cena prachovky je 5,90 Eur alebo teleskopická za 9,29 Eur.
Vileda Actifibre mikrohandrička na okná s PVA vrstvou uľahčuje čistenie skiel aj okien. Ponúka výhodu 3v1 – čistí, suší a leští jediným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Vďaka svojej výnimočnej savosti rýchlo odstraňuje škvrny od vody, odtlačky prstov, prach aj šmuhy. Po namočení je mäkký a zaisťuje starostlivosť bez šmúh pre chúlostivé povrchy, ako sú zrkadlá a sklenené plochy. Ľahko sa žmýka a znovu používa, účinne odstraňuje špinu aj nečistoty a zakaždým zanecháva okná, zrkadlá a sklenené povrchy žiarivé a dokonale čisté. Odporúčaná cena je 3,59 Eur.
Vileda Actifibre mikrohandrička do kuchyne 2 ks je teraz uvedená na trh tiež v novom kabáte. Vďaka jej obľúbenosti aj v dvojkusovom variante. Jej funkcie však zostávajú nezmenené. Mikrohandrička Vileda Actifibre Pro Kitchen, ktorej súčasťou je PVA vrstva, ktorá uľahčuje upratovanie kuchyne a ponúka výhodu 3v1 – čistí, suší a leští povrchy jediným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Vďaka svojej výnimočnej savosti rýchlo nasaje rozliate tekutiny, špliechance aj vlhkosť, zatiaľ čo jej jemná textúra zaisťuje šetrnú starostlivosť aj o chúlostivé povrchy. Ľahko sa žmýka a znovu používa, účinne odstraňuje špinu aj nečistoty a pomáha udržiavať kuchynské linky, drezy spotrebiče dokonale čisté. Možno ju použiť v celej kuchyni s výsledkom bez šmúh. Po novom ju Vileda na trh uvádza v praktickom dvojkusovom balení. Jej odporúčaná cena je 5,29 Eur.
Vileda Miraclean je zázračná hubka pre ľahké odstraňovanie škvŕn z väčšiny tvrdých povrchov iba vodou. Nie je treba použiť chemické prostriedky. Táto hubka Vileda ľahko odstraňuje škvrny od čaju, kávy, pera alebo vodný kameň. Môže byť použitá na väčšine tvrdých plôch v kuchyni a v kúpeľni. Možno ju použiť tiež na steny, a práve aj rámy okien. Je zložená zo 100% živice a čistí iba vodou. Odporúčaná cena je 3,29 Eur.
Vileda Pro Clean Mikrovláknová handrička ponúka vynikajúce čistiace riešenie vďaka svojej mikrovláknovej štruktúre. Je dostupná v atraktívnej svetlošedej a pastelovo tyrkysovej. Jedná sa o balenie dvoch utierok, ktoré poskytujú silné čistenie a absorpciu. Prírodné enzýmy, aktívne v utierkach, znižujú zvyšky tuku a nečistôt, vďaka čomu zostávajú čisté a hygienické až dvakrát dlhšie. Táto inovatívna úprava preukazuje, že vydrží minimálne 10 praní v práčke – pre trvalý hygienický výkon. Vileda Pro Clean mikrohandrička je vyrobená z mikrovlákna pre zlepšenie hĺbkového čistenia. Nečistoty zvyšky sú efektívne odstránené z rôznych povrchov, zanechávajú ich bez poškvrny a lesklé. Utierka je všestranná a výkonná, vhodná pre použitie v kuchyniach, kúpeľniach ďalších oblastiach, kde je čistota nevyhnutná. Cena výrobku je 3,90 Eur.
Krásne, šťastné, elegantné a pohodové vianočné sviatky Vám praje Vileda
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vianočné upratovanie s pokojom a eleganciou © SITA Všetky práva vyhradené.
Či už sa vám to páči, alebo nie, je to predvianočné upratovanie. To je hlboko zakorenené a jeho hlavným cieľom je privítať vianočné sviatky v čistom dome a symbolicky sa zbaviť starého neporiadku. Nie je to novodobý zvyk, je to zvyk pradávny. Svätá Lucia by mohla byť braná za akúsi patrónku kontroly poriadku. Podľa ľudových zvykov chodievala 13. decembra na svätú Luciu tajomná biela postava, často zahalená v plachte, ktorá kontrolovala, či majú gazdinky upratané a navarené. Predvianočné upratovanie symbolizovalo aj očistu domu. Upratovanie nebolo len o špine, ale o rituálnom prechode do nového roku. Čistý dom mal priniesť do rodiny pokoj, zdravie a ochrániť ju pred zlými silami. Tradične muselo byť veľké upratovanie hotové pred Štedrým dňom, najneskôr do 22. decembra, aby sviatky prebiehali v pokoji. Akonáhle však začal Štedrý deň a najmä Božie narodenie 25. decembra, akékoľvek upratovanie, ustielanie postelí alebo vešanie bielizne bolo už prísne zakázané, aby si rodina mohla užiť takzvaný svätý pokoj. A pretože je dnešná civilizácia známa svojím skvelým plánovaním, naplánujte si aj vy predvianočné upratovanie krok za krokom postupne. Nemusí sa stihnúť hneď všetko naraz. Pokiaľ si vyberiete vhodných pomocníkov, potom sa tiež zjednodušia niektoré činnosti, ako stieranie prachu, umývanie okien alebo umývanie aj takých miest, na ktoré sa v priebehu roku bežne nedostane. Prijmite niekoľko rád od špecialistky na upratovanie. Vileda odporúča päť efektívnych pomocníkov. Na prach, pavučiny a nedostupné miesta Vileda Flex&Catch s krátkou alebo dlhou rukoväťou. Na okná rýchlo a bez šmúh Vileda Actifibre mikrohandričku. Na generálne upratovanie kuchyne po období jej extrémneho zaťaženia pri pečení a varení Vileda Actifibre mikrohandričku. Na akúkoľvek zažratú špinu na všetkých povrchoch Vileda Miraclean. A Vileda Pro Clean Mikrovláknovú handričku, s ktorou umyjete aj tie najväčšie plochy do čista.
Vileda Flex&Catch s krátkou alebo dlhou rukoväťou. Hlavica prachoviek je veľmi flexibilná. Umožňuje tak utierať prach aj na ťažko prístupných miestach. Náhrada je špeciálne potiahnutá mäkkými a nadýchanými vláknami, vyrobenými zo 100% recyklovaných vlákien. Tie rovnomerne obklopujú celú hlavicu, ide o 360° náhradu, ktorá sa na prachovku ľahko navlečie a zaistí háčikom, ktorý sa postará o neprerušované upratovanie. V balení s krátkou prachovkou sú 2 ks náhrady. Náhrada je vyrobená z prvotriedneho netkaného textilu a oleja. Teleskopická rukoväť sa predĺži až na 93 cm. Umožňuje tak univerzálne a efektívne upratovanie. Cena prachovky je 5,90 Eur alebo teleskopická za 9,29 Eur.
Vileda Actifibre mikrohandrička na okná s PVA vrstvou uľahčuje čistenie skiel aj okien. Ponúka výhodu 3v1 – čistí, suší a leští jediným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Vďaka svojej výnimočnej savosti rýchlo odstraňuje škvrny od vody, odtlačky prstov, prach aj šmuhy. Po namočení je mäkký a zaisťuje starostlivosť bez šmúh pre chúlostivé povrchy, ako sú zrkadlá a sklenené plochy. Ľahko sa žmýka a znovu používa, účinne odstraňuje špinu aj nečistoty a zakaždým zanecháva okná, zrkadlá a sklenené povrchy žiarivé a dokonale čisté. Odporúčaná cena je 3,59 Eur.
Vileda Actifibre mikrohandrička do kuchyne 2 ks je teraz uvedená na trh tiež v novom kabáte. Vďaka jej obľúbenosti aj v dvojkusovom variante. Jej funkcie však zostávajú nezmenené. Mikrohandrička Vileda Actifibre Pro Kitchen, ktorej súčasťou je PVA vrstva, ktorá uľahčuje upratovanie kuchyne a ponúka výhodu 3v1 – čistí, suší a leští povrchy jediným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Vďaka svojej výnimočnej savosti rýchlo nasaje rozliate tekutiny, špliechance aj vlhkosť, zatiaľ čo jej jemná textúra zaisťuje šetrnú starostlivosť aj o chúlostivé povrchy. Ľahko sa žmýka a znovu používa, účinne odstraňuje špinu aj nečistoty a pomáha udržiavať kuchynské linky, drezy spotrebiče dokonale čisté. Možno ju použiť v celej kuchyni s výsledkom bez šmúh. Po novom ju Vileda na trh uvádza v praktickom dvojkusovom balení. Jej odporúčaná cena je 5,29 Eur.
Vileda Miraclean je zázračná hubka pre ľahké odstraňovanie škvŕn z väčšiny tvrdých povrchov iba vodou. Nie je treba použiť chemické prostriedky. Táto hubka Vileda ľahko odstraňuje škvrny od čaju, kávy, pera alebo vodný kameň. Môže byť použitá na väčšine tvrdých plôch v kuchyni a v kúpeľni. Možno ju použiť tiež na steny, a práve aj rámy okien. Je zložená zo 100% živice a čistí iba vodou. Odporúčaná cena je 3,29 Eur.
Vileda Pro Clean Mikrovláknová handrička ponúka vynikajúce čistiace riešenie vďaka svojej mikrovláknovej štruktúre. Je dostupná v atraktívnej svetlošedej a pastelovo tyrkysovej. Jedná sa o balenie dvoch utierok, ktoré poskytujú silné čistenie a absorpciu. Prírodné enzýmy, aktívne v utierkach, znižujú zvyšky tuku a nečistôt, vďaka čomu zostávajú čisté a hygienické až dvakrát dlhšie. Táto inovatívna úprava preukazuje, že vydrží minimálne 10 praní v práčke – pre trvalý hygienický výkon. Vileda Pro Clean mikrohandrička je vyrobená z mikrovlákna pre zlepšenie hĺbkového čistenia. Nečistoty zvyšky sú efektívne odstránené z rôznych povrchov, zanechávajú ich bez poškvrny a lesklé. Utierka je všestranná a výkonná, vhodná pre použitie v kuchyniach, kúpeľniach ďalších oblastiach, kde je čistota nevyhnutná. Cena výrobku je 3,90 Eur.
Krásne, šťastné, elegantné a pohodové vianočné sviatky Vám praje Vileda
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Vianočné upratovanie s pokojom a eleganciou © SITA Všetky práva vyhradené.
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